RubyMine 2020.1 est disponible avec une navigation améliorée, une assistance au codage plus intelligente, Et de nouvelles fonctionnalités pour le débogueur, Docker, le contrôle des versions, JS

JetBrains annonce la disponibilité de RubyMine 2020.1, son environnement de développement intégré (EDI) pour développer des applications Ruby on Rails. Cette version vient avec une navigation améliorée, une assistance au codage plus intelligente, la création de tests est devenue plus facile, le nouveau mode LightEdit et bien d'autres nouvelles fonctionnalités pour le débogueur, Docker, le contrôle des versions, JS et les outils de base de données. Déjà, dans la





La nouvelle version, RubyMine 2020.1, vient aussi avec de nombreuses améliorations. La navigation améliorée vous permet de basculer de manière transparente entre les entités Rails et un schéma de base de données, ainsi qu'entre les méthodes parent et enfant. Pour cela, appuyez sur Ctrl+Alt+Accueil. Afin de fluidifier la navigation, JetBrains annonce avoir également unifié l'apparence de la fenêtre contextuelle de navigation et l'avoir rendue plus compacte. Cette version prend en charge la dernière syntaxe de Ruby. « Comme toujours, nous prenons en charge la dernière version de Ruby. Cela inclut, par exemple, la nouvelle syntaxe '_' des paramètres numérotés. L'EDI identifie la nouvelle syntaxe et vous aide à naviguer, à trouver les utilisations et à renommer les objets », explique JetBrains.





La création de tests est devenue plus facile avec la possibilité de créer un nouveau test pour n'importe quelle classe. RubyMine répliquera la structure du répertoire en fonction du chemin d'accès au sujet de test. RubyMine fournit déjà un moyen rapide et facile d'exécuter des tâches Rake à l'aide de la fenêtre contextuelle. À partir de 2020.1, vous pouvez également exécuter, déboguer et profiler vos tâches directement à partir du menu de gouttière. Pour rappel, Rake est un gestionnaire de tâches populaire pour les applications Ruby et Rails.





Le nouveau mode LightEdit est pratique lorsque vous devez modifier rapidement un fichier. Il fonctionne beaucoup plus rapidement que le mode standard, car il ouvre vos fichiers sans charger de projet. Le nouveau mode LightEdit vous permet d'utiliser RubyMine en tant qu'éditeur de texte générique. Il se lance et fonctionne beaucoup plus rapidement que d'habitude, car il ouvre vos fichiers sans charger de projet. Pour ouvrir un fichier en mode LightEdit, exécutez la commande « mine file » dans la ligne de commande.





Grâce à l'apprentissage automatique, RubyMine est désormais en mesure d'afficher en premier les suggestions de saisie semi-automatique les plus pertinentes. « Notez que la saisie semi-automatique assistée par ML n'est pas totalement finalisée et que nous espérons en améliorer l'utilité avec le temps », selon l'entreprise. À partir de la version 2020.1, vous pouvez exécuter, déboguer et profiler vos tâches directement à partir du menu de la gouttière. Comme toujours, RubyMine crée automatiquement les configurations d'exécution et de débogage correspondantes pour les tâches qui ont été exécutées.





Avec RubyMine, vous pouvez exécuter, déboguer et tester votre application dans un environnement particulier en utilisant Docker Compose comme interpréteur distant. Pour travailler avec l'interpréteur Ruby dans Docker, l'EDI analyse l'environnement Ruby en exécutant des commandes spécifiques à l'intérieur d'un conteneur, telles que ruby, gem env et rbconfig. Ensuite, RubyMine copie le Kit de développement logiciel (SDK) et les gemmes Ruby dans un cache local pour permettre l'utilisation de fonctionnalités de code insight, telles que la complétion de code ou la navigation. Avec la version 2020.1, vous pouvez ajuster la façon dont l'EDI interagit avec Docker pour analyser l'environnement Ruby. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres / Préférences et accédez à la page Ruby Docker Integration.



Avec RubyMine 2020.1 il est possible d'utiliser les nouvelles intentions et inspections intelligentes (Alt+Entrée) pour gagner du temps lors du codage ! Par exemple, vous pouvez désormais convertir rapidement le code existant en chaînage facultatif et/ou en coalescence nulle, la syntaxe introduite dans les dernières versions de JavaScript et TypeScript. Pour JavaScript et TypeScript, la fenêtre contextuelle Documentation affiche maintenant des informations plus utiles, notamment le type et la visibilité du symbole ainsi que l'emplacement où ce symbole est défini. Grâce à la prise en charge prête à l'emploi de la bibliothèque Vuex et de l'API Composition de la prochaine Vue 3, vous pouvez créer des applications Vue.js encore plus facilement.



Télécharger RubyMine 2020.1



