L'EDI Java IntelliJ IDEA 2020.3 améliore la prise en charge de Java 15 ainsi que l'expérience utilisateur globale Notamment grâce à un nouvel écran de bienvenue plus intuitif et utile 7PARTAGES 6 0 IntelliJ IDEA (également appelé « IntelliJ », « IDEA » ou « IDJ » est un environnement de développement intégré Java proposé par JetBrains. Dans sa version 2020.3, IntelliJ IDEA offre une multitude de fonctionnalités utiles, telles que des conseils interactifs et des watches inline dans le débogueur, améliore la prise en charge de Java 15, apporte la prise en charge du staging Git et de nombreuses autres fonctionnalités. Cette version vient simplifier votre travail quotidien avec les points de terminaison, les frameworks et le profileur. L'expérience utilisateur globale a été améliorée avec une meilleure complétion du code basée sur la technologie d'apprentissage automatique, un nouvel écran de bienvenue plus intuitif et utile, et de meilleures vérifications d'orthographe et de grammaire.



Passons en revue quelques améliorations et nouveautés apportées par cette version.





Éditeur



Nouvelle disposition d'Extract Method



JetBrains a simplifié l'extraction des méthodes Java : appuyez simplement sur ⌥⌘M sur Mac ou Ctrl+Alt+M sur Windows ou Linux ou sélectionnez Refactor / Extract / Introduce / Method…, et l'IDE effectuera immédiatement l'extraction.



Accès plus intuitif aux paramètres de Rename



Grâce aux nouvelles préférences de Rename présentées dans un conseil d'insertion, il est désormais possible de choisir de renommer les occurrences dans les commentaires et les chaînes littérales ou dans le texte imprimable. Pour appeler ce conseil, appuyez sur ⇧F6 sous Mac ou Maj+F6 sous Windows et Linux, puis sur Tab . Vous pouvez modifier le raccourci pour Show Options Popup for In-place Refactoring dans Settings / Preferences | Keymap.



Glisser-déposer des onglets



Si vous souhaitez ouvrir plusieurs onglets lorsque vous travaillez sur un projet, vous pouvez désormais glisser-déposer les onglets de fichiers pour diviser l'éditeur horizontalement ou verticalement. JetBrains a également introduit l'action Open in Right Split, qui divise l'éditeur verticalement lors de l'ouverture de votre fichier. Appelez l'action à partir de la vue Project ou d'autres fenêtres contextuelles de navigation, telles que Recent Files, Search everywhere et Navbar.





Améliorations des onglets épinglés



Dans la version 2020.3, la nouvelle icône épingle est affichée pour les onglets épinglés. Lorsque vous cliquez dessus, vous détachez le fichier. Vous pouvez également épingler et détacher vos onglets en les glissant-déposant sur d'autres fichiers épinglés ou non épinglés. Si vous avez tendance à ouvrir de nombreux onglets, vous pouvez conserver tous vos onglets épinglés sur une seule ligne. Pour ce faire, allez dans Settings / Preferences | Editor | General | Editor Tabs et cochez la case Show pinned tabs in a separate row.



Amélioration de l'édition et de l'aperçu de Markdown



L' outil Markdown s'est doté d'une meilleure interface utilisateur de prévisualisation et une expérience utilisateur améliorée. Vous pouvez personnaliser le format Markdown dans Settings / Preferences | Editor | Code Style | Markdown. Appuyez sur ⌘+Alt+L sur Mac ou Ctrl+Alt+L sous Windows ou Linux pour appliquer la mise en forme. Le bouton Auto-Scroll Preview en haut à droite de l'éditeur vous permet de synchroniser le défilement du volet d'aperçu sur celui de l'éditeur. L'outil a également été doté de la prise en charge de Mermaid.js.



Configuration d'IntelliJ IDEA comme application par défaut pour l'ouverture de fichiers



Vous pouvez maintenant définir IntelliJ IDEA comme application par défaut pour ouvrir des fichiers. Dans Preferences | Settings / Editor / File Types, cliquez sur le bouton Associate file types with IntelliJ IDEA… Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez les extensions pour les fichiers que vous souhaitez ouvrir dans votre EDI. Si vous utilisez macOS, il vous faudra redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications.



Plusieurs fichiers par template



Dans Preferences / Settings | Editor | File and Code Templates, il est maintenant possible d'ajouter un template qui crée plusieurs fichiers. Tout d'abord, cliquez sur + pour créer un nouveau template. Pour y ajouter un autre fichier, cliquez sur l'icône Create Child Template File à côté du +. Dans le champ File name, vous pouvez indiquer un schéma pour générer un nom de fichier et un chemin d'accès à l'aide des variables listées dans la section Description.



Expérience utilisateur



Nouvel écran de bienvenue



L'écran d'accueil d'IntelliJ IDEA a été repensé. L'assistant initial a été remplacé par un écran d'accès rapide contenant quatre onglets : Projects pour gérer vos projets, Customize pour configurer l'interface de l'EDI, Plugins pour installer des plugins et Learn IntelliJ IDEA pour accéder à l'aide et aux ressources d'apprentissage de l'EDI.





Formez-vous à IntelliJ IDEA



Ouvrez la page Learn IntelliJ IDEA directement depuis l'écran de bienvenue. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour vous familiariser avec votre EDI. Sélectionnez un cours interactif dans la liste et l'EDI ouvrira ensuite un projet d'apprentissage spécifique pour vous permettre d'étudier le sujet étape par étape dans un environnement réel. Suivez les instructions de la vue Learn pour tester vos nouvelles compétences sur des exemples de code réels.





Thème de l'EDI synchronisé avec les paramètres du système d'exploitation



IntelliJ IDEA peut désormais synchroniser son thème avec celui de votre système d'exploitation. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Settings / Preferences | Appearance & Behavior | Appearance et cochez la case Sync with OS. Cliquez sur l'icône d'engrenage à côté de Sync with OS pour sélectionner votre thème préféré.



Mode Lecteur



Les fichiers en lecture seule et les fichiers de bibliothèques externes sont désormais ouverts par défaut en mode Lecteur. Avec ce mode, les commentaires ressemblent à du texte formaté et les ligatures de polices sont activées afin d'améliorer la lisibilité du code. Vous pouvez personnaliser les paramètres du mode Lecteur dans Settings / Preferences | Editor | Reader Mode.



Améliorations de LightEdit



Dans IntelliJ IDEA 2020.3, JetBrains a amélioré l'expérience utilisateur du mode LightEdit. Pour ouvrir des fichiers en mode LightEdit à partir de la ligne de commande, saisissez -e (--edit) suivi du nom du fichier que vous souhaitez ouvrir, ou sans nom de fichier pour rouvrir votre précédente session. Une nouvelle barre d'état dans la fenêtre LightEdit permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de l'EDI.



Amélioration des vérificateurs d'orthographe et de grammaire



Désormais, lorsque vous appuyez sur Alt+Entrée, l'EDI appelle des suggestions pour corriger la grammaire et l'orthographe. De plus, l'éditeur a commencé à utiliser une nouvelle version du moteur de vérification grammaticale LanguageTool, qui améliore les révisions de texte en anglais et prend en charge plus de 10 langues supplémentaires.



Mises à jour de Search Everywhere



JetBrains a ajouté un nouvel onglet Git à la boîte de dialogue Search everywhere. Vous pouvez ainsi trouver des hachages, messages de commit, balises et branches dans la boîte de dialogue Search everywhere. Vous pouvez également effectuer des calculs mathématiques simples dans le champ de recherche.



Onglet Aperçu



Vous pouvez maintenant ouvrir un fichier dans un onglet d'aperçu en un seul clic. Lorsque vous ouvrez un fichier dans un onglet d'aperçu, son nom s'affiche en italique. Si vous commencez à éditer ce fichier, il cessera d'être un aperçu et deviendra un fichier ordinaire. Si vous cliquez une fois sur un autre fichier pour l'ouvrir en mode aperçu, il s'affichera dans le même onglet et remplacera celui ouvert précédemment. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône engrenage dans la vue Project et sélectionnez Enable Preview Tab



Outil de sélection d'émoticônes Linux



Dans la version 2020.3, JetBrains a ajouté un outil de sélection d'émoticônes pour Linux. Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur Ctrl+Alt+;. Vous pouvez filtrer les émoticônes par catégorie, changer leur couleur de peau et les rechercher par nom. L'outil de sélection d'émoticônes prend entièrement en charge la navigation au clavier.





Mettre à jour le JDK depuis l'EDI



À partir de la version 2020.3, il est possible de migrer vers le dernier JDK à partir d'une fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsqu'une mise à jour est disponible. Vous pouvez choisir de l'installer ou de l'ignorer.



Débogueur



Conseils interactifs



Lorsque votre application s'exécute en mode débogage, vous pouvez cliquer sur des variables pour obtenir des conseils inline qui contiennent des champs associés dont vous pouvez modifier les valeurs. Cliquez sur Create Renderer dans ce nouveau conseil inline pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez configurer l'affichage des valeurs inline dans toutes les vues du débogueur.



Watches inline



JetBrains a ajouté un nouveau type d'expressions de surveillance qui seront associées à un contexte particulier et affichées directement dans l'éditeur. Pour créer ces expressions, cliquez sur Add as Inline Watch dans la fenêtre contextuelle du conseil inline, sélectionnez Add Inline Watch dans le menu contextuel ou faites un clic droit sur une variable dans l'éditeur. Vous pouvez gérer vos watches inline grâce au nouveau nœud Inline Watches dans l'onglet Variables de la fenêtre d'outils Debug.



Profilage de base de la mémoire dans le débogueur Java



Les options de profilage de base sont désormais disponibles pendant l'exécution du débogueur. Vous pouvez appeler les nouvelles fonctionnalités de profilage à partir du menu contextuel de la fenêtre d'outils Debug. La première, Show referring objects, trouve le chemin le plus court entre un objet et les racines GC. La deuxième, Calculate retained size, calcule la taille conservée d'un objet et vous montre son ensemble conservé.



Débogage amélioré pour Gradle



Désormais, un seul onglet s'ouvre par session de débogage pour une tâche Gradle. Il contient les Frames et les Variables, ainsi que la sortie de la Console. Les contrôles du débogueur fonctionnent désormais correctement. Si vous souhaitez revenir à la logique de débogage utilisée précédemment, décochez la case Reuse Gradle debug session for forked processes sur l'écran Edit configurations….



Profileur



Mise à jour de la fenêtre d'outils Profiler (version ULTIMATE)



Dans la nouvelle fenêtre d'outil Profiler, vous pouvez associer le profileur à une application en cours d'exécution. Dans la liste de tous les processus Java en cours d'exécution, appuyez sur Entrée pour appeler Attach Profiler to a Process et sélectionnez l'outil intégré que vous souhaitez utiliser. Dans la zone Recent Snapshot, vous pouvez accéder rapidement à tous les instantanés créés précédemment.





Accès facile à .jfr et .hprof (version ULTIMATE)



L'ouverture de fichiers .jfr et .hprof est maintenant beaucoup plus simple ! Glissez-déposez le fichier dans l'éditeur puis ouvrez-le avec File | Open ou en double-cliquant dessus dans la vue Project.



Recherche dans les graphiques de flamme (version ULTIMATE)



La recherche dans les graphiques de flamme est maintenant plus conviviale, avec un champ de recherche visible, des flèches haut/bas pour une navigation rapide, un filtre qui vous permet de rechercher dans l'ensemble du graphique de flamme, ou simplement dans une sous-arborescence spécifique.



Contrôle de version



Prise en charge du staging Git



Vous pouvez maintenant effectuer des modifications dans la zone de staging directement dans votre EDI. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Settings / Preferences | Version Control | Git et cochez la case Enable staging area. Cliquez sur l'icône + pour ajouter vos fichiers au nouveau nœud Staged dans la vue Commit. Vous pouvez également interagir avec la zone de staging directement depuis la gouttière ou dans la vue Diff.





Remaniement du menu VCS



Le menu VCS est maintenant nommé en fonction du système de contrôle de version que vous utilisez. Le menu ne comporte plus que les actions les plus utiles pour la gestion des versions de votre projet. Si votre projet utilise uniquement Git, votre menu VCS ressemblera à l'image ci-dessous.





Branches améliorées



Lorsque vous créez de nouvelles branches, l'EDI corrige automatiquement les symboles non acceptés dans les noms de branches. JetBrains a remanié le menu contextuel afin que la branche actuelle montre les actions associées. Pour les branches distantes, JetBrains a renommé les actions Merge into Current et Rebase Current onto Selected en Pull into Current Using Merge et Pull into Current Using Rebase.



Run configurations



Mise à jour des configurations Run/Debug



JetBrains a réorganisé les configurations Run/Debug pour les rendre plus claires. Les paramètres les plus fréquemment utilisés se trouvent dorénavant sur un seul écran. Les champs obligatoires contiennent des libellés intégrés au champ et sont organisés dans le même ordre que dans la ligne de commande. Si vous devez configurer d'autres paramètres, cliquez sur Modify options.



Stocker et partager des modèles de configuration run/debug



Dans IntelliJ IDEA 2020.3, vous pouvez stocker des modèles de configuration d'exécution sous forme de fichiers XML, puis les partager avec vos collaborateurs via Git ou un autre VCS. Pour activer les fonctionnalités, aller dans Edit Configurations…, développez le nœud Templates, sélectionnez un modèle de configuration, cochez la case Store as project file et définissez un chemin pour stocker ce modèle de configuration.



Développement collaboratif



Code With Me EAP



IntelliJ IDEA 2020.3 prend en charge Code With Me (EAP), un nouveau service de développement collaboratif et de programmation avec les pairs. Code With Me vous permet de partager le projet actuellement ouvert dans votre IDE avec d'autres personnes et de travailler dessus ensemble en temps réel. Vous le trouverez dans la boutique des plugins (Preferences / Settings | Plugins | Marketplace).



Java



Conversion d'enregistrements



JetBrains a ajouté une nouvelle action d'intention qui vous permet de convertir des enregistrements en classes. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez rétrograder votre base de code.



Prise en charge complète des classes scellées



Dans cette version, JetBrains a ajouté la saisie semi-automatique, l'analyse du code et les refactorisations pour les classes scellées. Lorsque vous utilisez le modificateur sealed, vous déclarez une classe en tant que classe scellée, ce qui vous permet de définir quelles autres classes peuvent l'étendre et d'empêcher d'autres classes de le faire. Les sous-classes peuvent être final, non-sealed ou sealed.



Saisie semi-automatique du code basée sur le machine learning



Les suggestions de saisie semi-automatique du code s'appuient maintenant sur la technologie du machine learning. Pour découvrir le fonctionnement du nouveau système de classement, cliquez sur Settings / Preferences | Editor | General | Code Completion et cochez la case Mark position changes in the completion popup.



Prise en charge de Shebang (#!)



Si vos fichiers utilisent un mécanisme Shebang, IntelliJ IDEA l'identifie automatiquement : il vous permet de les ouvrir correctement et d'utiliser l'analyse du code. La mise en évidence des fichiers avec shebang (#!) fonctionne également.



Nouvelles inspections



IntelliJ IDEA 2020.3 inaugure de nouvelles inspections qui peuvent vous aider à améliorer votre code. L'une des inspections les plus importantes, Commented out code, permet de supprimer les lignes qui ont été commentées ou de supprimer les commentaires.



Meilleure saisie semi-automatique du code



Lorsque vous créez une classe à partir de rien, la saisie semi-automatique propose désormais une classe, une interface, une énumération ou un enregistrement après la déclaration de niveau supérieur Public. Si vous utilisez les méthodes String.toUpperCase ou String.toLowerCase, vous serez invité·e à utiliser Locale.ROOT. Quand vous êtes sur le point d'appeler String.getBytes(), l'EDI suggère d'utiliser le jeu de caractères UTF_8.



Kotlin



Nouveaux types de refactorisations inline



La conversion interlangage est désormais possible. Vous pouvez donc intégrer des éléments de Kotlin à partir de Java. Vous pouvez également lancer une refactorisation inline des fonctions de portée also, let, run, apply, et with. Nous avons amélioré l'intégration des expressions lambda pour l'IDE afin d'analyser leur syntaxe de manière plus approfondie et de les mettre en forme correctement.



Recherche et remplacement de structure



JetBrains a ajouté la prise en charge des actions structural search and replace (SSR) pour Kotlin. Vous pouvez rechercher et remplacer des modelés de code en tenant compte de la syntaxe et de la sémantique du code source. Les filtres pour les variables vous permettent d'affiner votre recherche.



Nouvelle infrastructure



Le cycle de publication du plugin Kotlin EDI est maintenant synchronisé avec celui d'IntelliJ IDEA. JetBrains a également déplacé le plugin Kotlin EDI vers un nouveau référentiel, combiné avec la base de code IntelliJ IDEA pour réduire le temps nécessaire à l'implémentation des changements de plateforme.



Frameworks et technologies



Remaniement de la fenêtre d'outils Endpoints (version ULTIMATE)



Dans cette version, JetBrains a considérablement amélioré la fenêtre d'outil Endpoints. Elle offre ainsi un affichage des points de terminaison regroupés par module avec une option pour rendre la liste plus compacte. Vous pouvez utiliser une recherche complète avec des filtres, de multiples paramètres de recherche et la saisie semi-automatique. Vous pouvez lire la documentation de chaque point de terminaison dans un nouvel onglet. Si les points de terminaison comportent des URL associées, vous pouvez en voir une représentation Open API et accéder à un client HTTP adapté.



Conversion cURL (version ULTIMATE)



Vous pouvez maintenant exporter une requête HTTP vers cURL en appuyant sur Alt+Entrée dans l'éditeur de requêtes HTTP; puis en sélectionnant l'option Convert to cURL and copy to clipboard.



Amélioration de la saisie semi-automatique des URL (version ULTIMATE)



La saisie semi-automatique d'URL est désormais plus informative, avec des icônes de frameworks, méthodes HTTP et emplacements source des classes ou des fichiers dans lesquels vous avez déclaré le point de terminaison. Les URL obsolètes sont indiquées par une mise en forme barrée.



Conseils d'insertion pour les URL (version ULTIMATE)



JetBrains a ajouté un accès rapide à certaines actions clés pour les URL. Pour y accéder, cliquez sur l'icône globe à côté d'une URL. Ces actions sont actuellement disponibles pour les frameworks Spring MVC, WebFlux, Feign Client, JAX-RS, Micronaut et Retrofit.



Scala



Compilation parallèle



Le serveur de compilation Scala compile désormais des modules indépendants en parallèle. Nous avons ajusté les options de VM par défaut pour prendre en charge jusqu'à 4 threads de compilation afin d'accélérer la compilation. Si votre machine a beaucoup de cœurs de CPU et de RAM, n'hésitez pas à modifier les valeurs par défaut pour améliorer encore les temps de compilation.



Diagrammes de compilation



Pour améliorer l'efficacité de la compilation parallèle, vous pouvez optimiser la structure de vos modules de projet et les options VM du serveur de compilation. Nous avons ajouté des diagrammes de compilation pour vous aider. Vous pouvez désormais déterminer rapidement s'il y a un potentiel d'optimisation. Un diagramme peut par exemple vous aider à identifier les modules qui créent des ralentissements, les opportunités d'augmenter le nombre de threads et les cas où la taille maximale du tas doit être modifiée. Avec une compilation accélérée et des graphiques dynamiques pour retenir votre attention, la bande dessinée « Compiling » appartient désormais au passé.





Préfixes de paquets améliorés



Le plugin Scala peut maintenant combiner les préfixes de paquets d'IntelliJ IDEA avec les clauses de paquets en chaîne et les importations relatives de Scala. Bien que chacune de ces fonctionnalités soit plutôt obscure, cette combinaison, au lieu d'augmenter exponentiellement le degré de complexité, propose un système intuitif d'une grande cohérence interne. Vous n'avez plus à laisser des chaînes de répertoires vides ou à ressaisir encore et encore le même préfixe de paquet. Vos répertoires et vos paquets sont ainsi plus propres.



Prise en charge de MUnit



Le plugin Scala prend déjà en charge JUnit, ScalaTest, uTest et Specs2. Il était temps que nous ajoutions une nouvelle entrée à cette liste. La prise en charge de MUnit est désormais disponible avec tous les avantages habituels.



Améliorations de Scala 3



Le plugin IntelliJ Scala inclut déjà la prise en charge de la prochaine version Scala 3 depuis un certain temps et nous faisons en sorte d'intégrer les nouvelles mises à jour. En particulier, le plugin Scala comprend désormais la nouvelle syntaxe pour les méthodes main. Il n'a jamais été aussi simple de concevoir des « Hello World » !



Télécharger IntelliJ IDEA 2020.3 et bénéficier de 30 jours d'essai

Télécharger la Community Edition (version open source gratuite)

Comparez les deux éditions pour faire votre choix



