JetBrains annonce la sortie de YouTrack 2020.3 La troisième mise à jour majeure de l'année pour son logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents 15PARTAGES 4 0 JetBrains vient d'annoncer la sortie de YouTrack 2020.3, la troisième mise à jour majeure de l'année pour son logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents. Dans la version 2020.1,



YouTrack 2020.2,



Avec YouTrack 2020.3, les équipes de développement logiciel pourront voir les requêtes pull aux côtés des commits, directement dans le flux d’activité des tickets. Cette version introduit également un widget de suivi du temps pour les tableaux de bord, ainsi que plusieurs autres améliorations pour toute personne travaillant avec les tickets et la base de connaissances. Il s'agit d'une option permettant d'afficher les tickets non résolus dans la vue Liste des tickets, du tri des tickets en fonction du nombre de commentaires, et la coloration syntaxique des blocs de code dans les articles. Les administrateurs de grandes organisations peuvent désormais bénéficier d’une synchronisation planifiée entre YouTrack et leur serveur LDAP. Voici, entre autres, les nouveautés que nous présenterons dans la suite avec un peu plus de détails.



Mises à jour relatives au VCS pour les tickets



Voir les requêtes pull dans les tickets



À partir de YouTrack 2020.3, les équipes de développement peuvent voir les requêtes pull de GitHub, GitLab, BitBucket, Gogs et Gitea aux côtés des commits sur la page des tickets de YouTrack. La logique est la même que pour les commits – Si la requête pull mentionne un ticket correspondant, YouTrack récupère l’intégralité de la requête pull, avec les informations sur son auteur, sa description et le nombre de fichiers mis à jour, et l’affiche dans l’onglet du flux d’activité des tickets. Une fois la requête pull fusionnée ou refusée, YouTrack inclura cet événement dans le flux d’activité et indiquera l’auteur de l’événement et l’état de la requête pull.



Que vous écriviez le code vous-même ou que vous gardiez simplement un œil sur le processus de développement, la possibilité d’afficher les requêtes pull offre plus de transparence sur les changements d’état. Les requêtes pull constituent une part importante du processus de développement et il est important d’en prendre connaissance au bon moment et de les inclure dans le cycle de vie du ticket. Il est également crucial de comprendre ce qui se passe dans les tickets. Par exemple, si un ticket n’a pas été résolu en raison du refus de la requête pull correspondante, il est essentiel d’afficher ces informations dans l’historique des tickets. Cela améliore la transparence du processus et vous permet de suivre le cycle de vie du ticket étape par étape, sans manquer d’événements importants, comme les requêtes pull fusionnées dans la base de code.





Comme vous pouvez le voir, tout le cycle de vie des requêtes pull est désormais compris dans l’historique des tickets, ce qui permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la situation.



Utiliser les événements VCS dans les workflows



JetBrains met tout en oeuvre pour vous permettre de configurer YouTrack pour tous les processus possibles. À partir de maintenant, vous pouvez déclencher un workflow YouTrack lors de l’ajout d’une requête pull ou d’un commit. Il est désormais également possible d’accéder aux données des requêtes pull et des commits, comme les descriptions, les auteurs ou les messages de commit. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, modifier automatiquement l’état du ticket en fonction de l’état de la requête pull ou envoyer des notifications aux personnes concernées si un commit spécifique est arrivé.



Widget de rapport de suivi du temps pour les chefs de projet



Les rapports de temps et de feuilles de temps ont déjà prouvé leur efficacité en matière de suivi du temps et de collecte des statistiques sur les performances des équipes. JetBrains a ajouté un nouveau widget qui vous permet de suivre le temps que vous et votre équipe passez à travailler sur des tickets dans un ou plusieurs projets YouTrack. Le widget peut être basé à la fois sur des rapports de temps ou de feuilles de temps existants et sur de nouveaux rapports – à vous de décider. Les données des rapports de feuilles de temps sont désormais combinées avec les données des rapports de temps pour offrir une vue d’ensemble complète du temps passé sur les tickets. Vous pouvez choisir d’afficher les enregistrements de temps par utilisateur ou par ticket et regrouper les enregistrements par champ personnalisé.





Améliorations pour le travail avec les tickets et la base de connaissances



Filtrer les tickets non résolus dans la liste des tickets en un clic



#Nonrésolu est l’un des critères de recherche les plus utilisés. C’est compréhensible, car il arrive souvent de devoir rechercher des tickets qui n’ont pas encore été résolus. Pour vous faire gagner du temps, JetBrains a ajouté un paramètre dédié pour afficher uniquement les tickets non résolus d’une requête de recherche en un clic. Par souci de cohérence, ce paramètre est préservé lorsque vous partagez une recherche avec vos collaborateurs ou modifiez la requête de recherche. Vous pouvez le désactiver facilement en cliquant à nouveau sur l’icône.





Trier la liste des tickets en fonction du nombre de commentaires



Cette fonctionnalité astucieuse vous permet de trier la liste des tickets en fonction du nombre de commentaires. Vous serez ainsi en mesure de trouver les tickets les plus discutés dans votre outil de suivi et, en ajoutant le tri par nombre de votes, de comprendre ce qui manque le plus dans votre produit.





Améliorations de la base de connaissances pour tous



Préserver l’organisation des arborescences de vos articles est désormais le plus simple possible. Il vous suffit de glisser-déposer les articles au bon emplacement. En plus de cela, les blocs de code dans les articles peuvent désormais détecter le langage de programmation que vous utilisez et mettre en évidence le code en conséquence. En cas d’erreur, vous avez la possibilité de sélectionner le bon langage manuellement et la coloration syntaxique s’ajustera.





Attributs de hauteur et de largeur pour les images et le contenu intégré dans Markdown



Les balises Markdown peuvent maintenant être utilisées pour redimensionner des images, des vidéos intégrées et autres pièces jointes médias dans les tickets et articles. Vous pouvez ajouter une taille ciblée, en pixels ou en pourcentage de la hauteur et de la largeur initiales, après le nom du fichier. Vous pouvez également ajuster la largeur et la hauteur du contenu pour obtenir le rendu que vous souhaitez pour une image ou une vidéo dans un article, un ticket ou un commentaire.





Commentaires avec pièces jointes sans texte



JetBrains a amélioré le comportement des commentaires. Auparavant, pour pouvoir envoyer un commentaire, il fallait ajouter du texte. Cela n’était pas pratique pour les utilisateurs devant régulièrement ajouter des documents et des fichiers dans les commentaires. Alors, JetBrains a décidé de permettre de joindre des fichiers aux commentaires sans devoir ajouter du texte. Cette fonctionnalité s’adresse plus particulièrement aux utilisateurs travaillant avec de nombreux documents, fichiers ou images, comme les designers, juristes, équipes RH et administratives.





Synchronisation LDAP pour les administrateurs de projets



Les grandes organisations ont souvent leur propre service d’annuaire pour la gestion des utilisateurs. YouTrack prenait déjà en charge le module d’authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), qui permet de se connecter à YouTrack avec les mêmes identifiants que pour l’annuaire. Désormais, il est possible de planifier une synchronisation entre YouTrack et le serveur LDAP afin que YouTrack utilise les données utilisateur les plus pertinentes, telles que l’appartenance à un groupe, les e-mails, etc., et éviter ainsi la divulgation indésirable de données.



La synchronisation du service d’annuaire avec les informations d’identification des utilisateurs et l’appartenance au groupe peut s’effectuer manuellement ou être automatisée pour s’exécuter toutes les heures, tous les jours ou toutes les 3 heures.





Télécharger YouTrack 2020.3



Voir aussi :



YouTrack prenait déjà en charge le module d'authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), qui permet de se connecter à YouTrack avec les mêmes identifiants que pour l'annuaire. Désormais, il est possible de planifier une synchronisation entre YouTrack et le serveur LDAP afin que YouTrack utilise les données utilisateur les plus pertinentes, telles que l'appartenance à un groupe, les e-mails, etc., et éviter ainsi la divulgation indésirable de données.La synchronisation du service d'annuaire avec les informations d'identification des utilisateurs et l'appartenance au groupe peut s'effectuer manuellement ou être automatisée pour s'exécuter toutes les heures, tous les jours ou toutes les 3 heures.