Maxim Shafirov, CEO de JetBrains

S’il y a une entreprise qui commence à se rendre incontournable auprès des développeurs d’applications, c’est bien JetBrains. En effet, depuis 2000, l’entreprise met à la disposition du public une panoplie d’outils qui n’ont de cesse de rendre la tâche des développeurs plus aisée. Selon les langages, JetBrains propose plusieurs environnements de développement intégré (EDI). IntelliJ IDEA : l’EDI pour le langage java offre une multitude de fonctionnalités utiles, telles que des conseils interactifs, des frameworks, un débogueur performant, un profileur, la prise en charge de la dernière version de Java, la complétion de code, la prise en charge du staging Git et de nombreuses autres fonctionnalités.: l’EDI apprécié par de nombreux développeurs Python et Django intègre plusieurs fonctionnalités pour le débogage, les tests et le profilage, des outils de base de données. Il se compose également des frameworks web Python, du support de JavaScript et HTML, d'une console Python interactive, de la prise en charge des piles scientifiques, d'une interface personnalisée, et bien plus encore.: l’EDI dédié au développement des applications web intègre des outils comme les frameworks Angular, React, Vue.js, Meteor, des options pour le débogage, les tests et le profilage, des outils de build, de qualité de code et des modèles de projets, ainsi qu’une interface unifiée qui permet de travailler avec les systèmes de contrôle de version les plus populaires comme git, GitHub, SVN, Mercurial ou Perforce. Il comprend également un terminal intégré, un écosystème de plug-ins et plusieurs autres fonctionnalités appréciables.: l’EDI pour PHP, HTML, CSS et JavaScript est construit sur la plateforme open source IntelliJ développée par l’entreprise depuis plus de 15 ans. Il comprend toutes les fonctionnalités de l’EDI WebStorm liées au HTML, CSS et JavaScript et prend également en charge les plus récentes versions de PHP. Selon l’entreprise, il fournit les meilleurs outils de saisie automatique et de refactorisation de code ainsi que le débogage sans configuration. Il offre également des fonctionnalités pour le profilage, des outils pour gérer l’ensemble du cycle de développement avec les langages comme TypeScript, CoffeeScript et Dart, des fonctionnalités d’assistance au codage pour travailler sur les bases de données et SQL et de nombreuses autres fonctionnalités comme la prise en charge de Vagrant, Docker, Composer, et plus encore.: est un EDI qui permet de développer des applications .NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin ou Unity sous Windows, Mac ou Linux. Il fournit un support d’édition enrichi et un aperçu de code pour les langages utilisés dans le développement .NET, de C#, VB.NET et F# à la syntaxe ASP.NET Razor, JavaScript, TypeScript, XAML, XML, HTML, CSS, SCSS, JSON et SQL. Dans sa dernière version, Rider fournit plusieurs fonctionnalités très demandées telles que le Localization Manager et la prise en charge de Shader dans son intégration Unity. Cette version apporte également une meilleure prise en charge de C#, des points d’arrêt de données et une prise en charge complète des requêtes pull GitHub. En outre, JetBrains a complètement retravaillé l’outil d’exécution des tests unitaires et l’API du débogueur pour en améliorer la rapidité et la stabilité.: conçu pour les langages C/C++, l’EDI CLion est plus qu’un simple éditeur, souligne JetBrains, car il propose un puissant débogueur, des outils d’analyse dynamique pour diagnostiquer et résoudre facilement les problèmes, et d’autres outils comme Google Test, Boost.Test et Catch pour les tests unitaires. Il est actuellement disponible en version 2020.3 et fournit désormais la prise en charge native de MISRA C et C++ pour les projets embarqués. De même, les utilisateurs de Qt bénéficient de fonctionnalités spécialement conçues pour travailler avec du code Qt.: est un EDI qui a pour vocation d’aider les développeurs à être plus productifs dans tous les aspects du développement des projets Ruby/Rails, de l’écriture et du débogage du code aux tests et au déploiement d’une application complète. Dans sa version 2020.3 , RubyMine vient avec la prise en charge du staging Git, une meilleure gestion des onglets dans l’éditeur, les instructions interactives et watches inline dans le débogueur, et beaucoup d’autres nouvelles fonctionnalités pour la dernière version de Ruby, Rails, le terminal, la couverture du code et les outils de base de données.: est l’EDI de JetBrains qui cible le développement d’applications en utilisant les langages Swift, Objective-C, C, C ++ et JavaScript. Dans sa dernière version , il apporte entre autres la prise en charge de la localisation Swift, de nouvelles inspections et intentions, Go to Declaration basée sur SourceKit, la prise en charge de XCFrameworks, des améliorations de refactorisation et de nouvelles fonctionnalités de débogage.: est l’EDI de JetBrains visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement avec le langage Go. Il intègre des fonctionnalités comme la saisie automatique intelligente, l’inspection de code, la refactorisation, la navigation rapide, la génération de code, la détection des appels récurrents, des conseils de paramètre, des outils de débogage, de test et de profilage, des outils de contrôle de version et de base de données, la prise en charge des langages et frameworks front-end, etc. Dans sa plus récente version, GoLand 2020.3 permet d’explorer le vidage des goroutines, d’exécuter différents tests de tables individuels et de naviguer dans les tests, et apporte une prise en charge étendue du framework de test Testify. De même, il s’entoure de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge de packages de temps pour le développement web et pour le travail avec des bases de données, des moyens plus intelligents de gérer les packages, des améliorations de l’interface utilisateur et un nouveau service pour le développement collaboratif et la programmation en binôme.: est l’EDI de base de données de JetBrains conçu pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs SQL professionnels. Pour ce faire, il intègre une console de requête intelligente, une navigation efficace dans les schémas et un aperçu détaillé du fonctionnement des requêtes et du comportement du moteur de base de données. Dans sa dernière version, DataGrip 2020.3 intègre des fonctionnalités qui permettent d’interroger les bases de données MongoDB.Avec tous ces outils, JetBrains a su se faire une place de choix auprès de la communauté des développeurs et comptabilise plus de 9 millions d’utilisateurs avec 100 mille nouveaux utilisateurs qui se rapprochent des outils de l’entreprise chaque mois, rapporte JetBrains. « Quelle que soit la technologie que vous utilisez, il existe un outil JetBrains pour l’optimiser », soutient l’entreprise.En plus du succès obtenu avec ses EDI, l’entreprise tchèque s’est attiré les éloges de la communauté technologique après avoir conçu de toute pièce le langage de programmation Kotlin. Présenté en 2011 comme un langage entièrement interopérable avec le code Java, Kotlin a évolué au fil des années avec des améliorations substantielles et est devenu le langage de prédilection d’un grand nombre de développeurs et d’entreprises. En 2017, Google a annoncé le support de Kotlin dans son système d’exploitation Android en plus de java déjà utilisé. En 2019, le géant du système d’exploitation mobile a déclaré lors de sa conférence I/O que Kotlin est désormais le langage préféré qu’il recommande . Dans la même année, la firme de Mountain View a annoncé que près de 60 % des applications Android du top 1000 embarquent du code écrit en Kotlin . Tout cela pour dire que les outils proposés par Jetbrains semblent devenir incontournables auprès des développeurs. En effet, environ 9,5 millions de programmeurs utilisent un outil de JetBrains et 20 % d’entre eux sont des clients payants. Et cela se ressent dans les résultats financiers de l’entreprise.Selon Bloomberg Billionaires Index, l'indice de classement des personnes les plus riches du monde, l'éditeur de logiciels basé à Prague pèserait 7 milliards de dollars. Cette valorisation ferait de Sergey Dmitriev et Valentin Kipiatkov, deux des trois fondateurs russes qui ont lancé JetBrains en 2000, des milliardaires. Toutefois, il convient de préciser que contrairement à de nombreuses entreprises technologiques qui vendent des actions à des tiers pour soutenir leur développement, les dirigeants de l’entreprise n’ont pas choisi de s’appuyer sur des levées de fonds en bourse pour booster leur succès. En effet, face au succès des produits de JetBrains, Maxim Shafirov, le PDG de l’entreprise explique que « les capital-risqueurs écrivent tous les deux jours, et je me sens comme une personne très impolie et méchante, parce que j’ai arrêté de répondre ». « Nous avons suffisamment de ressources pour réaliser nos ambitions », ajoute-t-il.Pour aller dans le même sens, Konstantin Vinogradov, directeur du fonds de risque Runa Capital qui aide à gérer 420 millions de dollars d’actifs, déclare au sujet de JetBrains que « c’est une entreprise privée rentable qui, pour autant que je sache, n’a jamais attiré de financement externe ». Et de continuer en affirmant que « les gros VC [capital-risqueurs] sauteraient sur l’occasion d’acheter une participation dans JetBrains ». Pour cette année 2020, déclare Shafirov, JetBrains serait en bonne voie pour augmenter son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de plus de 10 % en le portant à plus de 200 millions de dollars.Face à un tel succès, l’on pourrait se demander quel est le secret de la startup. À ce sujet, Shafirov aurait avancé ceci : « Nous n’avons pas d’objectifs de croissance de revenus. Fondamentalement, nous avons écrit tout cela pour que la création de logiciels soit un processus agréable et créatif. Et maintenant, notre mission est de nous étendre à d’autres niches ».Sources : JetBrains , BloombergQu’est-ce que le succès de JetBrains vous inspire ? Un succès isolé ou à la portée de tous ?Que pensez-vous des outils JetBrains ?À l’instar de Jetbrains, connaissez-vous d’autres entreprises qui ne se sont pas appuyées sur la vente d’actions pour réussir ?