JetBrains a annoncé la disponibilité en Programme d'accès anticipé de Code With Me, un nouvel outil pour le développement collaboratif à distance et la programmation en binôme.



Code With Me est une nouvelle fonctionnalité disponible dans IntelliJ IDEA, ainsi que les autres EDI JetBrains basés sur IntelliJ à partir de la version 2020.2.x, qui permet de partager un projet local en cours avec les membres de votre équipe travaillant à distance. Ils disposent ainsi d’un accès rapide à votre code afin de pouvoir l’examiner avec vous et vous aider à résoudre des problèmes en temps réel. Et pour réaliser ces opérations, vous bénéficiez de tous les avantages de votre EDI JetBrains, tels que la saisie semi-automatique du code, la navigation intelligente, la refactorisation, le débogage et le terminal intégré.



Pour mémoire, IntelliJ IDEA également appelé « IntelliJ », est un environnement de développement intégré pour Java. Parmi les EDI JetBrains basés sur IntelliJ, nous pouvons citer :

WebStorm, un EDI qui permet de créer des applications web, mobiles, côté serveur et desktop avec JavaScript, TypeScript ainsi que CSS et HTML. Il apporte de nombreuses fonctionnalités comme la possibilité d'utiliser Prettier au lieu de l'outil de formatage intégré. La prise en charge de Nuxt.js, les paramètres de style de code spécifiques à Vue et des améliorations relatives à Vue dans les projets TypeScript, viennent s'ajouter à la liste des fonctionnalités. Il prend en charge des frameworks les plus populaires comme Angular, React, Vue.js, Node.js, Meteor, Ionic, Cordova, React Native, et Electron.

PyCharm, un EDI Python pour développeurs professionnels. PyCharm fournit la saisie automatique de code intelligente, des inspections de code, la mise en évidence d'erreur à la volée et des correctifs rapides, en plus de refactorisations de code automatisées et de riches capacités de navigation. L'EDI apporte la prise en charge spécifique aux frameworks de développement Web modernes telles que Django, Flask, Google App Engine, Pyramid et Web2py. PyCharm s’intègre à IPython Notebook, dispose d’une console Python interactive et prend en charge Anaconda ainsi que de nombreux packages scientifiques, notamment matplotlib et NumPy.

PhpStorm, un EDI PHP qui prend en charge de PHP 8 avec les types d'union. Il propose une prise en charge de la syntaxe, des vérifications de type, des validations et des correctifs rapides pour la migration d'une base de code. L'un des principaux composants de PhpStorm a fait l'objet d'une mise à jour majeure. Il est désormais capable de gérer de nombreux cas marginaux qui n'étaient pas vérifiés auparavant. Détectez les conditions redondantes, les expressions qui sont toujours null et bien plus encore.

GoLand, un EDI multiplateforme conçu spécialement pour les développeurs Go. GoLand propose la prise en charge native de Git, GitHub et Mercurial. Perforce, ClearCase et les autres sont pris en charge par des plugins que l'utilisateur doit installer.

RubyMine, un EDI Ruby et Rails.

CLion, un EDI multiplateforme pour C et C++.

AppCode, un EDI pour le développement iOS/macOS

En somme, le Programme d’Accès Anticipé de Code With Me est compatible avec les EDI JetBrains basés sur IntelliJ à partir de la version 2020.2.x suivants : IntelliJ IDEA Community et Ultimate, WebStorm, PyCharm Community et Professional, PhpStorm, GoLand, RubyMine, CLion et AppCode. Code With Me n’est actuellement pas compatible avec DataGrip et JetBrains Rider.



Prise en main



Pour commencer à utiliser Code With Me, il vous suffit de télécharger la dernière version disponible de votre EDI JetBrains, puis d’installer le plugin Code With Me depuis la Marketplace (Preferences / Settings | Plugins | Marketplace) :





Une fois le plugin installé et l’EDI redémarré, une nouvelle option apparaît dans la barre d’outils. Elle vous permet de créer un lien Web partageable, à envoyer à vos collaborateurs pour qu’ils puissent vous rejoindre sur votre EDI :





Lorsqu’un collaborateur clique sur ce lien, un Client IntelliJ spécialement conçu pour lui et pour fonctionner avec son EDI JetBrains est téléchargé et s’ouvre automatiquement. Si il n’a pas d’EDI JetBrains, il accède à une page Web lui demandant de télécharger le Client IntelliJ . La page Web le guidera dans le processus d’installation.



Le Client IntelliJ installé s’ouvrira et proposera de connecter vos collaborateurs à votre projet afin de démarrer ensemble une session de codage à distance :





Il vous sera ensuite demandé d’accepter la demande de vos collaborateurs :





Cas d’utilisation



Pour le moment, JetBrains a identifié les trois cas d’utilisation suivants pour Code With Me :

Programmation en binôme : édition, tests et débogage collaboratifs. Dans ce cas, vous partagez votre IDE avec un seul participant et utilisez le mode de synchronisation complète ou vous vous suivez et collaborez sur différentes parties du code. Contrairement à la programmation par paires classique où les développeurs partagent un seul écran et un clavier, vous pouvez travailler de manière autonome et atteindre l'objectif plus rapidement.

Programmation distribuée (swarm) : pour coder de façon collective et simultanée dans un EDI unique distant. Vous pouvez effectuer une édition multiple simultanée de votre code avec d'autres participants. Dans ce cas, les participants peuvent modifier rapidement le code et même travailler sur d'autres fichiers du projet en même temps. Cependant, le nombre de participants pouvant taper activement ensemble est limité. La limite est de 5, et si elle est atteinte, IntelliJ IDEA affichera une fenêtre contextuelle suggérant d'attendre. De plus, cela peut ralentir les performances.

Conseils et mentorat : pour inviter une ou plusieurs personnes à vous rejoindre afin de leur présenter votre code. Vous pouvez avoir un scénario enseignant-élèves où de nombreux participants vous suivent. Par exemple, vous devez expliquer un problème et montrer aux membres de votre équipe les différentes parties de votre projet. Vous pouvez y parvenir avec le mode Force others to follow you.





Bien entendu, il ne s’agit là que de quelques-unes des façons possibles d’utiliser Code With Me.



JetBrains précise que la version en accès anticipé de Code With Me est gratuite. Cependant, l'éditeur travaille actuellement à l’élaboration de plans tarifaires et licences en vue de distribuer Code With Me en tant que service payant pour différents EDI et éditions de JetBrains à l’avenir.



