Célébrez les 25 ans de Java avec le JetBrains Technology Day for Java Un évènement virtuel gratuit qui aura lieu le 10 juillet 2020 0PARTAGES 6 0 JetBrains organise un évènement spécial à l'occasion des 25 ans du langage de programmation Java. L'éditeur de logiciels pour les développeurs vous invite le 10 juillet 2020 de 8H à 18H GMT au "JetBrains Technology Day for Java", un évènement virtuel gratuit. Au cours de cette journée, des spécialistes du développement logiciel et experts de Java présenteront une variété de sujets pour vous aider à booster vos compétences et votre créativité. À l'ordre du jour, des conférences d'une heure chacune sur le Java moderne, les frameworks, les tests, les garbage collectors (ramasse-miettes) concurrents, la contribution à l'open source, et bien plus encore.



Ci-dessous un aperçu des sessions qui sont annoncées :



Le développement piloté par les tests



Josh Long, Spring Developer Advocate, va animer une session sur le Test-Driven Development (TDD) ou développement piloté par les tests qui, comme il l'explique, vous permet de vous assurer que vous êtes en train de construire le bon logiciel. Dans cette session, Josh Long, va montrer comment tester les applications et services Spring. Vous verrez entre autres comment tester les composants de base, les maquettes, comment tirer parti des tranches de test et comment tester les applications Web.



L'API Java Stream



L'API Java Stream existe déjà depuis six ans, pourtant, elle a encore ses mystères. Bien qu'elle soit simple et élégante lorsqu'elle est utilisée dans des scénarios simples, les gens ont souvent du mal à s'en servir correctement quand il s'agit de faire quelque chose de moins trivial. Dans cette session, vous pourrez discuter avec Tagir Valeev (Technical Lead de l'équipe Java IntelliJ IDEA chez JetBrains) de certaines tâches avancées qui pourraient ou non être résolues avec l'API Java Stream.



La vie après Java 8



Java 8 était sans doute une mise à jour très importante du langage. Les lambdas et les flux ont été de gros changements. Ils ont contribué à améliorer la productivité des développeurs Java et à introduire quelques idées fonctionnelles dans le langage. C'est de la vie des développeurs à partir de Java 8 qu'il sera question dans cette session animée par Trisha Gee, Developer Advocate pour JetBrains.



Contribution à l'open source



Dans cette session, Marit van Dijk, Software Engineer chez bol.com, explique comment elle a commencé à contribuer à l'open source et pourquoi vous devriez en faire autant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir contribuer à un logiciel open source. Pour elle, c'était le désir d'apprendre d'une manière plus utile que de faire des défis de programmation. Elle a donc cherché comment contribuer aux projets open source qu'elle utilisait elle-même. Après avoir contribué pendant près de deux ans, elle retient qu'elle a beaucoup appris de ses contributions (qui ont été utiles au travail), s'est fait des relations importantes et fait partie d'une communauté.



Lors de son intervention, elle partagera son expérience en contribuant à Cucumber, y compris en faisant une erreur précoce (en fusionnant quelque chose qui n'était pas encore prêt) et en la corrigeant avec l'aide des principaux mainteneurs. Vous apprendrez comment trouver votre projet pour commencer à contribuer, comment vous connecter à la communauté pour vous assurer que vos contributions sont utiles et les nombreux types de contributions que vous pouvez apporter. Pour elle, contribuer à l'open source est un moyen de redonner à la communauté. De plus, c'est un moyen d'apprendre, de collaborer et de faire partie d'une communauté.



L'évaluation paresseuse



Comment les big data ou les applications hautement réactives peuvent-elles s'adapter aux demandes croissantes de vitesse et de temps de réponse court ? La réponse n'est pas d'ajouter plus de serveurs au cluster, mais plutôt l'évaluation paresseuse, selon Venkat Subramanium, Fondateur de la société Agile Developer Inc. Il explique que l'évaluation paresseuse peut se traduire par de l'efficacité et la scalabilité. Dans la session qu'il va animer, vous allez découvrir ce qu'est l'évaluation paresseuse appelée aussi appel par nécessité ou évaluation retardée. Vous allez explorer certaines structures de données et API qui favorisent l'exécution paresseuse, et voir comment tout cela se traduit par de la scalabilité et l'efficacité.



Apprendre et enseigner Java avec JetBrains



Nous vivons dans un monde fascinant plein de nouveaux défis et opportunités, où chacun peut redevenir apprenant ou partager ses connaissances avec d'autres en tant que formateur. Quel que soit le rôle que vous jouez, IntelliJ IDEA Edu et JetBrains Academy sont là pour vous. Dans cette session, vous verrez avec Anna Morozova et Tatiana Vasilyeva, Product Managers chez JetBrains, comment tirer le meilleur parti de ces outils pendant que vous apprenez ou enseignez Java.





Do It Yourself : les collections



Les collections sont parmi les blocs de construction de base pour écrire du code. Les collections fréquemment utilisées, telles que List, Set et Map, sont conçues pour servir un objectif fondamental de base. Mais parfois, ces collections ne suffisent pas et les développeurs les étendent pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Au cours de cette session, Nikhil Nanivadekar, Directeur et Senior Principal Architect chez BNY Mellon, va montrer comment étendre la structure des données Map pour créer deux nouvelles collections appelées bag (MultiSet) et multimap (MultiValuedMap). Mais l'extension d'une collection ne signifie pas que le travail est terminé. Souvent, cela ne suffit pas. C'est pourquoi, Nikhil expliquera les bases de la création d'une nouvelle collection, l'ajout de nouvelles API, les aspects saillants de la nouvelle collection et les divers boutons et contrôles nécessaires pour la rendre sûre et utilisable.



Notez que cette présentation sera une démonstration 100 % pratique, sans diapositives et en utilisant l'approche TDD. Toutes les implémentations seront effectuées en utilisant uniquement les structures de données JDK et sans bibliothèques externes. Après cette conférence, vous comprendrez le processus à suivre pour étendre ou créer des structures de données, l'API utile qui doit être ajoutée et les garanties qui doivent être mises en place pour aider les utilisateurs.



Modernisation du logiciel



De nombreuses organisations s'appuient sur des systèmes stratégiques qui deviennent de plus en plus difficiles à maintenir ; ce qui crée un mécontentement à tous les niveaux, aussi bien chez l'entreprise, que chez les développeurs, les testeurs et les clients. Dans cette session, Sandro Mancuso, Software Craftsman et Cofondateur de Codurance, couvrira donc les aspects clés des initiatives de modernisation de logiciels, pourquoi elles sont nécessaires et comment commencer.



OpenJDK : dans la nouvelle ère des ramasse-miettes concurrents



Avez-vous entendu parler des derniers récupérateurs de mémoire (GC) dans OpenJDK HotSpot VM ? Souhaitez-vous en savoir plus sur leurs algorithmes et objectifs de conception ? Voulez-vous une comparaison de base entre eux et le ramasse-miettes par défaut actuellement dans OpenJDK ? Si vous avez répondu oui à l'une des questions ci-dessus, alors cette session est pour vous ! Dans cette session, Monica Beckwith, Java VM Performance Architect chez Microsoft, parlera de ZGC, Shenandoah GC et les comparera à G1 GC (le GC par défaut actuellement).



Vos tests manquent de vision : ajouter des yeux à votre framework d'automatisation



Bien que les tests de régression fonctionnelle sont assez fiables, les bogues de régression critiques sont toujours manqués en utilisant cette approche. C'est parce que ces tests ne peuvent affirmer que ce que le programmeur leur demande. Les erreurs de fonctionnalités additionnelles, d’expérience utilisateur, et d’utilisabilité ne sont souvent pas détectées à l’aide des techniques d’automatisation des tests les plus courantes aujourd’hui. Pour cette raison, les grandes entreprises de tous les secteurs de l'industrie se tournent vers la validation visuelle. La validation visuelle est un concept relativement nouveau qui peut être utilisé pour améliorer les tests automatisés existants et fournir un moyen facile d'effectuer ces vérifications difficiles pour des choses comme l'UX, la localisation, l'utilisabilité, la conception réactive et les tests cross-device.



Dans cette présentation d'Angie Jones, Senior Developer Advocate, vous apprendrez comment fonctionne la validation visuelle, verrez une intégration en direct dans une base de code de test existante et discuterez des avantages et des inconvénients de l'utilisation de diverses techniques de validation visuelle.



Rappelons encore que le JetBrains Technology Day for Java aura lieu le 10 juillet 2020 de 8H à 18H GMT. L'évènement virtuel est entièrement gratuit, mais le nombre de places est limité. L'inscription est donc requise pour réserver sa place.



S'inscrire gratuitement au JetBrains Technology Day for Java



