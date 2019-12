Prise en charge de MongoDB

Éditeur de données

JetBrains vient d'annoncer la sortie de DataGrip 2019.3, la troisième et dernière mise à jour majeure annuelle de son EDI destiné aux administrateurs de base de données et aux développeurs travaillant avec des bases de données SQL. La première, publiée en avril dernier , apportait des nouveautés comme le support de nouvelles bases de données et de plusieurs améliorations apportées à la boite de dialogue de connexion. La navigation et la recherche ont également été facilitées et rendues plus productives dans l'EDI. DataGrip 2019.2 a suivi au mois d'août avec son lot de nouveautés et améliorations. JetBrains a mis par exemple en avant une nouvelle fenêtre d'outil appelée Services, qui offrait un endroit unique où vous pourrez observer et gérer toutes les connexions et où apparaîtront également les services Docker pour ceux qui utilisent le plugin de la technologie de conteneurisation. Les principales nouveautés de la deuxième mise à jour majeure de l'année pour DataGrip incluaient aussi la recherche en texte intégral, le filtrage de sources de données pendant la navigation, le nommage des onglets de résultats, etc.DataGrip 2019.3 vient avec la prise en charge de MongoDB et la première version du très attendu Débogueur PL/SQL. L'EDI de JetBrains destiné aux administrateurs de bases de données améliore aussi l'exécution des requêtes, l'assistance au codage, l'éditeur de données, entre autres nouveautés que nous détaillerons dans la suite.JetBrains a enfin commencé à travailler sur la prise en charge de MongoDB, une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs de DataGrip. Cette prise en charge se traduit par l'introduction de fonctionnalités de base.Vous pouvez consulter les collections et les champs dans l'explorateur de base de données. DataGrip récupère les 10 premiers documents de chaque collection pour obtenir des informations sur les champs.Vous pouvez ouvrir une collection ou observer le résultat de la requête. Vous avez la possibilité de trier par colonne ou de filtrer les valeurs. La pagination fonctionne également.Il est également possible de parcourir les données dans une arborescence. Pour activer cette option, vous devez cliquer sur l'icône de roue dentée puis sur View as… > Tree.Il n'existe actuellement aucune assistance au codage, mais cela ne vous empêche pas d'exécuter des requêtes et d'en récupérer les résultats. Pour exécuter une instruction, il suffit de placer le curseur dessus et appuyer sur Ctrl+Entrée ou utiliser le bouton Run de la barre d'outils.Si vous utilisez la prise en charge de base de données dans une autre EDI de JetBrains, vos requêtes seront mises en évidence à l'aide du surligneur JavaScript. La mise en évidence des éléments syntaxiques et la saisie semi-automatique arriveront plus tard dans DataGrip.La première version du très attendu débogueur PL/SQL : vous pouvez déboguer des procédures, des fonctions, des déclencheurs et des blocs anonymes, mais aussi y observer des variables.Si vous envoyez du code source et que DataGrip détermine qu'il a changé pendant vos modifications, une notification s'affiche. Cette notification vous suggérera de résoudre le conflit par une fusion tripartite. De plus, si vous voulez vous assurer de ne pas supprimer accidentellement le travail de quelqu'un d'autre en envoyant un objet obsolète, activez l'option "Warn if editing outdated DDL".Si vous comparez les routines en appuyant sur Ctrl+D sur deux routines sélectionnées, les DDL seront également comparées.JetBrains a activé par défaut l'enjoliveur de code dans PostgreSQL. Auparavant, le code donné par la base de données contenait de nombreuses parenthèses, souvent superflues, comme vous pouvez le voir ci-dessous :Voici ce que donne le code avec la nouvelle option activée :Vous avez maintenant une vision plus claire sur l'exécution de votre requête, avec par exemple un minuteur qui s'affiche en direct sur la ligne.DataGrip vous avertira maintenant si :On notera notamment deux nouvelles actions d'intention. Une première vous intention vous aidera à convertir une comparaison complexe en opérateur BETWEEN et inversement. Une autre vous aidera à convertir JOIN ON en JOIN USING et inversement.Une nouvelle action vous aidera à trier les lignes dans l'ordre alphabétique dans le morceau de code sélectionné. Cela peut être utile pour travailler avec des fichiers CSV ou pour trouver des valeurs en doublon.Soulignons qu'il est maintenant possible de lancer une recherche limitée à une zone sélectionnée. Sélectionnez simplement le morceau de code dont vous avez besoin dans l'éditeur et appuyez sur Ctrl+F. Si vous avez besoin de lancer la recherche dans l'ensemble du fichier, appuyez à nouveau sur le raccourci.Désormais, si vous utilisez les filtres dans l'explorateur de base de données, DataGrip ne résoudra pas les objets qui ne sont pas affichés dans l'arborescence de la base de données.Tout un lot de nouveautés est arrivé dans le menu Generate. Vous pouvez les appeler à l'aide du raccourci Alt+Ins. Rappelons que la recherche rapide fonctionne dans ce menu.À présent, si vos résultats contiennent plusieurs colonnes portant le même nom, vous n'aurez aucun problème de noms ambigus si vous créez une table à partir de ces résultats. Les noms de colonnes seront acceptés.L'action "Modify Table" est maintenant disponible à partir du contexte de l'éditeur de données. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle colonne tout en modifiant les données de la table, alors il suffit d'appuyer sur Ctrl+F6 et c'est presque terminé.