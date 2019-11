JetBrains propose aux développeurs Grazie, un plugin pour IntelliJ IDEA qui comprend les règles de grammaire Et corrige les fautes d'orthographe 5PARTAGES 14 0 Selon JetBrains, faire du développement ne se limite pas uniquement aux langages de programmation. En effet, le code contient des éléments destinés aux humains et non au compilateur, tels que les littéraux de chaîne, les commentaires, les Javadocs, les messages de validation, les messages qui vont s'afficher côté utilisateur, etc. Ces éléments requièrent une compréhension du langage naturel. Raison pour laquelle l'éditeur estime qu'un EDI devrait faire plus que vérifier le code.



C'est dans ce contexte que JetBrains a présenté Grazie, un plugin pour IntelliJ IDEA qui fournit des contrôles intelligents au-delà des simples fautes d'orthographe et de frappe. Il comprend les règles de grammaire et peut vous avertir des styles inappropriés. « N’est-ce pas formidable que votre EDI vérifie non seulement vos constructions de code, mais également l’orthographe, la grammaire et le style du texte en langage naturel ? Nous disposons maintenant d'un excellent outil pour réduire votre besoin d'éditeurs natifs ou, du moins, réduire le nombre d'erreurs qu'ils auraient besoin de corriger dans votre code », se réjouit Alexey Zhebel de JetBrains.





Par défaut, Grazie n'est livré qu'avec l'anglais, mais vous pouvez ajouter plus de 15 autres modèles de langue et toutes les vérifications sont effectuées localement après le téléchargement et l'activation du modèle correspondant. Pour ajouter d'autres langues et configurer les règles, ouvrez Paramètres / Préférences, puis sélectionnez Outils | Grazie.





Dans la partie supérieure, vous pouvez ajouter les modèles de langue nécessaires et sélectionner votre langue maternelle. Dans la capture d'écran ci-dessus, JetBrains donne un exemple d'illustration pour les personnes d'origine russe dont l'anglais n'est pas au point. Grazie a des règles pour mettre en évidence les erreurs courantes que les locuteurs russes font dans les textes en anglais. Vous pouvez voir ces règles dans la capture d'écran : dire « do to the fact that » au lieu de « due to the fact that ». D'autres mots couramment confondus comme « than » et « then », « adapt » et « adopt » sont expliqué ainsi que des mots comme « magazine » qui signifient quelque chose de complètement différent en russe. Vous pouvez désactiver l’ensemble des mots couramment confondus si vous êtes certain de pouvoir éviter vous-même des erreurs triviales.



Grazie a été conçu à l'origine pour remplacer l'option de vérification orthographique intégrée. Désormais, la case à cocher Enable Grazie Spellchecker s'étend à tous vos projets. Et si vous ne souhaitez pas vérifier l'orthographe dans tous vos projets, désactivez cette option, puis activez l'inspection orthographique pour des projets spécifiques.



L'option Check Commit Messages est désactivée par défaut, car elle nécessite une intégration avec le support VCS intégré via des modifications dans le fichier de configuration (vcs.xml). Ces modifications peuvent être validées en toute sécurité. Vous pouvez donc activer ces vérifications si cela vous convient.



Grazie est déjà disponible pour IntelliJ IDEA à partir de la version 2019.2.4 et pour le prochain PAE 2019.3. Il est facilement extensible par d'autres plugins et EDI basés sur IntelliJ. Par conséquent, tout langage de programmation ou de balisage peut désormais inclure des contrôles de grammaire Grazie pour ses constructions. Si vous êtes un développeur de plugins, JetBrains recommande de penser à implémenter GrammarCheckingStrategy pour votre langue.



Comment vous y prenez-vous lorsque vos programmes doivent par exemple afficher du texte ? Effectuez-vous une seconde lecture, passez-vous par un logiciel pour détecter les erreurs potentielles ?

