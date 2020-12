JetBrains lance YouTrack Lite, une interface simplifiée pour la création, la navigation et la mise à jour des tickets Moins surchargée que la version Classic du logiciel de gestion de projets 0PARTAGES 3 0 YouTrack 2020.6, la dernière version de l'outil de gestion de projets et de suivi des tickets de JetBrains, apporte YouTrack Lite : une nouvelle interface qui offre une vue en tableau pour vos tickets, un éditeur de texte WYSIWYG pratique et la possibilité d’accéder aux tickets et articles récemment consultés. Si vous devez souvent travailler sur plusieurs tickets simultanément, trouvez que l’interface Classic est surchargée ou n’utilisez pas les fonctionnalités de développement logiciel telles que les intégrations VCS, la nouvelle interface Lite est faite pour vous !



Alternative à YouTrack Classic, YouTrack Lite propose une interface simplifiée pour la création, la navigation et la mise à jour des tickets. Elle est conçue pour vous aider à éviter les distractions et à vous concentrer sur vos tâches. Cette nouvelle interface vise à favoriser l’intégration rapide de nouveaux utilisateurs et à répondre aux besoins des utilisateurs qui n’ont pas besoin des fonctionnalités de YouTrack Classic telles que le suivi du temps ou les modifications VCS. Bien sûr, JetBrains a également ajouté des nouveautés.



Vue Tableau : tout ce dont vous avez besoin à portée de main



YouTrack Lite vous permet de lister les tickets dans une vue tableau entièrement personnalisable. Vous pouvez gérer l’ordre des colonnes et décider quels champs afficher. Deux éléments de contrôle distincts déterminent les champs qui seront utilisés pour filtrer les tickets et ceux qui seront affichés dans le tableau. Un filtre de recherche de texte est également inclus.





Si vous avez besoin de capacités de recherche plus puissantes, vous pouvez passer en mode Requête pour retrouver la barre de recherche de YouTrack Classic avec toutes ses fonctionnalités de recherche intelligente.



Vous avez la possibilité d’utiliser vos recherches enregistrées ou d’en créer de nouvelles. Vous pouvez enregistrer votre nouvelle recherche en un clic et y accéder facilement quand vous en avez besoin.





Pour consulter les détails d’un ticket, pas besoin de naviguer entre la liste des tickets et la page d’un ticket. Lorsque vous cliquez sur un ticket, un aperçu rapide s’affiche sous la forme d’une barre latérale sur le côté droit de l’écran. Vous pouvez modifier, commenter ou mettre à jour le ticket sur le panneau d’affichage rapide sans perdre de vue la liste des tickets.



Éditeur de texte WYSIWYG pour les tickets et commentaires :



JetBrains a prévu un bouton pour tout ! Vous n’avez plus à vous souvenir des combinaisons de balises pour mettre le texte en gras ou pour insérer une checklist. En plus de l’éditeur Markdown, YouTrack Lite dispose d’un nouvel éditeur WYSIWYG pour les tickets et commentaires. Vous pouvez donc ajouter des tableaux et checklists et appliquer une mise en forme du texte pour rendre votre contenu plus attrayant visuellement :





JetBrains n'a pas oublié les fonctionnalités visuelles qui étaient déjà disponibles et a mis à jour son pack de réactions pour vous permettre d’exprimer vos ressentis et d’interagir au mieux avec votre équipe. Il existe désormais des émojis dédiés pour dire « merci » ou « ok » à vos collaborateurs.



Accès aux tickets et articles récemment consultés



Vous est-il déjà arrivé de devoir retrouver un ticket récemment consulté avec votre navigateur surchargé d’onglets YouTrack ? L'équipe de JetBrains a déjà été dans cette situation et a donc souhaité y remédier. Vous pouvez désormais retrouver les tickets et articles que vous avez récemment consultés sous forme d’onglets dans la liste des tickets et épingler ceux que vous voulez garder à portée de main.



Passer de YouTrack Lite à YouTrack Classic à tout moment



Que vous deviez traiter plusieurs tickets simultanément ou travailler sur un seul ticket en prenant en compte tous ses éléments, notamment les questions liées au développement et au suivi du temps, vous pouvez choisir l’interface qui répond le mieux à vos besoins. Vous pouvez alterner entre YouTrack Classic et YouTrack Lite en un clic quand vous le souhaitez. Le bouton est situé dans le menu Appearance sous votre avatar. Le point d’interrogation placé près du bouton permet d’afficher une fenêtre contextuelle qui montre une comparaison entre les versions Classic et Lite. Le même bouton se retrouve dans l’onglet Workspace de votre profil.



Autres mises à jour



Voir les commits de Space dans les tickets



L’un des objectifs de JetBrains étant de regrouper toutes les étapes du cycle de vie d’un ticket dans un seul endroit, l'éditeur a ajouté une intégration VCS supplémentaire. Dorénavant, vous pouvez donc intégrer YouTrack avec Space pour en récupérer les commits et les afficher dans les tickets correspondants. YouTrack est là pour vous faire gagner du temps : il vous permet de résoudre automatiquement les tickets via des commandes dans les messages de commit et naviguer facilement vers la page de validation depuis votre ticket.



De plus, vous pouvez automatiser vos routines à l’aide de workflows. Vous pouvez par exemple assigner un ticket au responsable de l’assurance qualité lorsqu’un commit arrive ou l’envoyer automatiquement en révision.



Afficher les e-mails d’origine des utilisateurs du service d’assistance



Le flux standard des interactions du service d’assistance dans YouTrack suppose que les utilisateurs externes envoient des e-mails avec leurs demandes. YouTrack convertit ces e-mails en tickets et renvoie des notifications à leurs expéditeurs lorsqu’il y a des modifications pertinentes, tandis que les nouvelles réponses sont jointes à la demande initiale sous forme de commentaires. Mais ce workflow peut parfois conduire à l’omission d’informations importantes dans la réponse. Par exemple, une partie d’une réponse ou une pièce jointe peut ne pas figurer dans le commentaire. Les ingénieurs du service d’assistance peuvent désormais accéder aux versions brutes des e-mails afin de s’assurer qu’aucun détail important des demandes externes ne soit perdu. Votre équipe est ainsi en mesure de fournir aux utilisateurs le meilleur support possible.



Expérimental : importation de Confluence



Lors de la migration depuis un autre système de suivi de tickets, il ne s’agit pas seulement d’importer les tickets, mais également la base de connaissances. Il est désormais possible de migrer votre base de connaissances de Confluence vers YouTrack. Vous pouvez ainsi transférer sans problème toutes les connaissances de votre équipe.



Cette fonctionnalité est lancée à titre expérimental.



Source : YouTrack 2020.6, la dernière version de l'outil de gestion de projets et de suivi des tickets de JetBrains, apporte YouTrack Lite : une nouvelle interface qui offre une vue en tableau pour vos tickets, un éditeur de texte WYSIWYG pratique et la possibilité d’accéder aux tickets et articles récemment consultés. Si vous devez souvent travailler sur plusieurs tickets simultanément, trouvez que l’interface Classic est surchargée ou n’utilisez pas les fonctionnalités de développement logiciel telles que les intégrations VCS, la nouvelle interface Lite est faite pour vous !Alternative à YouTrack Classic, YouTrack Lite propose une interface simplifiée pour la création, la navigation et la mise à jour des tickets. Elle est conçue pour vous aider à éviter les distractions et à vous concentrer sur vos tâches. Cette nouvelle interface vise à favoriser l’intégration rapide de nouveaux utilisateurs et à répondre aux besoins des utilisateurs qui n’ont pas besoin des fonctionnalités de YouTrack Classic telles que le suivi du temps ou les modifications VCS. Bien sûr, JetBrains a également ajouté des nouveautés.YouTrack Lite vous permet de lister les tickets dans une vue tableau entièrement personnalisable. Vous pouvez gérer l’ordre des colonnes et décider quels champs afficher. Deux éléments de contrôle distincts déterminent les champs qui seront utilisés pour filtrer les tickets et ceux qui seront affichés dans le tableau. Un filtre de recherche de texte est également inclus.Si vous avez besoin de capacités de recherche plus puissantes, vous pouvez passer en mode Requête pour retrouver la barre de recherche de YouTrack Classic avec toutes ses fonctionnalités de recherche intelligente.Vous avez la possibilité d’utiliser vos recherches enregistrées ou d’en créer de nouvelles. Vous pouvez enregistrer votre nouvelle recherche en un clic et y accéder facilement quand vous en avez besoin.Pour consulter les détails d’un ticket, pas besoin de naviguer entre la liste des tickets et la page d’un ticket. Lorsque vous cliquez sur un ticket, un aperçu rapide s’affiche sous la forme d’une barre latérale sur le côté droit de l’écran. Vous pouvez modifier, commenter ou mettre à jour le ticket sur le panneau d’affichage rapide sans perdre de vue la liste des tickets.JetBrains a prévu un bouton pour tout ! Vous n’avez plus à vous souvenir des combinaisons de balises pour mettre le texte en gras ou pour insérer une checklist. En plus de l’éditeur Markdown, YouTrack Lite dispose d’un nouvel éditeur WYSIWYG pour les tickets et commentaires. Vous pouvez donc ajouter des tableaux et checklists et appliquer une mise en forme du texte pour rendre votre contenu plus attrayant visuellement :JetBrains n'a pas oublié les fonctionnalités visuelles qui étaient déjà disponibles et a mis à jour son pack de réactions pour vous permettre d’exprimer vos ressentis et d’interagir au mieux avec votre équipe. Il existe désormais des émojis dédiés pour dire « merci » ou « ok » à vos collaborateurs.Vous est-il déjà arrivé de devoir retrouver un ticket récemment consulté avec votre navigateur surchargé d’onglets YouTrack ? L'équipe de JetBrains a déjà été dans cette situation et a donc souhaité y remédier. Vous pouvez désormais retrouver les tickets et articles que vous avez récemment consultés sous forme d’onglets dans la liste des tickets et épingler ceux que vous voulez garder à portée de main.Que vous deviez traiter plusieurs tickets simultanément ou travailler sur un seul ticket en prenant en compte tous ses éléments, notamment les questions liées au développement et au suivi du temps, vous pouvez choisir l’interface qui répond le mieux à vos besoins. Vous pouvez alterner entre YouTrack Classic et YouTrack Lite en un clic quand vous le souhaitez. Le bouton est situé dans le menu Appearance sous votre avatar. Le point d’interrogation placé près du bouton permet d’afficher une fenêtre contextuelle qui montre une comparaison entre les versions Classic et Lite. Le même bouton se retrouve dans l’onglet Workspace de votre profil.L’un des objectifs de JetBrains étant de regrouper toutes les étapes du cycle de vie d’un ticket dans un seul endroit, l'éditeur a ajouté une intégration VCS supplémentaire. Dorénavant, vous pouvez donc intégrer YouTrack avec Space pour en récupérer les commits et les afficher dans les tickets correspondants. YouTrack est là pour vous faire gagner du temps : il vous permet de résoudre automatiquement les tickets via des commandes dans les messages de commit et naviguer facilement vers la page de validation depuis votre ticket.De plus, vous pouvez automatiser vos routines à l’aide de workflows. Vous pouvez par exemple assigner un ticket au responsable de l’assurance qualité lorsqu’un commit arrive ou l’envoyer automatiquement en révision.Le flux standard des interactions du service d’assistance dans YouTrack suppose que les utilisateurs externes envoient des e-mails avec leurs demandes. YouTrack convertit ces e-mails en tickets et renvoie des notifications à leurs expéditeurs lorsqu’il y a des modifications pertinentes, tandis que les nouvelles réponses sont jointes à la demande initiale sous forme de commentaires. Mais ce workflow peut parfois conduire à l’omission d’informations importantes dans la réponse. Par exemple, une partie d’une réponse ou une pièce jointe peut ne pas figurer dans le commentaire. Les ingénieurs du service d’assistance peuvent désormais accéder aux versions brutes des e-mails afin de s’assurer qu’aucun détail important des demandes externes ne soit perdu. Votre équipe est ainsi en mesure de fournir aux utilisateurs le meilleur support possible.Lors de la migration depuis un autre système de suivi de tickets, il ne s’agit pas seulement d’importer les tickets, mais également la base de connaissances. Il est désormais possible de migrer votre base de connaissances de Confluence vers YouTrack. Vous pouvez ainsi transférer sans problème toutes les connaissances de votre équipe.Cette fonctionnalité est lancée à titre expérimental.Source : JetBrains Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème