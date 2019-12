Un langage dédié (en anglais, Domain specific language ou DSL) est un langage de programmation dont les spécifications sont conçues pour répondre aux contraintes d’un domaine d'application précis. Il s'oppose conceptuellement aux langages de programmation classiques (ou généralistes) comme Java ou C, qui tendent à traiter un ensemble de domaines. Dans de nombreux cas, les DSL ne sont pas conçus pour être utilisés par des développeurs, mais par des non-programmeurs maîtrisant parfaitement le domaine couvert par le langage dédié.La construction des langages dédiés diffère fondamentalement de celle d'un langage classique. Le processus de développement peut s’avérer très complexe. Sa conception nécessite en effet une double compétence dans le domaine à traiter et en développement informatique. Mais un langage dédié étant basé sur les concepts et les fonctionnalités d'un domaine spécifique, il reste un moyen efficace de décrire et de générer des programmes dans ce domaine ; ce que veut faciliter JetBrains avec MPS.Pour en venir à la version 2019.3 de MPS, elle est un peu spéciale, car c'est la première fois que JetBrains consacre un cycle de développement complet à la stabilisation du produit. Pour les versions précédentes, l'entreprise se concentrait sur le développement de fonctionnalités, et la correction des bogues était une préoccupation secondaire. Bien que la communauté apprécie toujours une version avec beaucoup de fonctionnalités, JetBrains a également reçu de nombreuses demandes d'amélioration des performances et de stabilisation en général. En tant que réponse à ces demandes, MPS 2019.3 est une version axée principalement sur la correction des bogues : en plus d'améliorations significatives, plus de 700 problèmes ont été corrigés. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités dans MPS 2019.3. Quelles sont donc les nouveautés et améliorations dans l'environnement de développement de langages dédiés de JetBrains ?Dans les versions précédentes, MPS n'était pas en mesure de décharger les modèles. Cela signifie que si vous travaillez avec MPS sur une longue période et que vous avez accédé à de nombreux modèles, tous ces modèles seraient chargés en mémoire. Ainsi, la consommation de mémoire augmenterait avec le temps, ce qui affectait également les pauses du ramasse-miettes. Mais il est maintenant possible d'améliorer la consommation de mémoire en retirant explicitement tous les modèles de la mémoire. Vous pouvez cliquer sur l'indicateur de mémoire ou définir un paramètre de nettoyage programmé (en secondes) avec l'action Registry. Il s'agit d'une fonctionnalité qui est pour le moment expérimentale et que JetBrains prévoit d'améliorer dans les futures versions de MPS.JetBrains a ajouté une nouvelle intention qui convertit un concept en un concept d'interface et inversement. Vous pouvez utiliser cette fonction lors de la création d'une structure de langage, et cela n'en change pas les utilisations.Quick Definition est similaire à son homologue dans IntelliJ IDEA. Il suffit de cliquer sur un nœud, maintenir les touches Ctrl-Maj-I, et vous obtenez une fenêtre contextuelle affichant la définition du nœud. Cette fenêtre contextuelle vous permet de naviguer, de sélectionner d'autres nœuds et de lancer l'action Find. Il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir un nouvel onglet à chaque fois que vous souhaitez avoir un aperçu du nœud.Vous pouvez à présent créer plusieurs générateurs par langage, et soit les héberger à l'intérieur d'un langage (comme dans les versions précédentes), soit les ajouter à côté d'un langage comme un module de niveau supérieur normal. L'utilisation de plans de générateurs vous permet de tirer le meilleur parti de plusieurs générateurs. Pour faciliter la transition, un seul des générateurs de langage continuera d'être impliqué pour un modèle sans plan de génération explicite. Le nouveau générateur peut être créé à partir du menu contextuel du langage et la boîte de dialogue ci-dessous a une nouvelle case que vous pouvez cocher pour le rendre autonome.Il est maintenant possible de créer des concepts, des méthodes et des classes à partir d'utilisations dans le code. L'intention peut créer une classe sur de nouvelles déclarations, des méthodes dans les expressions, ainsi que des concepts et des interfaces dans des rôles enfant/référence et dans extends/implements.Une nouvelle déclaration de générateur vous permet de générer un identifiant Java valide à partir de tout INamedConcepts. Cela crée un nom unique en supprimant les symboles illégaux, en transformant des lettres en majuscules et en ajoutant un préfixe si nécessaire.Dans les versions précédentes de MPS, la déclaration "add result" du module de recherche n'acceptait que des résultats de recherche basés sur "node<>". Maintenant, avec "add raw result", le concepteur de langage peut afficher tous les résultats que la vue Find Usages est en mesure de visualiser.