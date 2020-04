JetBrains vient d'annoncer la sortie de la première mise à jour de l'année pour AppCode, son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. Cette nouvelle version vient avec une assistance de code plus rapide pour les projets pure Swift et mixtes, la complétion de code pendant l'indexation, la génération de commentaires de documentation, la vue de hiérarchie de types pour Swift, et plus encore.Dans AppCode 2020.1, JetBrains a considérablement amélioré les performances. « Nous construisons et mettons maintenant en cache les symboles de pontage lors de la première ouverture de projet. Cela signifie que la mise en cache initiale peut nécessiter plus de temps, mais une fois terminée, toutes les actions d'assistance de code (y compris la complétion et la navigation) devraient fonctionner beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Les ouvertures de projets ultérieures sont également beaucoup plus rapides », explique JetBrains.JetBrains a aussi optimisé la complétion de code pour les paramètres, les variables locales et les variables globales déclarées dans le même fichier, de sorte que la fenêtre contextuelle de complétion du code fonctionne désormais plus rapidement qu'auparavant. L'entreprise a également corrigé un problème gênant lorsque l'indicateur « Loading… » était bloqué lors de l'ouverture des fichiers Swift (le problème lui-même était lié à l'analyse des expressions binaires).L'indexation et la mise en cache, en particulier lorsqu'elles sont effectuées pour la première fois pour un projet, peuvent encore nécessiter beaucoup de temps dans les grands projets. Auparavant, dans AppCode 2019.2 par exemple, il était permis de générer, d'exécuter, de déboguer et de tester des projets pendant l'indexation, et maintenant JetBrains rend la complétion du code disponible à ce moment.L'implémentation actuelle utilise SourceKit pour fournir des résultats de complétion. La seule limitation ici est le manque de rendu des espaces réservés de paramètre, donc pour l'instant les espaces réservés de paramètre sont insérés en texte brut. Vous pouvez générer des commentaires de documentation dans Objective-C / C/C++ simplement en tapant /** ou /*!. JetBrains a finalement implémenté la même action pour la documentation markdown de Swift. AppCode affiche désormais correctement la documentation de markdown dans la fenêtre contextuelle "Documentation rapide ( F1)".La prise en charge de la Touch Bar a été désactivée dans AppCode pendant une longue période en raison de problèmes de performances. Dans cette version, ces problèmes sont résolus et Touch Bar a été réactivé. Vous pouvez désormais apporter des modifications rapides aux fichiers autonomes dans un éditeur de type texte sans créer ou charger un projet entier. Utilisez le mode LightEdit pour ouvrir des fichiers à partir de la ligne de commande, de l'écran de bienvenue de l'EDI ou du gestionnaire de fichiers de votre système d'exploitation.Source : JetBrains que pensez-vous des nouveautés dans AppCode 2020.1 ?