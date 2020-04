Le logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents YouTrack 2020.1 est disponible Et s'accompagne d'améliorations des intégrations VCS et TeamCity pour les développeurs 0PARTAGES 7 0 YouTrack est un système de suivi des bogues, des incidents et un logiciel de gestion de projet développé par JetBrains. Il se concentre sur la recherche d'incidents basée sur les requêtes avec autocomplétion, la manipulation des incidents par lots, la personnalisation de l'ensemble des attributs des problèmes, et la création de workflows personnalisés.



L'éditeur a annoncé la disponibilité de YouTrack 2020.1 qui s'accompagne entre autres de la traduction en contexte directement depuis l’interface utilisateur, désormais disponible pour quiconque souhaite contribuer aux localisations basées sur la communauté. YouTrack 2020.1 ajoute également de nouveaux champs personnalisés pour les administrateurs afin de prendre en charge certains cas d’utilisation complexes sans devoir écrire de workflow, et améliore les intégrations VCS pour les développeurs. Passons en revue quelques améliorations et nouveautés apportées par cette version.



Les Réactions



Les réactions vous permettent d’ajouter des réponses rapides aux commentaires de YouTrack. JetBrains explique que :



« Les gens adorent les émoticônes parce qu’elles peuvent remplacer des mots, voire des phrases entières, avec un seul caractère. Utilisées efficacement, les réactions évitent d’avoir à publier des commentaires supplémentaires à un ticket.



« On peut facilement faire l’impasse sur les réactions, et nous savons que dans certains cas il est essentiel que vous les voyiez. C’est pourquoi le centre de notifications contient une liste des réactions récentes aux commentaires que vous avez publiés sur des tickets dans YouTrack. Le lien “Afficher le commentaire” vous redirige directement au ticket en question ».





Étant donné que YouTrack est un outil de suivi de bogues et non une application de discussion instantanée, c’est un nombre limité de Réactions qui est proposé dans un premier temps. Nombre qui pourrait évoluer en fonction des retours.



Traduction contextuelle



Plusieurs langues sont disponibles pour l’interface utilisateur de YouTrack, notamment l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, le japonais et le russe. Il existe également une option permettant de basculer vers l’une des langues prises en charge par la communauté d’utilisateurs : chinois (simplifié), coréen, hébreu, hongrois, italien, polonais, portugais et tchèque.



« Nous permettons aux utilisateurs de ces langues prises en charge par la communauté d’apporter encore plus facilement leur pierre à l’édifice. Lorsque vous passez en mode traduction contextuelle, toutes les parties de l’interface utilisateur qui n’ont pas encore été traduites sont mises en évidence et vous pouvez suggérer des traductions sans quitter l’application. Une fois approuvées par JetBrains, vos traductions seront visibles par tous les utilisateurs de YouTrack dans votre langue



« Le processus de traduction est visible en temps réel. Même la partie dynamique de l’application et les chaînes de caractères contenant des emplacements réservés peuvent être traduites de cette façon. Une fois activée, la fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de votre serveur YouTrack. Pour éviter d’imposer cette option à tous les membres de votre équipe, vous pouvez créer un serveur YouTrack distinct dédié à la traduction. »





Visibilité par groupes pour les champs personnalisés



De nouveaux paramètres pour les champs personnalisés limitent la possibilité de consulter ou mettre à jour les valeurs des champs aux membres d’un groupe ou d’une équipe spécifique. Ces paramètres permettent aux administrateurs de projets d’appliquer des restrictions très précises à des champs donnés, sans devoir utiliser des paramètres de confidentialité ou écrire des workflows complexes.



« Jusqu’à maintenant, YouTrack proposait une prise en charge similaire grâce aux champs privés. Toutefois, les champs privés ont toujours représenté une solution de type “tout ou rien”. Si vous avez l’autorisation de consulter et de mettre à jour un champ privé dans un projet, rien ne vous empêche de consulter et de mettre à jour les valeurs de tous les autres champs privés de ce projet.



« Dans YouTrack 2020.1, les options de visibilité basées sur les groupes permettent à un administrateur de définir les conditions autorisant à consulter et mettre à jour les données des champs de façon indépendante pour chacun des champs du projet. Cela vous permet d’accorder l’accès aux champs de votre projet avec une grande précision ».



Les administrateurs de projet peuvent maintenant créer un groupe d’utilisateurs dédié pour définir les personnes habilitées à consulter certains champs, et un autre pour définir qui peut les mettre à jour. Ce système très précis couvre les cas d’utilisation les plus délicats sans vous obliger à écrire des workflows complexes.



Améliorations des intégrations VCS et TeamCity pour les développeurs



JetBrains a amélioré les intégrations entre YouTrack et TeamCity, Upsource, et les services d’hébergement VCS tels que GitHub.



Partager les commits avec d’autres projets



Grâce aux intégrations, vous pouvez joindre des modifications VCS qui mentionnent les identifiants de tickets dans leurs commentaires aux tickets concernés. Grâce aux améliorations récentes, vous pouvez configurer l’intégration uniquement pour un projet et la partager avec d’autres projets. De cette façon, les autres projets reçoivent également les modifications associées aux tickets. Pour partager une configuration, sélectionnez simplement le(s) projet(s) requis. Lorsqu’une configuration est partagée avec un projet, elle est visible dans la zone d’administration.



Traitement des tickets associés



Grâce à l’intégration YouTrack–TeamCity, vous pouvez également choisir les tickets à associer aux numéros de build avec une plus grande précision. L’intégration YouTrack–TeamCity considère les tickets mentionnés dans les modifications VCS incluses dans une build comme “associés” à la build. Si une build est traitée par l’intégration, les tickets associés qui se trouvent dans un état résolu (affichés en gris et barrés) sont englobés dans la mise à jour avec un numéro de build.



Il est maintenant possible de spécifier la condition qui va déterminer quels tickets associés doivent être inclus dans la mise à jour.



