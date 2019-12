RubyMine 2019.3 est disponible avec la possibilité de configurer le mappage pour RuboCop Apporte un meilleur aperçu du code et améliore le débogueur 0PARTAGES 3 0 JetBrains vient de publier la version 2019.3 de RubyMine, son environnement de développement intégré (EDI) pour développer des applications Ruby on Rails. Dans cette version, JetBrains s’est concentré sur l’amélioration de la qualité et des performances de l’EDI, mais il a aussi ajouté certaines nouvelles fonctionnalités. RubyMine 2019.3 apporte un meilleur aperçu du code, améliore le débogueur, etc. La nouvelle version de l’EDI intègre aussi de nombreuses améliorations de plateforme pour les clients Git, JavaScript et HTTP.



RuboCop



Auparavant, RubyMine utilisait une logique prédéfinie pour mapper les sévérités d'inspection RuboCop et EDI. Maintenant, vous pouvez changer le mappage par défaut pour augmenter ou diminuer les sévérités pour des infractions RuboCop spécifiques. Vous pouvez en savoir plus en lisant l’aide fournie par JetBrains sur RuboCop.





Un meilleur aperçu du code pour Struct



Grâce à un meilleur aperçu du code pour les types de structure, vous pouvez maintenant trouver les utilisations du type de structure requis et naviguer jusqu'à sa déclaration. La version 2019.3 de l’EDI gère maintenant correctement les délégués avec des préfixes et trouve leurs usages correspondants. JetBrains a également amélioré le refactoring de renommage dans de tels cas. De même, comme vous le savez peut-être, RubyMine vous permet de naviguer vers la déclaration d'un élément en maintenant la touche ⌘/Ctrl enfoncée et en cliquant sur l'élément.



À partir de RubyMine 2019.3, RubyMine comprend qu'un élément est une déclaration en soi (par exemple, une classe, une méthode ou une variable) et affiche une infobulle correspondante lorsque vous maintenez ⌘/Ctrl et passez la souris sur l'élément. Lorsque l'élément devient un hyperlien, cliquez dessus sans relâcher la touche ⌘/Ctrl pour afficher ses usages en ligne. Toutefois, JetBrains rappelle que cette fonctionnalité n’est pas encore implémentée pour les variables et les paramètres, car elle nécessite de retravailler la logique de résolution.



Exécuter des tâches de rails avec Run Anything



Avant la version 2019.3, les générateurs de rails et les tâches de Rake peuvent être exécutés via des popups dédiés. Maintenant, vous pouvez utiliser Run Anything comme point d'entrée unique pour exécuter des tâches/générateurs. Par exemple, lorsque vous appuyez sur ⌥R/Ctrl+Alt+R, cela appelle la fenêtre contextuelle Run Anything et ajoute automatiquement la commande rake. De plus, la fenêtre contextuelle Run Anything affiche également les descriptions des commandes pour vous aider à comprendre rapidement le rôle de chaque commande. D’un autre côté, avec la version 2019.3 de RubyMine, vous pouvez spécifier Stimulus ou Elm en tant que bibliothèque JavaScript pour les nouveaux projets Rails.



Débogage interactif pour la console Rails



RubyMine vous permet maintenant d'examiner l'état de votre programme lors du débogage dans la console Rails. Pour ce faire, il suffit de passer à l'onglet Console interactive après avoir appuyé sur un point d'arrêt.





Déduction des types pour les annotations @param et @return



Dans la version 2019.3, RubyMine déduit les types de paramètres et de retour de la classe mère pour l'utiliser dans les intentions des balises Add @param et Add @return. Vous pouvez en savoir plus en lisant l’aide fournie par JetBrains sur le support de YARD.



Alignement des chaînes de méthodes



Dans RubyMine 2019.3, JetBrains a ajouté une nouvelle option de style de code qui vous permet d'aligner les appels de méthode enchaînés de différentes manières : par le récepteur initial ou les points principaux. Pour configurer cette option, ouvrez Paramètres | Préférences | Éditeur | Style de code | Rubis | Habillage et accolades, et allez dans le groupe Appels de méthode en chaîne.



JavaScript et CSS



Si vous utilisez Twitter Bootstrap ou une autre bibliothèque CSS dans votre projet et que vous l'avez lié à partir d'un CDN dans votre fichier de vue, vous pouvez maintenant obtenir les noms des classes de cette bibliothèque, sans ajouter ses sources au projet. De plus, vous pouvez maintenant choisir si les guillemets doubles ou simples doivent être utilisés en CSS (ainsi que les fichiers SCSS et LESS) en utilisant la nouvelle option Guillemets. Si vous sélectionnez Appliquer au reformatage, le style de guillemet sélectionné sera appliqué lors du reformatage du code.



Par ailleurs, RubyMine 2019.3 ajoute un support pour les composants Vue.js à partir de fichiers séparés. RubyMine peut maintenant comprendre le lien entre les différentes parties du composant situées dans des fichiers séparés, et fournir une complétion de code correcte pour les accessoires, les données et les méthodes.



Git



À ce stade, JetBrains a amélioré la boîte de dialogue Cloner (VCS | Get from Version control). Vous pouvez maintenant vous connecter à partir de cette boîte de dialogue, et l'EDI visualisera instantanément les listes de tous les dépôts regroupés par comptes ou organisations. Vous pouvez maintenant effectuer des changements à partir de n'importe quelle branche à partir du menu contextuel Branches - sélectionnez une branche, puis utilisez l'action Push dans le menu. Enfin, RubyMine 2019.3 introduit un support pour MongoDB.



RubyMine 2019.3 fournit un support initial pour MongoDB. Vous pouvez afficher les collections et les rubriques dans l'explorateur de base de données, exécuter des requêtes, etc. Vous pouvez parcourir la note de version de RubyMine 2019.3 pour en savoir plus sur ces fonctionnalités.



