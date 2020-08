Rider : la version 2020.2 de l'EDI .NET multiplateforme de JetBrains est disponible Avec un Localization Manager et des mises à jour majeures pour Unity 0PARTAGES 4 0 Comme pour la plupart de ses environnements de développement basés sur sa plateforme IntelliJ, JetBrains a annoncé la sortie de la deuxième mise à jour majeure de cette année pour Rider, son EDI qui permet de développer des applications .NET, ASP.NET, .NET Core, Xamarin ou Unity sous Windows, macOS et Linux.



Rider 2020.2 fournit plusieurs fonctionnalités très demandées, telles que le Localization Manager et la prise en charge de Shader dans son intégration Unity. JetBrains a complètement retravaillé l'outil d'exécution des tests unitaires et l'API du débogueur pour en améliorer la rapidité et la stabilité. Cette version apporte également une meilleure prise en charge de C#, des points d'arrêt de données et une prise en charge complète des requêtes pull GitHub.



Débogueur



Cette version apporte une nouvelle API de débogage, qui a été en grande partie réécrite. Cela n'est pas visible dans l'interface utilisateur, mais elle permet la prise en charge de nouvelles fonctionnalités et une connexion des plugins au processus de débogage plus efficace que jamais auparavant. Seul détail visible de l'extérieur : les fenêtres d'outils de débogage affichent des icônes correctes pour toutes les variables.





Dans Rider 2020.2, JetBrains inaugure Pin-To-Frame, une fonctionnalité qui vous permet d'épingler des valeurs entre les cadres. Vous pouvez épingler des paramètres pour une fonction et les consulter dans la liste des cadres de pile. Lors du débogage des fonctions récursives, cela vous permet de surveiller l'état des valeurs dans différentes itérations.





Une autre amélioration au niveau du débogueur concerne les points d'arrêt des données. Les points d'arrêt des données sont utiles si vous devez vous concentrer sur les propriétés d'un objet particulier. Ils s'utilisent généralement dans des scénarios où vous savez ce qui va changer, mais ne savez pas d'où vient le changement dans votre base de code. Ils seront accessibles depuis la fenêtre d'outils Watch et fonctionneront même avec des éléments de tableaux. En raison des limitations actuelles de la plateforme, cette fonction ne sera possible que pour .NET Core 3+ sous Windows.





Localization Manager



JetBrains introduit dans Rider un nouvel outil pour travailler avec les ressources : le Localization Manager, pour vous aider à localiser votre application .NET ou votre site Web. Il vous permet de visualiser tout le contenu de tous les fichiers .resx de votre projet, ou d'une sélection de fichiers spécifiée, dans un même tableau.



Le Localization Manager vous permet d'effectuer facilement l'ensemble des opérations sur les ressources : ajouter, modifier, renommer, supprimer en toute sécurité, trouver des ressources non utilisées, rechercher les ressources sans valeurs localisées, rechercher des usages, ajouter des commentaires, etc. Vous pouvez y accéder en utilisant le menu Tools ou en double-cliquant sur un fichier .resx.





Unity



Le support d'Unity a reçu des mises à jour majeures. Les shaders Cg et HLSL sont désormais pris en charge dans la coloration syntaxique, la complétion de code, la navigation (y compris les macros), les refactorisations, les recherches d'usages, etc.





Les points de pause, qui mettent en pause l'éditeur Unity lorsque le débogueur les atteint, sont désormais disponibles. Rider fonctionne désormais avec le compilateur Burst, ce qui signifie qu'il met en évidence le code qui ne correspond pas aux contraintes Burst.



Rider 2020.2 inaugure le débogage USB pour les appareils Apple (le débogage USB pour les appareils Android est prévu pour une prochaine version). Il y a encore bien d'autres améliorations et nouveautés, comme la prise en charge intégrée de UnityYamlMerge : Rider utilisera automatiquement l'outil Smart Merge d'Unity pour fusionner des fichiers de ressources lors de l'exécution d'opérations de contrôle de version intégrées.



Rider pour Unreal Engine (preview anticipée)



Si le développement de jeux avec Unreal Engine vous intéresse, vous serez ravis de cette nouvelle. Dans la perspective de faire de Rider un EDI de développement de jeux universel, tout-en-un et autonome, JetBrains a introduit une prise en charge précoce du développement Unreal Engine dans Rider avec les caractéristiques suivantes :



prise en charge native de C++ alimentée par le moteur ReSharper C++ ;

performances optimisées pour les projets Unreal Engine (UE) ;

intégration avec les informations d'Unreal Editor et Blueprints dans Rider Editor ;

compréhension des réflexions UE et RPC et application des règles de nommage UE ;

compréhension des dialectes HLSL et C#, JSON et uproject/uplugin.

La version Preview en accès anticipé est gratuite.



Analyse du code



Ici, on note entre autres que la prise en charge de C# 8 a été améliorée avec un certain nombre de nouvelles inspections et de correctifs rapides, notamment pour les types de référence Nullable. Par exemple, l'analyse de code prend désormais en compte les attributs JetBrains.Annotations ( NotNull et CanBeNull ) pour l'API, même dans le code où les types de référence nullables sont désactivés ( #nullable disable ).





En outre, l'analyse du code de nullabilité connaît maintenant davantage de cas et peut retracer une nullabilité incorrecte grâce à la déconstruction et au cycle foreach . Elle fournit également le correctif rapide correspondant.



Tests unitaires



JetBrains a complètement repensé son outil d'exécution des tests unitaires pour .NET Framework et .NET Core, ce qui permet d'utiliser le même outil pour les deux environnements d'exécution qui tournent hors du processus Visual Studio. Cela a permis de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la localisation, à l'exécution et au débogage des tests unitaires. Cela offre aussi un contrôle total sur les hiérarchies des tests unitaires pour les tests .NET Core. En plus, le nouvel outil de test comporte une prise en charge intégrée pour MSFakes pour les frameworks de tests unitaires NUnit, xUnit, MSTest v2. Il y a aussi des améliorations de l'interface utilisateur pour une meilleure présentation et un meilleur filtrage.



Contrôle de version



Rider 2020.2 vient avec une prise en charge complète des requêtes pull GitHub. Vous pourrez parcourir, attribuer, gérer et même fusionner les requêtes pull, afficher leur chronologie et les commentaires inline, envoyer des commentaires et des révisions, et accepter les modifications. La nouvelle prise en charge comprend les points suivants :



un nouvel agencement de la pour la visionneuse de requêtes pull ;

l'affichage des résultats des vérifications préalables aux commits dans la Timeline ;

la prise en charge des révisions ;

l'interaction avec les commentaires ;

la fusion des requêtes pull dans l'EDI.



NuGet



La fenêtre d'outils NuGet a reçu une amélioration considérable de ses fonctionnalités. Elle affiche désormais les paquets transitifs d'une solution ou d'un projet, fournit un menu contextuel avec toutes les actions pertinentes pour un seul paquet et indique les flux non valides et les packages obsolètes.





Refactorisations



Dans cette version, la boîte de dialogue Conflicts a été remaniée sous forme d'étape distincte dans l'interface Refactorings. La liste simple d'avant a été remplacée par une arborescence regroupée par fichiers. Aussi, lorsque vous appelez les refactorisations "Introduce parameter" ou "Introduce field" sur une expression, Rider demande à quelle partie de l'expression appliquer la refactorisation.



Prise en charge des liaisons x:Bind



JetBrains apporte de bonnes nouvelles pour les développeurs UWP : les liaisons compilées avec x:Bind sont enfin prises en charge. Rider résout correctement le code x:Bind et propose plusieurs inspections et les correctifs rapides correspondants. Il vous avertit des setters de propriété manquants, des attributs BindBack et des collisions de surcharge. De plus, un ensemble de correctifs rapides "Create from Usage" permet de générer un champ, une propriété ou une méthode appropriée à l'intérieur des fichiers C# code-behind.





Plugins



Soulignons ici que le plugin dotTrace peut profiler la partie native des applications Mono/Unity sous Windows. La nouvelle version de Rider apporte plusieurs fonctionnalités utiles au plugin dotCover : par exemple, la fenêtre Unit Tests Coverage vous permet désormais d'exporter les rapports de couverture. En outre, elle dispose maintenant d'une fonction de recherche rapide.



Rider 2020.2 est également livré avec un plugin pour la prise en charge de Markdown. Cette version de l'EDI de JetBrains reconnaît maintenant les fichiers Markdown dans votre solution, leur fournit un éditeur dédié et affiche le HTML rendu dans un aperçu en direct.





Prise en charge des bases de données



La prise en charge des bases de données s'améliore avec :



un éditeur séparé pour les valeurs de cellule : maintenant, si vous avez une grande valeur dans une cellule, vous pouvez l'afficher ou la modifier dans un volet séparé.

une nouvelle interface utilisateur pour les valeurs booléennes : il existe désormais un moyen plus intuitif d'afficher et de modifier les valeurs booléennes. Les valeurs true sont maintenant marquées avec une puce afin de les distinguer des autres ;

un aperçu DML dans l'éditeur de données : à partir de cette version, vous pouvez consulter la requête qui contient vos modifications dans l'éditeur de données. Une icône DML est maintenant activée si des modifications sont en attente. En cliquant sur l'icône, vous verrez une boîte de dialogue avec l'aperçu DML.



Développement Web



La prise en charge de Vue dans Rider n'a jamais été aussi avancée. On note la prise en charge de Nuxt.js, des paramètres de style de code spécifiques à Vue, des améliorations concernant Vue dans les projets TypeScript, et bien d'autres améliorations ajoutées au cours de l'année écoulée.



De nouvelles intentions intelligentes (Alt+Entrée) vous aideront à effectuer certaines actions plus rapidement. Désormais, vous pouvez par exemple convertir rapidement une boucle for avec un index numérique en une méthode de tableau forEach. Il est également plus facile de parcourir les commentaires de la documentation, car vous pouvez désormais les afficher directement dans l'éditeur.



Parmi les autres améliorations pour le développement Web, il est important de souligner que vous pouvez maintenant utiliser Prettier comme outil de mise en forme par défaut dans vos projets JavaScript.



Rider 2020.2 apporte encore bien d'autres nouveautés et améliorations que vous pourrez consulter dans les notes de version



Télécharger Rider 2020.2



