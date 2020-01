JetBrains présente Mono, une nouvelle police de caractères open source Spécialement conçue pour les développeurs 0PARTAGES 6 0 « Il y a un an, nous nous étions fixé un objectif très ambitieux: créer une police pour rendre le travail avec le code plus confortable pour tout le monde. Et nous l'avons fait ! » a noté JetBrains. Quel serait le problème avec les autres polices à espacement fixe ? L'éditeur explique que :



« Pendant la majeure partie de notre journée, en tant que développeurs, nous examinons le code. Et il n'est pas étonnant que nous soyons toujours à la recherche de la meilleure police pour rendre la lecture du texte à l'écran plus agréable à nos yeux. Cependant, la logique de nombreuses polices populaires ne prend pas toujours en compte la différence entre la lecture du code et la lecture d'un livre. Nos yeux se déplacent le long du code d'une manière très différente, devant souvent se déplacer verticalement aussi souvent qu'horizontalement, ce qui s'oppose à la lecture d'un livre où ils glissent le long du texte toujours dans la même direction.



« Par conséquent, tout en travaillant sur JetBrains Mono, nous nous sommes concentrés, entre autres, sur les problèmes pouvant provoquer une fatigue oculaire lors de longues sessions de travail avec du code. Nous avons considéré des choses comme la taille et la forme des lettres; la quantité d'espace entre eux, un équilibre naturellement conçu dans les polices monospace; des détails inutiles et des distinctions floues entre les symboles, comme les I (i majuscule) et les 1 (chiffre) par exemple; et avons programmé des ligatures lors du développement de notre police ».



C'est dans ce contexte que JetBrains a présenté JetBrains Mono, une nouvelle police de caractères open source spécialement conçue pour les développeurs.



Principales caractéristiques



Augmentation de la hauteur pour une meilleure expérience de lecture : les caractères restent standard en largeur, mais la hauteur des minuscules est maximisée. Cette approche maintient les lignes de code à la longueur attendue par les développeurs et améliore le rendu car chaque lettre occupe plus de pixels.





JetBrains a fourni un comparatif à certaines autres polices. Consolas, par exemple, a des lettres légèrement plus larges. Cependant, ils sont encore assez petits, ce qui vous oblige à augmenter la taille d'un point pour rendre la police plus lisible. Par conséquent, les lignes de code ont tendance à être plus longue que prévu.



Les lettres de largeur standard de JetBrains Mono aident à garder les lignes à la longueur attendue.





ligatures spécifiques au code : une ligature est un caractère composé de deux symboles joints ou plus. Traditionnellement, il a été introduit comme une technique peu encombrante dans les textes imprimés. Dans la programmation, cette technique est adoptée pour montrer les opérateurs et est utilisée principalement à deux fins:

Pour réduire le bruit en fusionnant les symboles et en supprimant les détails afin que les yeux soient moins sollicités.





avec ligature





sans ligature

Pour équilibrer plus efficacement les espaces blancs en décalant les glyphes dans certains cas.





avec ligature





sans ligature

Cette police dispose de 138 ligatures spécifiques au code



Adapté à la lecture du code : la forme des ovales se rapproche de celle des symboles rectangulaires. Cela rend l'ensemble du motif du texte plus clair. Les côtés extérieurs des ovales garantissent qu'il n'y a pas d'obstacles supplémentaires pour vos yeux car ils numérisent le texte verticalement.



Disponible dans 143 langues : parmi lesquelles l'Anglais, le Français, le Luxembourgeois, l'Allemand, l'Italien et bien d'autres encore.



Disponible gratuitement et en open source



Télécharger JetBrains Mono

Voir le projet sur GitHub



