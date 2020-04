ReSharper Ultimate 2020.1 est disponible avec la prise en charge améliorée de C# 8.0 et C++ 20, Analyse du flux de données des valeurs entières, et autres 0PARTAGES 3 0 ReSharper Ultimate 2020.1 est disponible. La suite d'outils pour les développeurs .NET et C++ « a des tonnes de changements dans l'architecture de ReSharper qui nous rapprochent de notre objectif d'exécuter toutes les fonctionnalités principales de ReSharper hors du processus Visual Studio. Toutes ces modifications ont eu lieu en amont, vous ne remarquerez donc aucun changement dans l'interface utilisateur ou l'UX dans la version de ReSharper 2020.1. Si vous avez manqué les nouvelles de nos progrès vers le retrait de ReSharper du processus, c'est une bonne occasion de rattraper votre retard et de savoir où nous en sommes maintenant », précise JetBrains.



Il est possible d'analyser du flux de données des valeurs entières en C#. C'est un nouveau type d'analyse de code qui suit la façon dont les valeurs de toutes les variables locales int varient. Il vérifie l'exactitude de toutes les opérations courantes sur ces variables pour détecter des morceaux de code inutiles ou éventuellement erronés.





D'importants travaux ont été faits en arrière plan pour la prise en charge du langage C# pour préparer l'analyse de code et d'autres fonctionnalités, telles que les refactorings et ReSharper Build, pour prendre en charge les types de référence nullables (NRT). Dans ReSharper 2020.1, l'analyse de code signale les avertissements de compilation liés aux types de référence annulables et fournit des correctifs rapides pour la plupart d'entre eux, ainsi que quelques autres nouvelles inspections. JetBrains a aussi apporté de nombreuses améliorations et correctifs à la prise en charge de XAML qui couvrent WPF, Xamarin.Forms, UWP et Avalonia XAML.



ReSharper C ++ 2020.1 prend en charge plusieurs nouvelles fonctionnalités C++ 20, notamment les espaces réservés de type contraint, les modèles de fonction abrégés et l'utilisation de déclarations d'énumération. De nouvelles fonctionnalités d'aide au codage telles que la réorganisation de code et la déclaration complète aident à écrire et à modifier le code plus efficacement. Les refactorings "Introduce Using Enum" et "Convert to Scoped Enum" offrent un moyen simple de moderniser l'utilisation d'énumération.



Les autres modifications incluent de nouvelles inspections de code avec des correctifs rapides, une complétion de code améliorée et de nouvelles fonctionnalités de navigation. Pour les développeurs de jeux, ReSharper C++ introduit la prise en charge initiale de HLSL (High Level Shading Language) et offre une meilleure conformité à la norme de codage Unreal Engine.





Vous pouvez profiler des applications .NET Core sur macOS et Linux à l'aide du mode de profilage de traçage. Pour ce faire, vous devez utiliser JetBrains Rider ou le profileur de ligne de commande dotTrace. Vous pouvez attacher le profileur à l'exécution de processus .NET Core sous Linux. Vous pouvez naviguer dans l'arborescence des appels. La fonctionnalité est disponible dans dotTrace Standalone (à la fois Performance Viewer et Timeline Viewer), dans Visual Studio et JetBrains Rider.



