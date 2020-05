JetBrains annonce la sortie de la version 2020.1 de TeamCity Son serveur d'intégration continue basé sur Java 0PARTAGES 4 0 JetBrains vient d'annoncer la sortie de TeamCity 2020.1, la première version majeure annuelle de son serveur d'intégration continue et de gestion des builds basé sur Java. TeamCity 2020.1 propose des étapes de build conditionnelles, permet de lancer des agents de build dans un cluster Kubernetes et s’intègre avec Azure DevOps et Jira Software Cloud. Il vient avec des fonctionnalités pour les serveurs secondaires dans une configuration multinœuds, intègre un nouvel outil de notifications Slack et apporte de nombreuses améliorations appréciables à l’interface utilisateur expérimentale. Ci-dessous un aperçu des nouvelles fonctionnalités clés de cette version.



Étapes de build conditionnelles



Vous pouvez désormais exécuter différents scripts de ligne de commande sur différentes plateformes ou déployer des modifications dans plusieurs branches sur différents serveurs de transfert. En d'autres mots, avec TeamCity 2020.1, vous êtes libre de faire un peu tout ce que vous voulez. La nouvelle version du serveur d'intégration continue de JetBrains vous permet de spécifier des conditions pour vos étapes de build et de ne les exécuter que si les critères sont remplis.





Build évolutive dans un cluster



Des déploiements de clusters simples et reproductibles sont désormais disponibles prêts à l’emploi. La version 2020.1 vous permet d’implémenter une architecture CI/CD évolutive par-dessus Kubernetes : les agents de build peuvent être lancés automatiquement lorsque vous en avez besoin, faire leur travail, puis être supprimés une fois la build terminée.





Intégration avec Azure DevOps et Jira Software Cloud



TeamCity a toujours bénéficié d’une intégration avancée avec Jira, qui remplace automatiquement les codes de tickets dans les messages de commit par des liens vers les tickets Jira respectifs. Pour prendre en charge un plus grand nombre de workflows, JetBrains a étendu cette intégration et commencé à envoyer l’état de vos builds et déploiements à Jira Software Cloud. Vous pouvez maintenant consulter vos pipelines CI/CD et l’historique des versions directement dans votre outil de suivi des tickets, et consulter les tickets associés aux builds en échec.





JetBrains a également étendu la liste des services d’hébergement Git pris en charge avec la fonctionnalité de build Pull Requests, et ajouté la prise en charge des pull requests Azure DevOps. La nouvelle option vous permet d’exécuter automatiquement des builds sur des branches de pull requests d’Azure DevOps, de la même manière que ce que permettent GitHub et GitLab.





Fonctionnalités pour les serveurs secondaires dans une configuration multinœuds



JetBrains améliore le fonctionnement de TeamCity dans un environnement de clustering en étendant les fonctionnalités des serveurs secondaires à l’aide du traitement des déclencheurs et de la prise en charge des actions au niveau utilisateur dans l’interface utilisateur.



Les professionnels qui travaillent avec de grandes installations ont en effet des centaines, voire des milliers de déclencheurs qui se lancent lors de changements dans le système de contrôle de version (VCS), de mises à jour de paquets et de nouveaux artefacts. Pour les aider à atteindre les performances les plus élevées possible, TeamCity 2020.1 permet désormais aux serveurs secondaires de participer à ce processus pour décharger le serveur principal.



Dans cette nouvelle version, l'interface utilisateur du serveur secondaire a également été améliorée, ce qui permet de modifier les profils utilisateur, de changer la vue des projets et des configurations, de gérer les agents de build, etc.



Déploiement plus facile des agents de build dans le cloud



TeamCity 2020.1 est livré avec une nouvelle option pour télécharger une distribution d'agent pré-packagé depuis le serveur TeamCity. Les agents de build pré-packagés n'ont pas besoin de se mettre à jour lors de la connexion au serveur TeamCity, ce qui rend la création et la mise à jour d'images cloud plus rapides et plus simples.



Nouvel outil de notifications Slack



Pour porter les capacités de notification de TeamCity à un niveau supérieur, JetBrains a mis en œuvre une nouvelle fonctionnalité de build qui permet aux administrateurs de projet de configurer des alertes automatiques pour toute l’équipe. De nouvelles notifications peuvent être configurées dans la configuration de la build, vous pouvez donc les modifier, les réutiliser et les partager à l’aide du DSL (langage dédié) Kotlin.



Le tout nouvel outil de notifications Slack permet aux équipes de recevoir des notifications sur l’état de leurs builds directement dans Slack.





Améliorations de l’interface utilisateur expérimentale



Bon nombre de développeurs utilisent les CI/CD tous les jours. Pour qu'ils bénéficient d'une expérience optimale, JetBrains poursuit sa quête pour créer une nouvelle interface utilisateur qui sera rapide et facile à utiliser, et qui lui permettra également de proposer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Pour prendre en charge davantage de cas d’utilisation du TeamCity classique, l’interface utilisateur expérimentale de la version 2020.1 intègre donc des pages Agents et Projects actualisées et permet de configurer la barre latérale du projet.





Il y a encore bien d'autres petites nouveautés introduites dans cette nouvelle version du serveur d'intégration continue et de gestion des builds de JetBrains basé sur Java. Vous trouverez une liste exhaustive des changements apportés par la version 2020.1 dans la documentation de TeamCity.



Télécharger TeamCity 2020.1



