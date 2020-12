PhpStorm 2020.3 est disponible et apporte la prise en charge de PHP 8, PHPStan, Psalm, Tailwind CSS et Xdebug 3, Et le développement collaboratif avec Code With Me 0PARTAGES 6 0 La troisième mise à jour majeure de l'année pour PhpStorm est disponible, à l’instar de plusieurs des EDI de JetBrains. La version 2020.3 de l'EDI pour le développement Web avec PHP est une mise à jour majeure qui inaugure la prise en charge de PHP 8, PHPStan, Psalm, Tailwind CSS, Xdebug 3 et le développement collaboratif grâce à Code With Me. Il y a bien d'autres nouveautés que nous présenterons également dans la suite.





PHP 8



PHP 8.0 est une mise à jour majeure du langage qui propose un grand nombre de nouvelles fonctionnalités. PhpStorm vous aidera à vérifier que votre code est compatible, à mettre à jour votre base de code plus rapidement et à bénéficier des dernières améliorations du langage. Il est désormais possible de voir quelle version du langage est utilisée dans un projet. jetBrains a placé l'indicateur correspondant dans la barre d'état. Il vous permet également de modifier la version du langage si composer.json ne répertorie aucune restriction concernant la version PHP.





Les arguments de fonction et de méthode dans PHP 8 peuvent être passés en spécifiant un nom de paramètre. Cela évite d'avoir à définir des paramètres optionnels et assure que les appels sont autodocumentés. PhpStorm aide à vérifier que les noms d'arguments sont corrects ; ajouter automatiquement les noms de paramètres avec un correctif rapide Alt+Entrée ; supprimer les arguments redondants.



Promotion de la propriété du constructeur



Cette fonctionnalité vous permet de réduire la quantité de code standard lorsque vous initialisez des variables via un constructeur. Dans PhpStorm, vous pouvez convertir les propriétés initialisées par le constructeur en propriétés promues ou inversement grâce au correctif rapide "Convert to promoted property Alt+Entrée".



Opérateur Nullsafe



Afin de vous épargner le recours à des conditions complexes pour vos vérifications null, le nouvel opérateur ?-> vous permet de construire des chaînes d'appels avec des vérifications implicites de null pour chaque élément. PhpStorm s'assure que l'opérateur est utilisé correctement.



Expression match



La nouvelle expression match est une alternative sûre à l'instruction switch. Une expression match peut être utilisée en tant que valeur et affectée à une variable ou renvoyée. PhpStorm déterminera si un bloc switch peut être converti en expression match et effectuera automatiquement la conversion avec un correctif rapide Alt+Entrée. Avec la nouvelle expression, il pourrait être plus compliqué de voir les erreurs d'utilisation. C'est pourquoi PhpStorm les mettra en évidence pour vous.



Nouvelles fonctions pour les chaînes : str_contains(), str_starts_with(), str_ends_with()



En PHP 8, vous pouvez utiliser la fonction str_contains() pour déterminer si une chaîne fait partie d'une autre chaîne. PhpStorm 2020.3 attire votre attention sur toute utilisation de strpos() pouvant être remplacée par str_contains(). PhpStorm met également en évidence les emplacements où les anciens appels substr() peuvent être remplacés par les nouvelles fonctions plus explicites str_starts_with() et str_ends_with().



Autres fonctionnalités de PHP 8 prises en charge





virgule finale après le dernier paramètre dans un appel de fonction et dans la section use des fermetures ;

les catchs sans capture sont utiles pour intercepter les exceptions lorsque vous n'avez pas besoin d'un objet d'exception ;

Throw peut maintenant s'utiliser comme expression (c'est-à-dire qu'il est autorisé dans les fonctions fléchées, l'opérateur de coalescence ?? et l'opérateur ternaire/elvis ? ;

; pour obtenir une classe FQN à partir d'un objet, vous pouvez utiliser $object::class au lieu de get_class($object). Pour ce faire, utilisez un correctif rapide Alt+Entrée.

Attributes de PHP 8





PHP 8 vous permet d'utiliser des attributes pour spécifier des métadonnées de manière structurée au lieu d'avoir recours aux annotations PHPDoc. PhpStorm fournit la mise en évidence, la saisie semi-automatique du code, la recherche des occurrences, des refactorisations et l'assistance au codage pour travailler avec les attributes. Il propose également des inspections pour vérifier que les attributes sont déclarés et correctement utilisés. PhpStorm 2020.3 met plusieurs attributes de PHP 8 à disposition directement dans l'EDI. JetBrains les fournissons également dans un paquet de composer jetbrains/phpstorm-attributes. Vous pourrez l'ajouter en tant que dépendance dans composer.json.



Prise en charge de Psalm et PHPStan



Ces deux analyseurs statiques peuvent être utilisés dans PhpStorm 2020.3 pour mettre en évidence les problèmes dans l'éditeur. Ajoutez-les en tant que dev-dependencies dans composer.json et activez l'inspection correspondante en cliquant sur l'icône clé anglaise près de l'outil. PhpStorm propose également la saisie semi-automatique pour les balises @psalm-* et tient compte de leurs spécificités, vous n'aurez donc pas de problèmes avec la mise en évidence, les classes non définies, etc. Dans la plupart des cas, il est désormais sûr de supprimer le préfixe @psalm- des balises, ainsi @psalm-return peut devenir @return et @psalm-param, @param.





De nombreux types psalm sont pris en charge, y compris les types scalaires, numériques et avec des constantes. Il en résulte que tout ce qui dépend de l'inférence est maintenant plus précis, qu'il s'agisse des inspections, de la génération de code ou de la saisie semi-automatique.



Xdebug 3



Xdebug 3 est une version récente du débogueur PHP. Il est beaucoup plus rapide et facile à configurer. Pour configurer Xdebug 3, la seule chose à spécifier est XDEBUG_MODE=debug. Le port de débogage par défaut pour Xdebug est passé de 9000 à 9003. Pour faciliter la migration, PhpStorm écoute les deux ports par défaut. Le port et les autres paramètres de Xdebug peuvent être ajustés dans Preferences/Settings | Languages & Frameworks | PHP | Debug.



Code With Me





PhpStorm 2020.3 prend en charge Code With Me, un nouveau service de développement collaboratif et de programmation en binôme proposé par JetBrains. Code With Me vous permet de partager le projet actuellement ouvert dans votre EDI avec d'autres personnes et de travailler dessus ensemble en temps réel.



Tailwind CSS



PhpStorm vous permet d'améliorer votre productivité avec Tailwind CSS. L'EDI complétera automatiquement vos classes Tailwind, vous montrera un aperçu du résultat CSS au survol de la souris et prendra en charge les personnalisations effectuées à l'aide des fichiers tailwind.config.js.



Client HTTP



Exécuter des requêtes Guzzle avec le client HTTP



Guzzle est l'un des clients HTTP les plus populaires pour PHP. Dans PhpStorm 2020.3, vous pouvez tester des requêtes Guzzle sans exécuter le code réel. Si la requête est prise en charge, une icône s'affichera dans la gouttière à côté d'elle. Cliquez dessus pour créer un nouveau fichier de travail HTTP aux paramètres préremplis. Testez la requête, puis enregistrez-la en tant que fichier .http dans votre projet.



Exporter des requêtes HTTP vers cURL





Pour obtenir une chaîne cURL à partir d'une requête HTTP, appuyez sur Alt+Entrée dans l'éditeur de requêtes HTTP et sélectionnez Convert to cURL and copy to clipboard. Vous pouvez utiliser la chaîne cURL dans le terminal ou avec le client HTTP de votre choix.



Éditeur



Améliorations de l'édition et de l'aperçu de Markdown



L'IDE peut désormais afficher les diagrammes et les graphiques Mermaid.js. Activez cette fonctionnalité dans Preferences/Settings | Languages & Frameworks | Markdown. Un bouton Auto-Scroll Preview en haut à droite du volet d'aperçu active et désactive la synchronisation du défilement avec l'éditeur. JetBrains a ajouté plusieurs préréglages de style de code Markdown populaires qui peuvent être utilisés lorsque vous changez la mise en forme du code avec Ctrl+Alt+L. Les paramètres se trouvent dans Preferences/Settings | Editor | Code Style | Markdown.



Amélioration de la vérification d'orthographe et de grammaire



Le moteur de vérification grammaticale prend en charge davantage de langues et propose des vérifications de meilleure qualité. Lorsqu'une erreur est mise en évidence, une fenêtre contextuelle apporte une explication et suggère une correction. Si vous appuyez sur Alt+Entrée lorsque le curseur est sur le texte en surbrillance, vous pourrez consulter toutes les suggestions de remplacement dans le niveau supérieur, au lieu d'une liste imbriquée comme c'était le cas auparavant.



Diviser l'écran de l'éditeur par glisser-déposer



Ouvrez plusieurs onglets côte à côte en glissant un onglet sur le côté souhaité de l'écran. Vous pouvez aussi ouvrir des onglets en mode fractionné en appuyant sur Maj+Entrée lorsque vous êtes sur un fichier sélectionné dans vue Project ou dans n'importe quelle fenêtre de recherche.



Onglet Preview



Vous pouvez prévisualiser les fichiers dans un onglet particulier sans avoir à les ouvrir. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône engrenage dans la vue Project et sélectionnez Enable Preview Tab et Open Files with Single Click. Si vous commencez à modifier un fichier que vous êtes en train de prévisualiser, l'onglet deviendra un fichier ordinaire.



IDE



Améliorations de Search Everywhere





Dans la fenêtre contextuelle Search Everywhere (Maj+Maj), les résultats sont présentés de façon légèrement différente. Au lieu d'être regroupés par type, ils sont maintenant regroupés en fonction de leur pertinence par rapport à la requête de recherche. Il est également possible d'effectuer des calculs mathématiques simples dans Search everywhere. Saisissez des nombres et des opérateurs mathématiques et consultez immédiatement les résultats du calcul. Vous n'avez plus besoin de vous interrompre pour utiliser une application de calcul. Search Everywhere peut également faire des recherches dans l'historique de Git, sur les branches et les commits entre autres.



Technologies Web



Toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations de



TypeScript dans la fenêtre d'outils Problems



Nous avons intégré le service de langage TypeScript dans la fenêtre d'outils Problems et supprimé la fenêtre d'outils TypeScript pour faciliter et centraliser la révision des problèmes de votre code. Nous avons également déplacé les actions précédemment disponibles dans la fenêtre d'outils TypeScript vers un widget dédié sur la barre d'état.



Créer un composant React à partir des utilisations



Si vous avez un composant React non résolu dans votre code, placez le curseur dessus, appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnez « Create class/function component » dans la liste. L'IDE créera le construct de code approprié pour vous.



Contrôle de version



Prise en charge du staging Git





PhpStorm 2020.3 prend en charge la zone de staging Git. Pour l'activer, cochez la case Enable staging area dans Preferences/Settings | Version Control | Git. Revenez à la fenêtre d'outils Commit en utilisant le raccourci Alt+0 pour voir les fichiers qui sont dans la zone de staging et ceux qui n'y sont pas. Envoyez des fichiers vers le staging en cliquant sur l'icône + à côté d'eux. Vous pouvez effectuer le staging sur des lignes précises en utilisant l'icône gouttière située à côté des modifications dans l'éditeur.



Outils de base de données



SQL pour MongoDB



Vous pouvez maintenant utiliser SQL pour interroger des bases de données MongoDB. PhpStorm 2020.3 prend en charge les requêtes SELECT avec des clauses telles que JOIN, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT, OFFSET, et toutes les fonctions MongoDB disponibles à l'exception de map, reduce, filter, et let. Pour en savoir plus sur SQL pour MongoDB, lisez cet article de blog.



Prise en charge de Couchbase et nouveaux extracteurs de données



PhpStorm prend maintenant en charge le service Couchbase Query. Nous avons également introduit deux nouveaux extracteurs : One-Row, qui vous permet de copier une colonne dans une chaîne séparée par des virgules, et SQL-Insert-Multirow, qui génère une instruction INSERT unique avec plusieurs nouvelles lignes à insérer.



Télécharger PhpStorm 2020.3



Source :



Voir aussi



RubyMine 2020.3 est disponible avec de nouvelles fonctionnalités pour Ruby 3.0 et Rails, la prise en charge du staging Git et des améliorations pour le débogueur et l'expérience utilisateur



L'EDI Java IntelliJ IDEA 2020.3 améliore la prise en charge de Java 15 ainsi que l'expérience utilisateur globale, notamment grâce à un nouvel écran de bienvenue plus intuitif et utile



