WebStorm 2019.3 est disponible avec un démarrage plus rapide, une prise en charge plus avancée de Vue.js Et une complétion de code plus intelligente pour JavaScript 0PARTAGES 4 0 JetBrains annonce la disponibilité de la version 2019.3 de WebStorm, son environnement de développement intégré (EDI) pour les langages Web, HTML, CSS et JavaScript. La nouvelle version de WebStorm jouit d’un démarrage plus rapide, d’une prise en charge plus avancée du framework Vue.js, d’une complétion de code plus intelligente pour JavaScript, et apporte de nombreuses autres fonctionnalités. Pour cette version également, l’équipe de WebStorm a aussi corrigé de nombreux bogues persistants. Voici un aperçu des nouveautés dans WebStorm 2019.3.



Démarrage plus rapide



JetBrains estime que jusqu'à présent, le démarrage lent de l'EDI est longtemps resté l'un des problèmes de performance les plus courants rencontrés par les utilisateurs de WebStorm. Au cours des deux derniers cycles de publication, JetBrains a consacré beaucoup d'efforts à réduire le temps que les utilisateurs ont dû patienter pour que l'écran d'accueil s'affiche et que l'EDI ouvre des projets déjà indexés. Par conséquent, vous pouvez maintenant vous attendre à ce que WebStorm s'ouvre désormais 20 % plus rapidement que les versions précédentes (





Utilisation améliorée de la mémoire lors du débogage avec les cartes sources



Pour vous donner une meilleure expérience de débogage avec les cartes sources, l’équipe de développement de l’EDI a fait en sorte que le débogueur utilise des références logicielles dans de tels cas. Maintenant, la mémoire peut être facilement libérée lorsque sa limite est atteinte. Si vous voyez maintenant une indication de mémoire dans la barre d'état de l'EDI (Préférences/Paramètres | Apparence & Comportement | Apparence - Afficher l'indicateur de mémoire), alors vous pouvez cliquer dessus pour libérer la mémoire soft référencée.



Prise en charge plus avancée de Vue.js



À partir de WebStorm 2019.3, l’EDI peut maintenant compléter automatiquement les noms d'emplacement pour vous aider à augmenter votre vitesse de codage. Cela fonctionne pour les noms de slots définis dans les composants du projet et les bibliothèques de composants telles que Vuetify, Quasar et BootstrapVue. De plus, WebStorm comprend maintenant le lien entre les parties du composant situées dans des fichiers séparés et fournit des suggestions précises pour les accessoires, les données et les méthodes non définies dans un seul fichier .vue.





WebStorm 2019.3 apporte également une documentation plus rapide pour les projets Vue.js. L'EDI vous permet maintenant de consulter la documentation des composants et directives définis dans Vue.js, ainsi que dans certaines bibliothèques de composants populaires. Pour en profiter, appuyez simplement sur F1 sur le nom d'un composant ou d'une directive dans votre code. Vous pouvez également appuyer sur F1 lorsque la fenêtre contextuelle d’achèvement est ouverte. Pour accéder à la documentation étendue et aux exemples sur le site Web de la bibliothèque, appuyez sur Shift-F1 ou cliquez sur le lien au bas de la fenêtre.



Prise en charge plus améliorée de JavaScript et de TypeScript



WebStorm 2019.3 vous permet de travailler avec un fragment de code dans un langage différent du langage principal du fichier. Vous pouvez maintenant injecter de tels fragments de code dans vos fichiers, y compris Pug, Handlebars et EJS. Pour l'utiliser, appuyez sur Alt-Entrée, sélectionnez "Inject Language ou Reference", puis choisissez votre langage dans la liste. Mais ce n’est pas tout. JetBrains a indiqué que la nouvelle version de WebStorm apporte également la suggestion de noms pour les nouveaux symboles/variables de votre code.



À mesure que vous ajoutez de nouveaux noms de variables et de paramètres dans les fichiers JavaScript ou TypeScript, vous obtiendrez des suggestions de noms basées sur les noms des classes, interfaces et alias de type définis dans le projet, bibliothèques standard et dépendances que vous utilisez. Pour les nouvelles variables, fonctions, classes et interfaces, vous obtiendrez également des suggestions pour les noms qui ont déjà été utilisés dans le même domaine, mais qui n'ont pas encore été définis et sont marqués comme non résolus.



Enfin, WebStorm 2019.3 étend le support de TypeScript à



Complétion de code pour les bibliothèques CSS sur CDN



Si vous utilisez Bootstrap ou une autre bibliothèque CSS dans votre projet et que vous l'avez lié à partir d'un CDN dans votre fichier HTML, vous pouvez maintenant compléter les noms de classes de cette bibliothèque, sans ajouter ses sources au projet. Pour l'activer, appuyez simplement sur Alt-Enter sur le lien dans le fichier HTML et sélectionnez "Télécharger la bibliothèque". Les bibliothèques CSS téléchargées sont affichées de la même manière que les bibliothèques JavaScript. Ces derniers peuvent être désactivés ou supprimés dans Paramètres | Langues & Frameworks | JavaScript | Bibliothèques.



Interface utilisateur remaniée pour les projets de clonage



Lorsque vous clonez un projet à partir d'un système de contrôle de version, une boîte de dialogue “Get from Version Control” mise à jour s'affiche sur l'écran de bienvenue et dans le menu VCS. Avec cette refonte, JetBrains améliore l'expérience de clonage des projets de GitHub. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte GitHub directement depuis la boîte de dialogue. Une fois connecté, vous pouvez explorer la liste des dépôts de votre compte et des organisations auxquelles vous appartenez et cloner des projets dans WebStorm à partir de là.



Nouvelle action pour l'exécution des outils et des configurations



D’autres améliorations au niveau de l’EDI lui-même vous permettent de lancer des outils comme npm et Yarn, d'ouvrir des projets récents, ou de démarrer une configuration run/debug. Vous pouvez maintenant tout faire à partir d'un seul endroit en utilisant l'action Run Anything (Ctrl-Ctrl). Avec le nouveau filtre “In Selection” (Cmd/Ctrl-F deux fois), vous pouvez trouver des informations spécifiques plus rapidement en réduisant vos recherches aux parties de code sélectionnées dans un fichier. Vous pouvez en savoir plus sur les nouveautés de WebStorm 2019.3 en consultant la note de version fournie par JetBrains.



