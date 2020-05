JetBrains annonce la sortie de YouTrack 2020.2 La deuxième mise à jour majeure de l'année pour son logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents 0PARTAGES 4 0 Fin mars, JetBrains annonçait la



Juste deux mois près, YouTrack 2020.2 est disponible avec une nouvelle base de connaissances. Vous pouvez utiliser la base de connaissances de YouTrack 2020.2 pour collecter et centraliser les connaissances et l'expérience des membres de votre équipe, des documents, en discuter et les partager en interne ou de façon publique. Entre autres nouveautés, cette deuxième mise à jour annuelle de YouTrack vient avec les conversions des types de champs, les paramètres de visibilité par projet et une expérience utilisateur améliorée pour la création de tableaux et le traitement des tickets... Des nouveautés que nous présenterons dans la suite avec un peu plus de détails.



Une base de connaissances pour tous



Documentation interne pour votre équipe



Si vous avez déjà pensé à rassembler la documentation de votre produit et vos notes personnelles, à proximité de vos tickets et projets, sachez que cela est désormais possible, grâce à la nouvelle base de connaissances de YouTrack 2020.2. Il s'agit d'un outil de collaboration de projet dans lequel vous pouvez ajouter des plans de projet, des stratégies d'équipe et des notes de réunion. Vous pouvez les regrouper par projet et les structurer dans des arborescences de pages, et décider qui aura accès à l'espace de travail. Vous pouvez tout organiser à votre façon - par exemple, gérer les critères et planifier les futures versions à l'aide de tableaux et de listes de contrôle, ou discuter de vos activités de team building avec des gifs et des vidéos intégrées.





Base de connaissance publique pour les utilisateurs externes



Votre base de connaissances peut également être visible publiquement, ce qui en fait l’endroit idéal pour stocker tous les guides et réponses aux questions fréquentes pour vos utilisateurs externes. Pour rendre la base de connaissances publique, vous devez autoriser les accès anonymes à votre YouTrack, afin que les utilisateurs externes puissent consulter votre base de connaissances sans avoir à se connecter. Vous pouvez également ouvrir votre base de connaissances à tout groupe d’utilisateurs, qu’il s’agisse de votre équipe, de vos utilisateurs enregistrés ou de tous les utilisateurs.



Recherche plein texte à travers la base de connaissances



Les bases de connaissances publiques et internes utilisent la recherche plein texte pour trouver tous les articles contenant un mot précis ou une combinaison de mots. Vous obtiendrez tous les résultats sur une seule page et pourrez facilement naviguer vers le bon article pour trouver votre réponse.



Autres améliorations dans YouTrack 2020.2



Conversions du type de champ



Lors de la configuration d'un champ personnalisé pour les tickets, les administrateurs spécifient un type de champ qui dicte le type de valeurs stockées dans le champ. Chaîne de caractères, texte, date, période, entier, utilisateur, groupe ou numéro de build, vous pouvez choisir ce qui convient le mieux à vos tickets. Désormais, un plus grand nombre de types de champs personnalisés peuvent être changés à tout moment du cycle de vie de votre projet sans perdre les valeurs qu'ils contiennent. YouTrack s’adapte à vos processus.





Paramètres de visibilité par projet pour les administrateurs de projets



Les administrateurs peuvent maintenant spécifier un groupe de visibilité par défaut, c'est-à-dire un groupe d'utilisateurs pour lequel tous les nouveaux tickets créés dans un projet seront visibles par défaut. Ce n'est plus la peine de créer un workflow pour cela désormais. De plus, vous pouvez dorénavant spécifier une liste de groupes d'utilisateurs qui sera proposée aux créateurs de tickets dans un menu de visibilité. Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile pour les grandes organisations ayant de nombreuses équipes.





Options de partage affinées pour les balises, les recherches enregistrées, les tableaux Agile et les rapports pour la collaboration en équipe



Les utilisateurs expérimentés de YouTrack sont sûrement déjà habitués à configurer la visibilité des tickets, commentaires et pièces jointes pour plusieurs groupes d'utilisateurs. Maintenant, vous pouvez également configurer la visibilité des balises, recherches sauvegardées, tableaux agiles et rapports pour de multiples groupes d'utilisateurs. Il est ainsi plus facile de partager tout ce dont vous avez besoin pour collaborer avec les membres de votre équipe.





Mise en évidence des champs dans la liste des tickets



La conception de la liste des tickets a été mise à jour afin d'améliorer la visibilité de l'état des champs des tickets. Vous constaterez l'évolution lorsque vous utiliserez une vue détaillée M ou L de la liste des tickets.





Paramètres de l'espace de travail



Les options de l'espace de travail vous permettent de prévisualiser et de personnaliser l'apparence de YouTrack. Vous pouvez par exemple choisir entre des palettes claires et foncées, et ajuster la position des volets champ et lien comme bon vous semble.





Création simplifiée de tableau Agile



JetBrains a réduit au minimum le processus de mise en place des tableaux. Il suffit simplement de choisir le type de tableau (Scrum, Kanban, Mixte, Personnel, Basé sur la version ou Personnalisé), choisir un nom et ajouter au moins un projet à afficher sur le tableau, il sera opérationnel en un rien de temps.





Clonage de ticket en tant que brouillon



Parfois, vous devez créer un ticket similaire à un autre ticket déjà existant. Vous pouvez maintenant créer un brouillon à partir d'un ticket existant, avec la nouvelle action « Cloner le ticket en tant que brouillon ». Il suffira ensuite de modifier les champs et la description dans le brouillon et vous assurer que tout est correct avant de valider votre nouveau ticket.





Essayer YouTrack 2020.2



