RubyMine 2020.2 disponible Avec la prise en charge de Liquid, le support complet des pull requests GitHub et bien d'autres nouvelles fonctionnalités pour Ruby et Rails 0PARTAGES 4 0 JetBrains vient d'annoncer la sortie de RubyMine 2020.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son EDI pour le développement Web avec Ruby et supportant Ruby on Rails. Cette version introduit une nouvelle façon d'examiner les problèmes dans le code, 27 nouvelles actions d'intention, la prise en charge du langage de modèle Liquid, la prise en charge complète des pull requests GitHub et bien d'autres nouvelles fonctionnalités pour Ruby, Rails, JavaScript et les outils de base de données. Nous présentons dans la suite un aperçu plus détaillé des principales nouveautés de RubyMine par domaine.



Analyse du code



RubyMine introduit une nouvelle façon de réviser votre code et d'y résoudre les problèmes. JetBrains a en effet ajouté un nouveau widget qui affiche le nombre de problèmes dans le fichier actuel. En cliquant dessus, une fenêtre d'outils avec la liste des problèmes s'ouvre. À partir de cette liste, vous pouvez accéder au code concerné ou résoudre les problèmes directement via la fenêtre d'outils.





Langage de modèle Liquid



RubyMine 2020.2 propose une prise en charge basique pour le langage de modèle Liquid. L'EDI vous montrera les éventuels problèmes de syntaxe, vous fournira des Live Templates pour insérer des constructions fréquemment utilisées et reformatera le code selon les indications que vous avez spécifiées dans les paramètres de style de code.





Nouvelles actions d'intention intelligentes



RubyMine 2020.2 vous permet de gagner du temps lorsque vous codez. L'EDI fournit en effet une multitude de nouvelles actions d'intention (Alt+Entrée) qui vous permettent d'optimiser votre code rapidement.



Inverser les opérateurs ternaires et if-else

Avec l'action Invert ‘if-else’, vous pouvez inverser un opérateur if-else afin que la condition soit niée et que les branches soient échangées. Pour les opérateurs ternaires, l'action d'intention Flip ‘?:’ fonctionne de la même manière.





Basculer entre instructions 'if' imbriquées et expressions booléennes

Vous pouvez utiliser l'action Merge nested ‘if’ pour fusionner une instruction imbriquée en une expression booléenne. Pour appeler cette action, placez le curseur sur le if externe de l'expression. Split into multiple ‘ifs’, accessible lorsque vous placez le curseur sur l'opérateur booléen, effectue l'action inverse.





Basculer entre des instructions 'else/if' et 'elsif'

Avec les actions d'intention Merge ‘else if’ et Split ‘elsif’, vous pouvez fractionner une instruction elsif en une branche imbriquée else/if et inversement.





Fusionner/fractionner les 'if' séquentiels

L'action Merge/split sequential ‘if’s est disponible pour les mots-clés elsif ou if. Elle suggère de fusionner deux branches si le code qu'elles contiennent est parfaitement identique. RubyMine combinera ensuite les deux conditions en utilisant un opérateur || et ajoutera des parenthèses si nécessaire. L'action Split into multiple ‘if’s fera le contraire.





Développer ou réduire l'espace de noms

Ces actions d'intention développeront les lignes avec les opérateurs de résolution de portée :: en modules imbriqués et inversement. Notez que l'action Flatten namespace réduira les modules situés au-dessus.





Trier les hachages en fonction de leurs clés

Cette action d'intention est utilisée pour trier les hachages par ordre alphabétique en fonction de leur clé. Cette action fonctionne également pour les hachages avec différents types de clés. Dans ce cas, les clés sont d'abord regroupées par type, puis triées.





Ajouter/supprimer des parenthèses de clarification

L'action d'intention "Add clarifying parentheses" fonctionne pour les expressions binaires et ternaires. Cela ajoute des parenthèses aux expressions complexes qui reposent sur la priorité des opérateurs, afin de clarifier la façon dont l'expression devrait être évaluée. Vous pouvez également supprimer les parenthèses inutiles en appelant "Remove unnecessary parentheses".





Ajouter/supprimer des traits de soulignement dans les nombres

L'action "Add underscores" ajoute des traits de soulignement pour les grands nombres afin d'améliorer la lisibilité. Les types pris en charge sont integer/float/octal (ajout d'un trait de soulignement tous les 3 chiffres), ainsi que les types hexadecimal/binary (ajout d'un trait de soulignement tous les 4 caractères/chiffres). Vous pouvez appeler l'action "Remove underscores" sur les nombres comportant des traits de soulignement.





Introduire une nouvelle variable locale

Cette action d'intention est utilisée pour introduire une nouvelle variable locale lorsque le curseur est placé sur une expression.





Variable locale inline

Cette action d'intention est utile lors de la refactorisation, dans les cas où vous vous retrouvez avec une variable qui n'est utilisée qu'une seule fois.





Basculer entre les commentaires de bloc et de ligne

Vous pouvez maintenant convertir des commentaires de bloc en commentaires de ligne et inversement. Notez que ces actions ne sont disponibles que pour les commentaires commençant au début de la ligne, car c'est une condition requise pour tous les commentaires de bloc.





Éditeur de code



Amélioration de la lisibilité des instructions pliées if/while/for

Pour les constructions pliées comme if, while et for, RubyMine affiche maintenant la condition ou les variables utilisées dans la première ligne. Cette approche permet de voir plus facilement si vous avez besoin de déplier la construction pour l'examiner.





Affichage des commentaires de la documentation RDoc/YARD dans l'éditeur

La lecture de documents RDoc ou YARD dans l'éditeur peut être désagréable à cause de toutes les balises à parcourir, en particulier si vous devez interagir avec des liens et des images de référence. C'est pourquoi JetBrains a ajouté un moyen de générer le rendu de la documentation directement dans l'éditeur. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Preferences/Settings | Editor | General | Appearance | Render documentation comments.





Injections Heredoc

RubyMine prend désormais en charge les injections heredoc qui vous permettent de définir une chaîne multiligne tout en conservant la mise en forme et l'indentation d'origine. Vous pouvez les utiliser pour incorporer des snippets de code, comme du HTML ou SQL.





Navigation entre les méthodes améliorée

Vous pouvez maintenant naviguer entre les méthodes super et les méthodes de remplacement en appelant une action d'intention ou en cliquant sur l'icône dans la gouttière.





Ruby



Prise en charge des plages sans début

Comme toujours, RubyMine prend en charge la dernière version de Ruby. Par exemple, RubyMine v2020.2 prend en charge les plages sans début, qui ont été introduites dans Ruby 2.7.





Amélioration de la saisie semi-automatique pour les méthodes de bibliothèque standard

RubyMine suggère maintenant une saisie semi-automatique beaucoup plus précise pour plusieurs méthodes de bibliothèque standard, notamment Array#sort_by, Hash#each.





Convertir les paramètres nommés en paramètres numérotés et inversement

Vous pouvez désormais convertir facilement les paramètres nommés en paramètres numérotés, introduits avec Ruby 2.7. Pour cela, placez le curseur sur un paramètre nommé, appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnez l'action d'intention "Convert named parameters to numbered". L'action "Convert numbered parameters to named" fera le contraire.





Ajouter un attr_accessor/reader/writer à une variable d'instance

Avec les nouvelles actions d'intention, vous pouvez facilement ajouter un attribute accessor, reader ou writer aux variables d'instance. Pour ce faire, placez le curseur sur une variable et appuyez sur Alt+Entrée.





Rails



Dans les applications Rails qui utilisent des lazy keys, une action d'intention "Étendre les lazy keys" étendra automatiquement la clé à sa forme complète. Si le contrôleur comporte une lazy key, l'intention peut demander vers quelle lazy key l’étendre (car il peut y avoir plusieurs options).





Git



Prise en charge complète des pull requests GitHub

Vous n'avez plus besoin d'alterner entre le navigateur et votre EDI. L'ensemble du workflow de pull requests peut maintenant s'effectuer dans RubyMine. Avec la v2020.2, vous pouvez parcourir, attribuer, gérer et même fusionner les pull requests, voir la chronologie et les commentaires en ligne, soumettre des commentaires et des révisions, et accepter les modifications.



Amélioration des boîtes de dialogue des actions Git

Les boîtes de dialogue Git Merge, Pull et Rebase affichent désormais une meilleure cohérence visuelle et plus de clarté. Le nouveau design vous permet de voir rapidement quelle commande Git sera exécutée. JetBrains a également ajouté l'option –rebase à la boîte de dialogue Pull et l'option –no-verify à la boîte de dialogue Merge.



JavaScript et TypeScript



Nouvelles intentions intelligentes pour JavaScript

De nouvelles intentions intelligentes (Alt+Entrée) vous aideront à effectuer certaines actions plus rapidement. Par exemple, vous pouvez maintenant convertir rapidement une boucle for avec un index numérique en une méthode de tableau forEach. La consultation des commentaires de la documentation dans les fichiers JavaScript et TypeScript est également facilitée, car vous pouvez désormais les afficher directement dans l'éditeur, ce qui minimise les distractions.





Faire de Prettier l'outil de formatage par défaut dans vos projets JavaSript

Si vous souhaitez utiliser Prettier au lieu de l'outil de formatage intégré pour mettre de l’ordre dans votre code, avec cette mise à jour, c'est encore plus facile qu'auparavant. Cochez simplement la nouvelle case "On code reformat" pour que l'EDI utilise Prettier chaque fois que vous reformatez vos fichiers .js, .ts, .jsx et .tsx. De plus, vous pouvez facilement ajouter d'autres types de fichiers.





Bénéficiez de la meilleure prise en charge pour Vue

Au cours de l'année écoulée, JetBrains a ajouté la prise en charge de Nuxt.js, des paramètres de style de code spécifiques à Vue, des améliorations pour Vue dans les projets TypeScript, et bien d'autres choses. Avec cela, la prise en charge de Vue dans RubyMine est plus avancée que jamais.



Outils de base de données



Éditeur séparé pour les valeurs de cellule

Maintenant, si vous avez une grande valeur dans une cellule, vous pouvez l'afficher ou la modifier dans un volet séparé. Vous pouvez également alterner entre les modes de retour à la ligne à l'aide de la barre d'outils de droite.





Nouvelle interface utilisateur pour les valeurs booléennes

C'est une nouveauté bienvenue. Avant cette version, c'était les cases à cocher qui étaient utilisées pour représenter les valeurs booléennes dans le résultat d'une requête ou l'aperçu d'une table : case cochée = true, case non cochée = false, case avec un trait = null. Mais pour certains utilisateurs, cela créait la confusion. Il existe désormais un moyen plus intuitif d'afficher et de modifier les valeurs booléennes. Les valeurs true sont maintenant marquées avec une puce afin de les distinguer des autres. Aussi, la saisie de f, t, d, n, g ou c introduira les valeurs correspondantes : false, true, default, null, generated et computed. Saisir quoi que ce soit d'autre ouvrira la liste déroulante avec toutes les valeurs possibles.





RubyMine 2020.2 apporte bien d'autres améliorations que vous pourrez consulter sur le site officiel de l'EDI.



Télécharger RubyMine 2020.2



Voir aussi :



L'EDI Java IntelliJ IDEA 2020.2 permet d'examiner et de fusionner les Pull Request GitHub directement dans l'EDI et de naviguer rapidement entre les avertissements

DataGrip 2020.2, l'EDI destiné aux administrateurs de base de données, apporte de nombreuses améliorations au niveau de l'interface, de l'éditeur SQL mais aussi des vues

WebStorm, l'EDI pour le développement d'apps Web, est disponible en version 2020.2, avec la prise en charge complète des Pull Request GitHub et la possibilité d'utiliser Prettier par défaut

JetBrains annonce la sortie de YouTrack 2020.3, la troisième mise à jour majeure de l'année pour son logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents

AppCode 2020.1 : la nouvelle version de l'EDI destiné aux plateformes Apple propose entre autres une assistance de code plus rapide et la complétion pendant l'indexation JetBrains vient d'annoncer la sortie de RubyMine 2020.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son EDI pour le développement Web avec Ruby et supportant Ruby on Rails. Cette version introduit une nouvelle façon d'examiner les problèmes dans le code, 27 nouvelles actions d'intention, la prise en charge du langage de modèle Liquid, la prise en charge complète des pull requests GitHub et bien d'autres nouvelles fonctionnalités pour Ruby, Rails, JavaScript et les outils de base de données. Nous présentons dans la suite un aperçu plus détaillé des principales nouveautés de RubyMine par domaine.RubyMine introduit une nouvelle façon de réviser votre code et d'y résoudre les problèmes. JetBrains a en effet ajouté un nouveau widget qui affiche le nombre de problèmes dans le fichier actuel. En cliquant dessus, une fenêtre d'outils avec la liste des problèmes s'ouvre. À partir de cette liste, vous pouvez accéder au code concerné ou résoudre les problèmes directement via la fenêtre d'outils.RubyMine 2020.2 propose une prise en charge basique pour le langage de modèle Liquid. L'EDI vous montrera les éventuels problèmes de syntaxe, vous fournira des Live Templates pour insérer des constructions fréquemment utilisées et reformatera le code selon les indications que vous avez spécifiées dans les paramètres de style de code.RubyMine 2020.2 vous permet de gagner du temps lorsque vous codez. L'EDI fournit en effet une multitude de nouvelles actions d'intention (Alt+Entrée) qui vous permettent d'optimiser votre code rapidement.Avec l'action Invert ‘if-else’, vous pouvez inverser un opérateur if-else afin que la condition soit niée et que les branches soient échangées. Pour les opérateurs ternaires, l'action d'intention Flip ‘?:’ fonctionne de la même manière.Vous pouvez utiliser l'actionpour fusionner une instruction imbriquée en une expression booléenne. Pour appeler cette action, placez le curseur sur le if externe de l'expression., accessible lorsque vous placez le curseur sur l'opérateur booléen, effectue l'action inverse.Avec les actions d'intentionet, vous pouvez fractionner une instruction elsif en une branche imbriquée else/if et inversement.L'actionest disponible pour les mots-clés elsif ou if. Elle suggère de fusionner deux branches si le code qu'elles contiennent est parfaitement identique. RubyMine combinera ensuite les deux conditions en utilisant un opérateuret ajoutera des parenthèses si nécessaire. L'actionfera le contraire.Ces actions d'intention développeront les lignes avec les opérateurs de résolution de portéeen modules imbriqués et inversement. Notez que l'actionréduira les modules situés au-dessus.Cette action d'intention est utilisée pour trier les hachages par ordre alphabétique en fonction de leur clé. Cette action fonctionne également pour les hachages avec différents types de clés. Dans ce cas, les clés sont d'abord regroupées par type, puis triées.L'action d'intention "Add clarifying parentheses" fonctionne pour les expressions binaires et ternaires. Cela ajoute des parenthèses aux expressions complexes qui reposent sur la priorité des opérateurs, afin de clarifier la façon dont l'expression devrait être évaluée. Vous pouvez également supprimer les parenthèses inutiles en appelant "Remove unnecessary parentheses".L'action "Add underscores" ajoute des traits de soulignement pour les grands nombres afin d'améliorer la lisibilité. Les types pris en charge sont integer/float/octal (ajout d'un trait de soulignement tous les 3 chiffres), ainsi que les types hexadecimal/binary (ajout d'un trait de soulignement tous les 4 caractères/chiffres). Vous pouvez appeler l'action "Remove underscores" sur les nombres comportant des traits de soulignement.Cette action d'intention est utilisée pour introduire une nouvelle variable locale lorsque le curseur est placé sur une expression.Cette action d'intention est utile lors de la refactorisation, dans les cas où vous vous retrouvez avec une variable qui n'est utilisée qu'une seule fois.Vous pouvez maintenant convertir des commentaires de bloc en commentaires de ligne et inversement. Notez que ces actions ne sont disponibles que pour les commentaires commençant au début de la ligne, car c'est une condition requise pour tous les commentaires de bloc.Pour les constructions pliées comme if, while et for, RubyMine affiche maintenant la condition ou les variables utilisées dans la première ligne. Cette approche permet de voir plus facilement si vous avez besoin de déplier la construction pour l'examiner.La lecture de documents RDoc ou YARD dans l'éditeur peut être désagréable à cause de toutes les balises à parcourir, en particulier si vous devez interagir avec des liens et des images de référence. C'est pourquoi JetBrains a ajouté un moyen de générer le rendu de la documentation directement dans l'éditeur. Pour activer cette fonctionnalité, allez dansRubyMine prend désormais en charge les injections heredoc qui vous permettent de définir une chaîne multiligne tout en conservant la mise en forme et l'indentation d'origine. Vous pouvez les utiliser pour incorporer des snippets de code, comme du HTML ou SQL.Vous pouvez maintenant naviguer entre les méthodes super et les méthodes de remplacement en appelant une action d'intention ou en cliquant sur l'icône dans la gouttière.Comme toujours, RubyMine prend en charge la dernière version de Ruby. Par exemple, RubyMine v2020.2 prend en charge les plages sans début, qui ont été introduites dans Ruby 2.7.RubyMine suggère maintenant une saisie semi-automatique beaucoup plus précise pour plusieurs méthodes de bibliothèque standard, notamment Array#sort_by, Hash#each.Vous pouvez désormais convertir facilement les paramètres nommés en paramètres numérotés, introduits avec Ruby 2.7. Pour cela, placez le curseur sur un paramètre nommé, appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnez l'action d'intention "Convert named parameters to numbered". L'action "Convert numbered parameters to named" fera le contraire.Avec les nouvelles actions d'intention, vous pouvez facilement ajouter un attribute accessor, reader ou writer aux variables d'instance. Pour ce faire, placez le curseur sur une variable et appuyez sur Alt+Entrée.Dans les applications Rails qui utilisent des lazy keys, une action d'intention "Étendre les lazy keys" étendra automatiquement la clé à sa forme complète. Si le contrôleur comporte une lazy key, l'intention peut demander vers quelle lazy key l’étendre (car il peut y avoir plusieurs options).Vous n'avez plus besoin d'alterner entre le navigateur et votre EDI. L'ensemble du workflow de pull requests peut maintenant s'effectuer dans RubyMine. Avec la v2020.2, vous pouvez parcourir, attribuer, gérer et même fusionner les pull requests, voir la chronologie et les commentaires en ligne, soumettre des commentaires et des révisions, et accepter les modifications.Les boîtes de dialogue Git Merge, Pull et Rebase affichent désormais une meilleure cohérence visuelle et plus de clarté. Le nouveau design vous permet de voir rapidement quelle commande Git sera exécutée. JetBrains a également ajouté l'option –rebase à la boîte de dialogue Pull et l'option –no-verify à la boîte de dialogue Merge.De nouvelles intentions intelligentes (Alt+Entrée) vous aideront à effectuer certaines actions plus rapidement. Par exemple, vous pouvez maintenant convertir rapidement une boucle for avec un index numérique en une méthode de tableau forEach. La consultation des commentaires de la documentation dans les fichiers JavaScript et TypeScript est également facilitée, car vous pouvez désormais les afficher directement dans l'éditeur, ce qui minimise les distractions.Si vous souhaitez utiliser Prettier au lieu de l'outil de formatage intégré pour mettre de l’ordre dans votre code, avec cette mise à jour, c'est encore plus facile qu'auparavant. Cochez simplement la nouvelle case "On code reformat" pour que l'EDI utilise Prettier chaque fois que vous reformatez vos fichiers .js, .ts, .jsx et .tsx. De plus, vous pouvez facilement ajouter d'autres types de fichiers.Au cours de l'année écoulée, JetBrains a ajouté la prise en charge de Nuxt.js, des paramètres de style de code spécifiques à Vue, des améliorations pour Vue dans les projets TypeScript, et bien d'autres choses. Avec cela, la prise en charge de Vue dans RubyMine est plus avancée que jamais.Maintenant, si vous avez une grande valeur dans une cellule, vous pouvez l'afficher ou la modifier dans un volet séparé. Vous pouvez également alterner entre les modes de retour à la ligne à l'aide de la barre d'outils de droite.C'est une nouveauté bienvenue. Avant cette version, c'était les cases à cocher qui étaient utilisées pour représenter les valeurs booléennes dans le résultat d'une requête ou l'aperçu d'une table : case cochée = true, case non cochée = false, case avec un trait = null. Mais pour certains utilisateurs, cela créait la confusion. Il existe désormais un moyen plus intuitif d'afficher et de modifier les valeurs booléennes. Les valeurs true sont maintenant marquées avec une puce afin de les distinguer des autres. Aussi, la saisie de f, t, d, n, g ou c introduira les valeurs correspondantes : false, true, default, null, generated et computed. Saisir quoi que ce soit d'autre ouvrira la liste déroulante avec toutes les valeurs possibles.RubyMine 2020.2 apporte bien d'autres améliorations que vous pourrez consulter sur le site officiel de l'EDI. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème