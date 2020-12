AppCode 2020.3 est disponible et apporte notamment la prise en charge de XCFrameworks et de la localisation Swift, Des améliorations de refactorisations, de nouvelles fonctionnalités de débogage 0PARTAGES 2 0 La troisième verison majeure de l'année, la verison 2020.3, de l'AppCode est disponible. Elle offre la prise en charge de la localisation Swift, de nouvelles inspections et intentions, Go to Declaration basée sur SourceKit, la prise en charge de XCFrameworks, des améliorations de refactorisations, des nouvelles fonctionnalités de débogage, et autres. Pour info, AppCode est un environnement de développement intégré, développé par JetBrains, pour le développement en Swift, Objective-C, C, C ++ et JavaScript basé sur la plateforme IntelliJ IDEA.



Swift



AppCode 2020.3 prend en charge la syntaxe pour les trailing closure multiples, les clauses catch multi-modèles et d'autres changements récents de Swift 5.3.



Localisation





Localisez facilement les chaînes avec une nouvelle intention pour Swift. Consultez la valeur réelle d'une chaîne localisée dans votre code, avec un pliage pratique pour les instructions NSLocalizedString. Utilisez la saisie automatique, la navigation et Find Usages pour les identificateurs de chaînes.



Inspections et Intentions



Supprimez les qualificateurs self redondants grâce à une nouvelle inspection Swift. Trouvez les listes d'arguments inutiles pour les closures et supprimez-les en quelques secondes. Convertissez facilement les trailing closures en arguments de fermeture, et vice versa.



Change Signature





Bénéficiez de la refactorisation multilingue "Change Signature" qui change automatiquement les signatures des méthodes/fonctions en Objective-C et Swift. Changez le type throw d'une fonction/méthode dans le dialogue Change Signature. Mettez à jour correctement les valeurs des arguments par défaut et les paramètres variadiques.



En dehors de ces nouveautés concernant Swift, les exécutables et configirations d'exécution de test de SPM sont maintenant affichées dans l'interface utilisateur d'AppCode. Vous pouvez maintenant modifiez les préférences Rename dans un message inséré. Vous pouvez aussi utiliser "Go to Declaration" dans Swift avant même la fin de l'indexation et de la mise en cache.



Débogueur



Cliquez sur un conseil inline et examinez la variable sélectionnée. Ajoutez de nouveaux watches inline directement depuis la fenêtre de l'éditeur. Visualisez les watches inline dans l'onglet Variables. Vous pouvez voir l'emplacement actuel du compteur de programme dans la gouttière de gauche.





Code With Me



AppCode 2020.3 prend en charge Code With Me, un nouveau service de JetBrains pour le développement collaboratif et la programmation en binôme. Code With Me vous permet de partager le projet que vous avez actuellement ouvert dans votre IDE avec d'autres personnes et de travailler dessus ensemble en temps réel. Vous pouvez le télécharger dès maintenant depuis la marketplace des plugins (Preferences | Plugins | Marketplace).



Contrôle de version



Staging Git



Effectuez le staging des modifications directement depuis AppCode : activez la zone de staging dans Preferences | Version Control | Git pour avoir accès au nouveau nœud Staged dans la vue Commit. Apprenez-en plus dans cet article de blog.



Onglet Git dans Search Everywhere



Recherchez des hachages et desmessages de commit, des balises et des branches dans la boîte de dialogue Search Everywhere sur le nouvel onglet Git.



Prise en charge de XCFrameworks



Les entités de code de XCFrameworks sont maintenant résolues correctement.



Télécharger AppCode 2020.3



Source : La troisième verison majeure de l'année, la verison 2020.3, de l'AppCode est disponible. Elle offre la prise en charge de la localisation Swift, de nouvelles inspections et intentions, Go to Declaration basée sur SourceKit, la prise en charge de XCFrameworks, des améliorations de refactorisations, des nouvelles fonctionnalités de débogage, et autres. Pour info, AppCode est un environnement de développement intégré, développé par JetBrains, pour le développement en Swift, Objective-C, C, C ++ et JavaScript basé sur la plateforme IntelliJ IDEA.AppCode 2020.3 prend en charge la syntaxe pour les trailing closure multiples, les clauses catch multi-modèles et d'autres changements récents de Swift 5.3.Localisez facilement les chaînes avec une nouvelle intention pour Swift. Consultez la valeur réelle d'une chaîne localisée dans votre code, avec un pliage pratique pour les instructions NSLocalizedString. Utilisez la saisie automatique, la navigation et Find Usages pour les identificateurs de chaînes.Supprimez les qualificateurs self redondants grâce à une nouvelle inspection Swift. Trouvez les listes d'arguments inutiles pour les closures et supprimez-les en quelques secondes. Convertissez facilement les trailing closures en arguments de fermeture, et vice versa.Bénéficiez de la refactorisation multilingue "Change Signature" qui change automatiquement les signatures des méthodes/fonctions en Objective-C et Swift. Changez le type throw d'une fonction/méthode dans le dialogue Change Signature. Mettez à jour correctement les valeurs des arguments par défaut et les paramètres variadiques.En dehors de ces nouveautés concernant Swift, les exécutables et configirations d'exécution de test de SPM sont maintenant affichées dans l'interface utilisateur d'AppCode. Vous pouvez maintenant modifiez les préférences Rename dans un message inséré. Vous pouvez aussi utiliser "Go to Declaration" dans Swift avant même la fin de l'indexation et de la mise en cache.Cliquez sur un conseil inline et examinez la variable sélectionnée. Ajoutez de nouveaux watches inline directement depuis la fenêtre de l'éditeur. Visualisez les watches inline dans l'onglet Variables. Vous pouvez voir l'emplacement actuel du compteur de programme dans la gouttière de gauche.AppCode 2020.3 prend en charge Code With Me, un nouveau service de JetBrains pour le développement collaboratif et la programmation en binôme. Code With Me vous permet de partager le projet que vous avez actuellement ouvert dans votre IDE avec d'autres personnes et de travailler dessus ensemble en temps réel. Vous pouvez le télécharger dès maintenant depuis la marketplace des plugins (Preferences | Plugins | Marketplace).Effectuez le staging des modifications directement depuis AppCode : activez la zone de staging dans Preferences | Version Control | Git pour avoir accès au nouveau nœud Staged dans la vue Commit. Apprenez-en plus dans cet article de blog.Recherchez des hachages et desmessages de commit, des balises et des branches dans la boîte de dialogue Search Everywhere sur le nouvel onglet Git.Les entités de code de XCFrameworks sont maintenant résolues correctement.Source : JetBrains Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème