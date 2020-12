RubyMine 2020.3 est disponible avec de nouvelles fonctionnalités pour Ruby 3.0 et Rails, La prise en charge du staging Git et des améliorations pour le débogueur et l'expérience utilisateur 0PARTAGES 4 0 JetBrains a annoncé la disponibilité de RubyMine 2020.3, la troisième version majeure annuelle de son EDI pour le développement Web avec Ruby et supportant Ruby on Rails. Cette version ajoute de nouvelles fonctionnalités à l'EDI, dont la prise en charge du staging Git, une meilleure gestion des onglets dans l'éditeur, les instructions interactives et watches inline dans le débogueur, et beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités pour la dernière version de Ruby, Rails, le terminal, la couverture du code et les outils de base de données.



Éditeur de code



Divisez l'écran de l'éditeur, glissez-déposez les onglets



Avec la publication de RubyMine 2020.3, JetBrains apporte plus de flexibilité dans la gestion des onglets au niveau de l'éditeur de code. L'équipe de l'EDI a annoncé qu'il est désormais beaucoup plus pratique de travailler avec de multiples onglets côte à côte. Il est possible de diviser l'écran de l'éditeur lors de l'ouverture d'un fichier en appuyant sur Maj+Entrée. Cela fonctionne pour les fichiers dans la vue Project et dans la fenêtre contextuelle Search Everywhere. En outre, vous pouvez glisser-déposer des onglets de fichiers pour diviser l'écran de l'éditeur verticalement ou horizontalement et déplacer les onglets entre les différentes sections.





Améliorations pour les onglets épinglés



Désormais, les onglets épinglés restent placés sur le côté gauche de la barre d'onglets. Toutefois, il est également possible de conserver tous vos onglets épinglés sur une seule ligne. Pour ce faire, cliquez sur "Preferences / Settings | Editor | General | Editor Tabs" et cochez "Show pinned tabs in a separate row". Une nouvelle icône indique qu'un onglet est épinglé. Pour désépingler un fichier, cliquez sur cette icône.





Amélioration de l'édition et de l'aperçu Markdown



L'équipe de l'EDI apporte plus de facilité dans l'utilisation de Markdown dans RubyMine 2020.3. Pour mettre en forme vos fichiers Markdown, utilisez la combinaison de touches Ctrl+Alt+L. Ensuite, pour personnaliser le format Markdown, rendez-vous dans "Preferences / Settings | Editor | Code Style | Markdown". Le bouton "Auto-Scroll Preview" en haut à droite de l'éditeur vous permet de synchroniser le défilement du volet d'aperçu avec celui de l'éditeur. L'équipe a également ajouté la prise en charge de Mermaid.js.



Expérience utilisateur



Nouvel écran de bienvenue



RubyMine 2020.3 est livré avec un nouvel écran de bienvenue. Il est désormais possible d'accéder à vos projets et de les organiser dans l'onglet Projects, de configurer l'interface de l'IDE dans l'onglet Customize, de gérer les plugins dans l'onglet Plugins et d'accéder aux ressources de formation dans l'onglet Learn RubyMine.





Thème de l'IDE synchronisé avec les paramètres du système d'exploitation



À partir de la version 2020.3, RubyMine peut maintenant synchroniser son thème avec celui de votre système d'exploitation. Sélectionnez l'option "Sync with OS" dans "Preferences / Settings | Appearance & Behavior | Appearance | Theme", puis cliquez sur l'engrenage pour sélectionner votre thème préféré. Votre IDE passera automatiquement au thème clair ou au thème sombre, en fonction des préférences de votre système d'exploitation.





Mode Lecteur



Selon l'équipe, il s'agit d'un mode qui améliore la lisibilité des fichiers en lecture seule et des fichiers de bibliothèques externes. Vous pouvez l'activer et le désactiver en cliquant sur l'icône livre située dans le coin en haut à droite de l'éditeur. Pour personnaliser les paramètres du mode Lecteur, cliquez sur "Preferences / Settings | Editor | Reader Mode".





Améliorations de LightEdit



À partir de cette version de l'EDI, JetBrains ajouté l'option "-e (--edit)" pour ouvrir les fichiers en mode LightEdit depuis la ligne de commande. Lorsque vous ouvrez RubyMine à partir de la ligne de commande, tapez "-e" suivi du nom du fichier que vous souhaitez ouvrir ou exécutez simplement "-e" sans nom de fichier pour rouvrir votre précédente session.





Correctifs rapides des erreurs de frappe



RubyMine 2020.3 réduit les risques de fautes de frappe dans votre texte. Les correctifs suggérés sont maintenant affichés directement dans le menu Alt+Entrée, tout comme les correctifs rapides pour le code. De plus, une nouvelle action Transpose échange le caractère actuel avec celui qui le suit.





Prévisualisation des fichiers



Pour trouver rapidement les fichiers que vous recherchez, vous pouvez maintenant utiliser l'aperçu des fichiers. Pour prévisualiser un fichier, sélectionnez-le dans la vue Project et appuyez sur Espace. Vous pouvez également configurer l'IDE afin d'afficher immédiatement un aperçu lorsqu'un fichier est sélectionné. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône engrenage dans la vue Project et sélectionnez "Enable Preview Tab" et "Open Files with Single Click".





Ruby



Prise en charge de Ruby 3.0



RubyMine 2020.3 propose une prise en charge basique de la nouvelle syntaxe fournie avec la preview de Ruby 3.0. Vous pouvez déjà essayer la plupart des nouvelles fonctionnalités du langage, par exemple, les définitions de méthodes sans le mot-clé end. Toutefois, notez que la prise en charge de Ruby 3.0 est toujours en cours (elle n'est pas finalisée). Ainsi, des fonctionnalités telles que l'assistance au codage et la prise en charge de RBS ne seront totalement implémentées qu'après sa sortie.



Le terminal utilise la version Ruby spécifiée pour le projet



Selon l'équipe de l'EDI, si vous travaillez sur plusieurs projets, il est possible qu'ils utilisent des versions différentes de Ruby. L’émulateur de terminal intégré de RubyMine utilise désormais la version de Ruby sélectionnée pour le projet en cours. Il précise également quelle est la version utilisée lorsque vous lancez une instance de terminal.





Prise en charge de la console Pry



Il est maintenant possible d'utiliser Pry à la place d'IRB dans RubyMine. Pry est une console de développement d'exécution et une alternative IRB avec de puissantes capacités d'introspection. Pry vise à être plus qu'un simple remplacement de l'IRB. C'est une tentative d'amener la programmation basée sur REPL au langage Ruby. Pour l'utiliser, assurez-vous que "gem pry" est installée dans votre projet, puis cliquez sur "Tools | Run Pry" pour lancer la console.





Rails



Meilleure prise en charge du routage Rails



L'équipe de l'EDI a annoncé qu'elle a considérablement simplifié l'utilisation de routes.rb. Utilisez Ctrl+Alt+Home pour naviguer rapidement entre une route dans routes.rb et ses modèles, vues et contrôleurs associés. La combinaison Ctrl+clic sur une méthode dans routes.rb permet d'accéder directement à la méthode associée dans un contrôleur. En outre, elle a amélioré la saisie semi-automatique pour routes.rb. Par exemple, cela fonctionne maintenant pour tous les helpers Match et HTTP (get, post, put, etc.), resources, namespace, et scope.



Prise en charge de structure.sql



RubyMine 2020.3 est publié avec la prise en charge de structure.sql pour les projets qui l'utilisent à la place d'un fichier schema.rb. Vous pouvez maintenant utiliser la saisie semi-automatique pour les modèles qui dépendent du fichier structure.sql. Vous pouvez également naviguer entre vos entités Rails et structure.sql en utilisant Ctrl+Alt+Home.



Contrôle de version



Prise en charge du staging Git



RubyMine prend maintenant en charge le staging des modifications directement dans l'EDI. Vous pouvez ajouter ou retirer des fichiers à la zone de staging en cliquant sur les icônes + et - dans la vue Commit. Vous pouvez également gérer le staging depuis la gouttière ou dans la vue Diff. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur "Preferences / Settings | Version Control | Git" et sélectionnez "Enable staging area".





Remaniement du menu VCS



L'équipe de développement de RubyMine a renommé et réorganisé les actions de contrôle de version dans le menu principal pour faciliter l'accès aux opérations VCS les plus courantes. Par exemple, si votre projet utilise uniquement Git, le menu VCS ressemblera à ceci :





Tests



Couverture du code pour les branches et sous-processus



À partir de cette version de l'EDI, dans les projets qui utilisent "simplecov" pour l'analyse de la couverture de code, RubyMine affiche désormais des informations sur la couverture des branches et des sous-processus.



Améliorations pour FactoryBot



Vous pouvez maintenant naviguer entre une factory et ses entités associées grâce à Ctrl+Alt+Home. La saisie semi-automatique du code suggère des attributs de modèle pour les stratégies Factory Bot, comme build et create.



Débogueur



Instructions interactives



Le mode débogage dispose d'instructions inline interactives pour les variables. Vous pouvez cliquer sur ces instructions pour modifier la valeur du champ d'une variable. Il suffit de cliquer sur "Set Value", modifier la valeur du champ et appuyer sur Entrée.



Watches inline



RubyMine 2020.3 fournit un nouveau type d'expression de watch. Ces expressions seront associées à un contexte particulier et affichées directement dans l'éditeur. Vous pouvez les ajouter avec les instructions inline : ouvrez une instruction et cliquez sur Add Inline Watch. La gestion des watches inline peut se faire avec un nouveau nœud Inline Watches dans l'onglet Variables de la fenêtre d'outils Debug.



Outils de base de données



Prise en charge de Couchbase



RubyMine 2020.3 prend en charge une base de données supplémentaire : Couchbase. Veuillez noter que cela inclut la prise en charge du service Couchbase Query, mais pas du service Couchbase Analytics.



SQL pour MongoDB



Vous pouvez désormais utiliser SQL pour interroger des bases de données MongoDB.



Autres améliorations



mis à jour de plusieurs paramètres de style de code de RubyMine afin qu'ils correspondent au style par défaut de RuboCop ;

lorsque vous ouvrez un fichier à partir de la vue Project, le focus est automatiquement placé sur l'éditeur pour vous permettre de commencer à travailler directement avec votre code ;

les deux boutons les plus utilisés (Commit et Commit and Push…) sont maintenant situés sur l'écran Commit ;

les patchs sont désormais créés au format Git par défaut, au lieu du format du VCS utilisé dans le projet ;

RubyMine corrige automatiquement les symboles non autorisés dans les noms de branches ;

vous pouvez maintenant voir toutes les actions liées à une branche dans son menu contextuel ;

il est désormais possible de configurer un template personnalisé qui crée plusieurs fichiers simultanément ;

vous avez aussi la possibilité d'exporter une requête HTTP vers cURL ;

mis à jour du format des requêtes HTTP. Pour convertir une requête HTTP existante au nouveau format, sélectionnez-la dans la vue Project, puis sélectionnez "Convert Legacy REST Client File to New Format" dans le menu contextuel ;

prise en charge améliorée de Swagger, avec notamment la prise en charge de Swagger Hub, des références externes et diverses améliorations de l'analyse du code ;

amélioration de la prise en charge de Kubernetes.



Télécharger RubyMine 2020.3



Source :



Voir aussi



RubyMine 2020.2 disponible. L'EDI de JetBrains vient avec la prise en charge de Liquid, le support complet des pull requests GitHub et bien d'autres nouvelles fonctionnalités pour Ruby et Rails



L'EDI Java IntelliJ IDEA 2020.2 permet d'examiner et de fusionner les Pull Request GitHub directement dans l'EDI et de naviguer rapidement entre les avertissements



DataGrip 2020.2, l'EDI destiné aux administrateurs de base de données, apporte de nombreuses améliorations au niveau de l'interface, de l'éditeur SQL mais aussi des vues



