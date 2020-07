L'EDI Java IntelliJ IDEA 2020.2 permet d'examiner et de fusionner les Pull Request GitHub directement dans l'EDI Et de naviguer rapidement entre les avertissements 0PARTAGES 4 0 IntelliJ IDEA (également appelé « IntelliJ », « IDEA » ou « IDJ » est un environnement de développement intégré Java. Dans sa version 2020.2, IntelliJ vous permet d'examiner et de fusionner les Pull Request GitHub directement dans l'EDI, de naviguer rapidement entre les avertissements et les erreurs d'un fichier via le widget d'inspections, de voir la liste complète des problèmes du fichier actuel dans la fenêtre d'outils Problems et d'être averti·e si vos modifications risquent d'affecter d'autres fichiers. Vous pouvez utiliser Jakarta EE et obtenir une meilleure prise en charge de Quarkus, Micronaut et OpenAPI.



Java



Prise en charge de Java 15



Bien que la sortie de Java 15 soit prévue pour septembre, IntelliJ IDEA 2020.2 y est déjà préparé. La prise en charge de la fonctionnalité Records a été mise à jour et en est maintenant à sa deuxième Preview. L'éditeur a également ajouté un support basique pour les classes scellées. Et bien sûr, IntelliJ IDEA fournit une prise en charge complète des blocs de texte.



Conseil d'insertion des problèmes associés



Si vous créez des erreurs en modifiant la signature d'une classe, d'une méthode ou d'un champ ayant des utilisations externes, l'EDI vous en informera par un conseil d'insertion. Cliquez sur le conseil d'insertion des problèmes associés et l'EDI ouvrira la fenêtre d'outil Find qui répertorie tous les problèmes associés se produisant dans les fichiers externes.





Possibilité de créer des inspections structurelles de recherche et de remplacement



L'EDI vous permet de rechercher, et de remplacer si besoin, des blocs de code correspondant à un schéma spécifique, en utilisant Structural Search and Replace. Avec IntelliJ IDEA 2020.2, vous pouvez créer plusieurs modèles de recherche structurelle sous la forme d'inspections. Pour chaque inspection SSR, vous pouvez spécifier le niveau de sévérité, ajouter des descriptions et les activer ou les désactiver séparément.



Préciser les causes des exceptions d'exécution



JetBrains a complété l'analyse de la trace de pile d'exceptions par l'analyse du flux de données. Lorsque vous cliquez sur la trace de pile, l'EDI peut vous emmener à l'endroit exact où une exception apparaît dans votre code et vous fait une suggestion pour vous aider à découvrir ce qu'il s'est passé.





Meilleure saisie automatique pour les méthodes de l'API Stream



IntelliJ IDEA 2020.2 fonctionne encore mieux avec l'API Stream. Au lieu d'avoir à taper 'stream()' , puis à taper la bonne opération sur le flux, vous pouvez commencer à taper le nom de la méthode de flux dans la collection elle-même, et IntelliJ IDEA insérera automatiquement 'stream()' . Cela fonctionne pour toute opération de flux.



Série d'options pour Introduce Variable



Avec IntelliJ IDEA 2020.2, la refactorisation Introduce Variable peut remplacer sélectivement les occurrences d'une variable dans une série intermédiaire. Vous pouvez désormais choisir entre plusieurs options de remplacement et n'êtes plus limité·e à choisir entre une seule ou toutes les occurrences. L'éditeur met en évidence les occurrences qui seront remplacées par une nouvelle variable lorsque vous survolez chacun des choix.



Nettoyage des Live Templates Java



Vous n'avez plus besoin de rechercher des modèles liés à Java car le nouveau nœud Java comprend tous les groupes plain, surround, other, output et iterations. Vous ne serez plus perdu·e en cherchant un live template qui réponde à vos besoins. Un nœud Groovy séparé est également disponible.



Éditeur



Fenêtre d'outils Problems



JetBrains a ajouté la fenêtre d'outils Problems, qui affiche les avertissements et les erreurs liés au fichier actuel, ainsi que les descriptions des problèmes. À partir de cette fenêtre d'outils, vous pouvez faire un clic droit sur un problème pour accéder à la ligne de code où le problème a été rencontré, puis corriger les problèmes un par un avec Alt+Entrée.



Widget d'inspections



Le widget d'inspections simplifie la recherche d'avertissements, erreurs et d'autres problèmes et vous permet de naviguer facilement entre ces derniers en appuyant sur F2 ou en cliquant sur les icônes fléchées. À partir du widget d'inspections, vous pouvez sélectionner les problèmes que vous souhaitez mettre en évidence : aucuns, les erreurs uniquement ou tous les problèmes.



Aperçu des intentions



Pour connaître les résultats possibles de l'application d'actions d'intention, vous pouvez prévisualiser leurs résultats avant de les appliquer réellement à votre code. Appuyez sur Alt+Entrée pour appeler Show Context Actions, sélectionnez l'action d'intention dont vous avez besoin, puis appuyez sur Alt+Espace sous macOS ou Ctrl+Maj+I sous Windows et Linux pour afficher l'aperçu des résultats.





Correcteur orthographique amélioré



Le correcteur orthographique intégré a été amélioré : il fonctionne beaucoup plus rapidement, filtre les suggestions non pertinentes et classe les suggestions valides en fonction du contexte. De plus, l'EDI détecte le langage des deux premiers paragraphes d'un fichier et suggère d'activer le modèle de langage correspondant.



Contrôle de version



Prise en charge complète des requêtes pull GitHub



Les détails des Pull Request ouverts sont désormais accessibles en un clic dans une fenêtre d'outils verticale distincte. La fenêtre principale de l'éditeur affiche la conversation et vous pouvez ajouter des commentaires directement. Les résultats du contrôle préalable au commit s'affichent en bas de la fenêtre. Si vous êtes autorisé à gérer les Pull Request, vous pouvez désormais les parcourir, les attribuer et les fusionner, afficher et soumettre des commentaires, et accepter des modifications directement depuis l'EDI.



Boîtes de dialogue améliorées pour les actions Git



Pour cette version, JetBrains a revu la cohérence visuelle des boîtes de dialogue Merge, Pull et Rebase. L'éditeur a également amélioré la boîte de dialogue afin qu'elle identifie clairement les commandes Git qui seront exécutées et avons ajouté certaines options manquantes. Il a également ajouté --rebase et --no-verify aux boîtes de dialogue Pull et Merge, repectivement.



Amélioration de l'affichage des résultats pour l'action Compare Branches



Lorsque vous comparez deux branches dans IntelliJ IDEA 2020.2, l'EDI affiche leurs commits dans une même vue en ouvrant leurs journaux dans l'éditeur. Contrairement à la fenêtre d'outil VCS, cette vue comporte suffisamment d'espace pour afficher un rapport complet sur les commits de chaque branche et les fichiers affectés.



Utiliser squash et déposer les commits locaux depuis le journal des événements



Vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs commits d'une branche locale pour un squash. Dans la fenêtre d'outil Git, ouvrez l'onglet Log, sélectionnez les commits locaux et choisissez Squash Commits. Si vous décidez de modifier le message de commit, toutes les modifications de ces commits seront regroupées dans un seul commit avec le message actualisé. De plus, vous pouvez désormais supprimer les commits à partir du journal Git.



Prise en charge de Git installé dans WSL2



IntelliJ IDEA 2020.2 vous permet d'utiliser Git installé dans WSL2 lorsque vous travaillez avec des projets de systèmes de fichiers Linux ou Windows. Lorsque vous ouvrez un projet à partir de WSL, l'EDI bascule automatiquement vers Git et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités associées.



Frameworks et technologies



Prise en charge de Jakarta EE 9 (ULTIMATE)



JetBrains est prêt pour la sortie de Jakarta EE 9 en septembre et prenons déjà en charge toutes les fonctionnalités disponibles pour Jakarta EE, notamment les spécifications CDI, JPA, Batch, Bean Validation, JSF, JAX-RS, WebSocket, Servlets, JSP, JSON-P, JSON-B, Security, EJB et JTA.



Assistant de projet Java Enterprise (ULTIMATE)



Si vous avez besoin de créer un projet Java EE 8 ou Jakarta EE 9, vous pouvez maintenant le faire avec notre assistant New Project. Un nouveau projet EE ne demande que quelques étapes. Configurez-le en sélectionnant la version Java, l'outil de build, les extensions et d'autres options.



Prise en charge des fichiers Quarkus Config : .properties et YAML (ULTIMATE)



Pour faciliter l'utilisation des fichiers de configuration Quarkus, l'EDI fournit désormais la saisie semi-automatique et la mise en surbrillance du code, et il grise le code inutilisé dans les fichiers de configuration .properties et YAML. De plus, vous pouvez passer directement des fichiers de configuration aux beans configurés et inversement.



Amélioration de la prise en charge de Quarkus CDI (ULTIMATE)



Avec la version actuelle de l'EDI, vous pouvez utiliser la navigation de la gouttière pour les beans injectés et les inspections mises à jour qui fonctionnent parfaitement avec la syntaxe simplifiée de Quarkus. De plus, IntelliJ IDEA 2020.2 prend en charge les annotations @DefaultBean, @AlternativePriority et l'injection par qualificateur uniquement (pas besoin d'utiliser @Inject).





Prise en charge de l'interface utilisateur Swagger (ULTIMATE)



Avec la nouvelle intégration de l'interface utilisateur Swagger, il est désormais possible de prévisualiser votre OpenAPI dans un panneau intégré à l'éditeur IntelliJ IDEA. C'est une excellente mise à jour sur le plan de la simplification des tests.



Diff Swagger (ULTIMATE)



L'EDI a été amélioré afin de pouvoir calculer un diff structurel entre les spécifications OpenAPI. Connaissant les spécificités de Swagger/OpenAPI, IntelliJ IDEA 2020.2 compare les fichiers JSON ou YAML en fonction de leur structure, et vous pouvez prévisualiser le diff détecté. Pour ce faire, choisissez Compare Open API Specifications dans le menu contextuel ou appelez cette action dans la boîte de dialogue Search everywhere.



Génération de requêtes HTTP pour client REST JAX-RS et MicroProfile (ULTIMATE)



Pour créer et tester facilement des requêtes HTTP, IntelliJ IDEA générera automatiquement des requêtes HTTP JAX-RS et MicroProfile, puis les ouvrira dans le client REST intégré. Vous pouvez même utiliser des actions d'intention pour générer des requêtes HTTP sur une URL si votre projet utilise l'un des frameworks d'entreprise : Spring, JAX-RS, Retrofit, OkHttp ou Micronaut.



Profileur



Visionneuse de mémoire HPROF (ULTIMATE)



La mécanique améliorée de la visionneuse vous aide à analyser la pile en signalant les parties du code qui utilisent de grandes quantités de mémoire et à détecter les causes des fuites de mémoire. La visionneuse de mémoire HPROF affiche les tailles conservées calculées des objets, les chemins les plus courts vers les racines du ramasse-miettes, l'arborescence dominante pour les objets (objets conservés) et les références entrantes.



Expérience utilisateur



Indexation plus rapide avec des index partagés prédéfinis



Vous pouvez désormais accélérer l'indexation en téléchargeant les index générés sur une autre machine au lieu de les construire localement. Utilisez des index partagés prédéfinis pour les JDK ou générez et distribuez des index partagés personnalisés vers un build cible de l'EDI. Installez simplement le plugin Shared Indexes.



Nouvelles possibilités lors de l'indexation



Pendant qu'IntelliJ IDEA 2020.2 indexe votre projet, vous pouvez maintenant continuer à écrire du code. L'EDI propose désormais des suggestions de saisie semi-automatique du code pour Java et PHP lors de l'indexation.



Terminal



Option d'exécution des fonctionnalités de l'EDI à partir du terminal



Il est désormais possible d'appeler les fonctionnalités de l'EDI directement depuis le terminal. Avec IntelliJ IDEA 2020.2, vous pouvez exécuter les commandes en surbrillance dans leur interface graphique correspondanteavec le raccourci Ctrl+Entrée / Cmd+Entrée. Si vous souhaitez exécuter les commandes en surbrillance en mode débogage, utilisez Ctrl+Maj+Entrée / Cmd+Maj+Entrée.



JavaScript et TypeScript



Nouvelles actions d'intention pour une meilleure productivité (ULTIMATE)



Par exemple, vous pouvez maintenant convertir rapidement une boucle for avec un index numérique en une méthode de tableau forEach. La lecture des commentaires de documentation dans les fichiers JavaScript et TypeScript est également facilitée, car vous pouvez désormais les afficher directement dans l'éditeur pour minimiser les distractions.



Prettier comme outil de formatage par défaut (ULTIMATE)



À partir de cette version, il est désormais plus facile de définir Prettier comme outil de formatage par défaut pour mettre de l'ordre dans votre code. Cochez simplement la nouvelle case On code reformat pour que l'EDI utilise Prettier chaque fois que vous remettez en forme vos fichiers .js, .ts, .jsx et .tsx. Si besoin, vous pouvez également ajouter d'autres types de fichiers.



Bases de données



Éditeur séparé pour les valeurs de cellule (ULTIMATE)



Cette version apporte des outils particulièrement utiles lorsque vous avez une valeur longue dans une cellule. À partir de cette version, vous pouvez afficher et modifier les valeurs longues dans un panneau séparé. Le panneau de l'éditeur possède un mode de retour à la ligne qui peut être activé ou désactivé dans la barre d'outils de droite.



Nouvelle interface utilisateur pour les valeurs booléennes (ULTIMATE)



Il est plus facile d'observer et de modifier les valeurs booléennes, qui s'affichent maintenant sous forme de valeurs brutes au lieu de cases à cocher. Vous pouvez taper f, t, d, n, g ou c pour entrer les valeurs correspondantes : false, true, default, null, generated et computed. Si vous tapez autre chose, vous obtiendrez une liste déroulante avec des valeurs possibles.



Scala



Importation automatique pour les implicites



Bien que vous puissiez utiliser View | Show Implicit Hints pour afficher des implicites (même ceux qui sont absents), l'importation d'un implicite n'a jamais été une tâche facile.



La nouvelle action d'importation automatique pour les implicites fonctionne exactement comme celle des références non résolues. La fenêtre contextuelle automatique rend la fonctionnalité plus détectable, mais il est également possible de désactiver cette fenêtre et d'appeler le correctif rapide Import… à l'aide du raccourci Alt+Entrée.



Gestion des accolades basée sur l'indentation



L'ajout et la suppression d'accolades fait partie intégrante de la vie quotidienne des programmeurs Scala. Pour faciliter cette tâche, JetBrains a d'abord ajouté une intention permettant d'encapsuler et de désencapsuler des expressions, mais elle devait être appelée manuellement. Ensuite, l'éditeur a pris en charge l'ajout et la suppression automatiques d'accolades complémentaires.



L'éditeur veut aller plus loin : les deux accolades sont ajoutées et supprimées automatiquement et à la volée en fonction des indentations du code. De cette façon, vous pouvez essayer d'utiliser une indentation significative tout en conservant les accolades, même dans Scala 2. Profitez de cette fonctionnalité, ne pensez plus aux accolades et laissez l'EDI faire le travail.



Affichage de Scaladoc dans l'éditeur



Le balisage Scaladoc est facile à modifier, mais il n'est pas si facile à visualiser : vous devez parcourir * les colonnes, les balises et les macros. Maintenant, nous pouvons afficher Scaladoc directement dans l'éditeur, pour le rendre clair et concis (vous pouvez alterner entre les rendus dans Editor | General | Apparence).



L'éditeur a également amélioré le rendu de Scaladoc dans la fenêtre contextuelle Quick Documentation – il peut désormais gérer correctement les paragraphes, les listes et les macros.



Améliorations de la saisie automatique



En plus d'améliorer la précision et la vitesse de la saisie semi-automatique du code, JetBrains a introduit deux nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, vous pouvez maintenant compléter automatiquement le nom de la méthode et ses arguments en une seule étape, si les valeurs appropriées sont présentes dans la portée actuelle.



Ensuite, vous pouvez maintenant appliquer une fonction « statique » à un argument en utilisant la notation par points, qui est compatible avec des types de données algébriques (ADT). Cette fonctionnalité fait partie de Hoogle Completion – la tentative de JetBrains visant à réimaginer Hoogle dans un langage qui n'utilise pas le système de type Hindley-Milner (travail en cours).



Télécharger IntelliJ IDEA 2020.2



