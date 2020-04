Rider 2020.1 est disponible en téléchargement, l'EDI .NET multiplateforme s'accompagne de nombreuses améliorations Parmi lesquelles le rechargement à chaud Xamarin 0PARTAGES 3 0 Comme pour la plupart de ses autres environnements de développement basés sur sa plateforme IntelliJ, JetBrains a annoncé la sortie de la première mise à jour majeure de cette année de Rider, son EDI multiplateforme qui prend en charge .NET, Mono et .NET Core ainsi que des technologies utilisant des infrastructures telles que ASP.NET, ASP.NET Core, Xamarin et Windows Presentation Foundation (WPF). Rider 2020.1



Le backend s'exécute sur le runtime .NET Core



Enfin, le backend s'exécute par défaut sur le runtime .NET Core sur macOS et Linux, au lieu du runtime Mono. Le passage au runtime .NET Core offre des améliorations de performances notables, une empreinte mémoire réduite et une restauration NuGet multithread.



Ceci est important pour les développeurs utilisant Rider sur macOS et Linux, mais c'est également une bonne nouvelle pour les développeurs sur Windows, car son introduction sur Windows est la prochaine grande étape que JetBrains compte franchir.



Rechargement à chaud Xamarin



Maintenant, Rider applique automatiquement les modifications apportées dans Xamarin Forms XAML à l'application en cours de débogage sur un appareil ou un simulateur, sans reconstruire ni redéployer l'application entière.



Analyse de programme dynamique



Chaque fois que vous exécutez votre projet dans Rider, Dynamic Program Analysis (DPA) commence à collecter les données d'allocation de mémoire. Une fois que vous fermez l'application, DPA vous affichera une liste des problèmes détectés: fermetures et allocations aux tas d'objets petits et grands. Pas besoin de démarrer des « sessions de profilage » et d'obtenir des snapshots - travaillez simplement comme d'habitude et toutes les données seront collectées en arrière-plan, avec une surcharge presque nulle.



Analyse du flux de données des valeurs entières



Grâce à ReSharper, cette version de Rider est livrée avec un nouveau type d'analyse qui suit la façon dont les valeurs de toutes les variables locales int changent, et elle vérifie l'exactitude de toutes les opérations courantes sur ces variables pour détecter les morceaux de code inutiles ou éventuellement erronés.





Indexation différée des actifs pour les projets Unity



L'équipe a considérablement amélioré l'utilisation de la mémoire et la vitesse d'indexation des actifs. Rider indexera désormais l'intégralité de votre code avant d'examiner vos actifs, ce qui signifie que toutes les fonctionnalités de productivité, telles que la complétion du code, la mise en évidence et les inspections, sont disponibles plus tôt qu'avant. Et ce n'est qu'une chose parmi les nombreuses améliorations apportées par l'équipe de Rider Unity dans cette version.



Autres améliorations :

L'analyse de code C# signale les avertissements de compilation liés aux nullable reference types et fournit des correctifs rapides pour la plupart d'entre eux.





et fournit des correctifs rapides pour la plupart d'entre eux. Maintenant, la fenêtre contextuelle de complétion de code s'affiche beaucoup plus rapidement après avoir commencé à taper.

L'équipe a complètement retravaillé l'interface utilisateur de la fenêtre de l'outil de débogage pour la rendre aussi épurée que possible. La disposition des onglets est simplifiée, car tous les onglets sont désormais sur un seul niveau, et l'équipe a combiné les vues Threads et Frames .

et . Le moteur du débogueur prend désormais en charge le détachement d'un processus démarré initialement sous le débogueur sans arrêter l'application, prend en charge le runtime .NET Core x86 et Smart Step Into est activé par défaut pour l'action Step Into .

est activé par défaut pour l'action . Comme déjà mentionné, il existe de nombreuses autres améliorations dans la prise en charge Unity: Asset indexing comprend les utilisations de votre code dans les prefabs Nested et Variant , Unit Testing Discovery fonctionne désormais mieux pour les projets Unity, et la complétion du code ne suggère plus Boo.Lang.List ou System.Diagnostics.Debug , pour n'en nommer que quelques-uns.

comprend les utilisations de votre code dans les prefabs et , Unit Testing Discovery fonctionne désormais mieux pour les projets Unity, et la complétion du code ne suggère plus ou , pour n'en nommer que quelques-uns. Si le client TFS est sélectionné dans Paramètres / Préférences, l'activation de l'intégration du contrôle de version fonctionne désormais pour les espaces de travail TFS créés localement avec Visual Studio.

Pour les tests unitaires, l'équipe a modifié les barres d'outils des fenêtres de tests unitaires et ajouté de nouvelles fonctionnalités avancées de regroupement par groupe, un nouveau filtrage des tests unitaires par framework ciblé et l'exportation / importation pour les sessions de tests unitaires.





Nouvelle fenêtre contextuelle non modale dans laquelle vous pouvez modifier les niveaux de mise en évidence de l'éditeur.

Refactoring de Extract Class .

. Coverage Filters pour les résultats de couverture des tests unitaires.

pour les résultats de couverture des tests unitaires. Deux nouveaux dossiers dans l'Explorateur de solutions: références implicites et cibles d'importation MSBuild.

Prise en charge des projets WIX (Windows Installer XML Toolset).

De nombreuses améliorations et de correctifs dans le support F# pour vous aider dans votre routine quotidienne: nouvelles inspections et corrections rapides, une nouvelle action «Envoyer les références du projet à F# Interactive», l'info-bulle d'évaluation sur le survol de la souris fonctionne pour plus d'expressions lorsque vous déboguez, et plus encore.

Télécharger Rider 2020.1



