JetBrains annonce la sortie de Rider 2019.3 La dernière mise à jour majeure de l'année pour son EDI multiplateforme destiné au développement C# et .NET 0PARTAGES 5 0 Comme pour la plupart de ses autres environnements de développement basés sur sa plateforme IntelliJ, JetBrains a annoncé la sortie de la troisième et dernière mise à jour majeure de cette année de Rider, son EDI multiplateforme qui prend en charge .NET, Mono et .NET Core ainsi que des technologies utilisant des infrastructures telles que ASP.NET, ASP.NET Core, Xamarin et Windows Presentation Foundation (WPF). Rider 2019.3 propose une prise en charge exceptionnelle des modèles T4, un profiler multiplateforme pour .NET Core, et une couverture de tests multiplateforme pour Unity. Dans cette version, on note aussi que le démarrage est plus rapide, le débogueur prend en charge Docker Compose, et les prises en charge du contrôle des versions et de Xamarin ont été améliorées sur tous les plans. Voici de manière sommaire les nouveautés clés de cette version que nous présenterons avec plus de détails dans la suite.



Prise en charge des modèles T4



Les développeurs ont demandé la prise en charge des modèles de texte T4 (Text Template Transformation Toolkit), et c'est désormais une réalité. Cette prise en charge repose sur le propre générateur de JetBrains et est disponible en tant qu'extension préinstallée.



Maintenant, vous pourrez facilement exécuter, traiter et déboguer tous vos modèles T4 dans Rider. Vous apprécierez la nouvelle assistance interne à l'éditeur, qui comprend :



une prise en charge de C# riche en fonctionnalités dans les blocs de code, avec notamment la mise en évidence des éléments syntaxiques du code, la navigation, la saisie semi-automatique de code, l'assistance à la saisie, les refactorisations, des actions contextuelles, des inspections, une mise en forme, et plus encore ;

la prise en charge des fonctionnalités spécifiques au T4, notamment des inspections, une assistance à la saisie, le pliage et la correspondance entre les accolades ;

la prise en charge complète des directives include afin que la résolution du code C# soit aussi correcte que possible ;

afin que la résolution du code C# soit aussi correcte que possible ; la prise en charge de toutes sortes de directives, avec notamment des inspections, des correctifs rapides, une mise en évidence de la syntaxe du code, la navigation, etc.

Toutes ces fonctionnalités fonctionnent sous Windows, macOS, et Linux.





Profileur multiplateforme pour .NET Core



Rider 2019.1 a vu l'arrivée du profileur de performances sous macOS et Linux, mais il ne prenait en charge à l'époque que les applications Mono et Unity Mono. Cette nouvelle version opère un véritable bond en avant : il est maintenant possible de profiler des applications .NET Core sous Linux et macOS à l'aide de l'extension dotTrace intégrée. Vous pouvez donc profiler vos applications .NET sous Windows, macOS et Linux.



Notez que seuls les projets ciblant .NET Core 3.1 sont entièrement pris en charge. En raison de certaines limitations de .NET Core, le profilage des projets ciblant .NET Core 3.0 ou version antérieure peut, dans de rares cas, entraîner le blocage ou la fermeture de l'application profilée.



Couverture de tests pour Unity



Rider 2019.3 inaugure les tests continus et une couverture de tests multiplateformes pour vos tests Unity en mode édition. Parmi les fonctionnalités qui pourraient vous intéresser ici, on peut noter :



la prise en charge des tests unitaires en mode lecture dans l'outil de tests unitaires ;

la prise en charge UIElements avec mise en évidence de la syntaxe, saisie semi-automatique du code et validation du schéma des fichiers UXML et USS ;

avec mise en évidence de la syntaxe, saisie semi-automatique du code et validation du schéma des fichiers UXML et USS ; le retour de la prise en charge des fichiers .asmdef ;

le nom du projet s'affiche pour les éditeurs Unity lorsque la liste des processus du débogage est générée ;

une amélioration des performances d'analyse des ressources lors du chargement initial du projet ;

la prise en charge de "Clear on play" dans la fenêtre d'outil qui permet de visionner les fichiers journaux ;

etc.

Amélioration des performances



Rider 2019.3 inclut automatiquement toutes les optimisations de performances ajoutées dernièrement à IntelliJ Platform : la performance de démarrage s'est beaucoup améliorée, le défilement de la souris est désormais plus fluide, et JetBrains a éliminé un grand nombre de blocages de l'interface utilisateur.



Docker Compose arrive dans le débogueur



Dans la version 2018.2, JetBrains a introduit la prise en charge de Docker dans le débogueur ; elle vous permet de déboguer les conteneurs créés à partir d'un fichier Dockerfile dans Rider. Toutefois, le débogage des conteneurs créés à l'aide de Docker Compose (docker-compose.yml) n'était pas encore pris en charge. Mais l'attente est terminée ! La prise en charge de Docker Compose est enfin arrivée dans le débogueur. Vous pouvez désormais déboguer des applications Docker à plusieurs conteneurs d'un simple clic de souris.





Edit & Continue s'améliore encore



Edit & Continue peut désormais appliquer des modifications à une application en cours d'exécution (non suspendue) et l'application n'a pas besoin d'être stoppée à un point d'arrêt. Vous pouvez appliquer des modifications à tout moment en cliquant sur le lien "Apply Changes" dans l'infobulle en haut de l'onglet de l'éditeur. Notez bien que la prise en charge de Edit & Continue reste limitée à Windows.





Améliorations du débogueur



JetBrains a opéré de nombreuses modifications sur d'autres parties du débogueur. Tout d'abord, l'arborescence des exceptions dans la vue Breakpoints a reçu une grosse mise à jour :



la recherche englobe désormais les nœuds dont l'affichage est réduit ;

les exceptions sont regroupées par type (Utilisateur/Système) et par espace de noms ;

le nœud principal comporte un nouveau nom, “CLR Exceptions".

Deuxièmement, le débogage à distance connaît quelques nouveautés :



les descriptions et les notifications concernant les erreurs qui peuvent se produire lorsque vous l'utilisez ont été améliorées ;

si vous n'indiquez pas de mot de passe ou de phrase secrète pour Remote Debugging, il vous le/la demande lorsque vous vous connectez à un serveur distant.

Et enfin :



de nombreuses actions du débogueur ont reçu de nouveaux noms reflétant mieux ce qu'elles font ;

la fonctionnalité “Pin to top” prend en charge l'évaluation récursive ;

une action “Jump to Type Source” est désormais disponible ;

l'option “Just my code” pour les points d'arrêt dans les exceptions fonctionne beaucoup mieux sur Mono.



Prise en charge VCS actualisée



JetBrains a commencé à améliorer l'interface et l'expérience utilisateur pour les systèmes de contrôle de version (VCS) tels que Git. Dans cette nouvelle mise à jour majeure de son EDI, un nouvel aperçu diff s'ouvre en direct dans l'onglet de l'éditeur de code afin d'offrir une bien meilleure expérience utilisateur. Rider 2019.3 vient également avec une nouvelle fenêtre d'outils Commit, qui s'affiche à gauche par défaut afin de laisser plus d'espace vertical à l'écran pour les listes de modifications, les descriptions des commits, etc.



Si vous ne trouvez pas l'onglet Version Control lors de votre premier lancement de Rider 2019.3, sachez aussi qu'il n'a pas disparu, il a juste un nouveau nom : Repository. En plus de cela, JetBrains a amélioré la vue “Compare with Current”, remanié la boîte de dialogue Clone et rendu possible le push d'une branche non active.





L'extension AWS Toolkit fait son arrivée dans Rider



JetBrains a déployé beaucoup d'efforts pour optimiser l'extension AWS Toolkit pour les développeurs .NET et la rendre compatible avec Rider. Vous pouvez maintenant :



utiliser un modèle de projet prédéfini pour créer une nouvelle application AWS sans serveur ;

créer, exécuter et déboguer une Lambda AWS localement et à distance. Et vous pouvez faire tout cela directement dans l'éditeur ;

déployer votre application sans serveur sur AWS ;

déboguer vos applications Cloud .NET Core exécutées sur Amazon ECS avec AWS Fargate directement à l'intérieur d'un conteneur distant dans un Cloud, sans aucune émulation locale : la prise en charge du débogage Cloud est arrivée.

L'extension est disponible pour Rider v2019.2 et v2019.3. Une fois l'extension AWS Toolkit for Rider installée, vous aurez tout le nécessaire pour commencer à travailler instantanément sur vos applications AWS sans serveur.





Prise en charge renforcée de Xamarin



JetBrains poursuit son objectif de faire de Rider un excellent EDI pour le développement en Xamarin et propose quelques améliorations sympathiques pour Xamarin Android et Xamarin iOS :



les appareils et simulateurs Apple opèrent désormais une meilleure découverte sur Mac grâce aux composants JetBrains AppCode intégrés ;

vous trouverez la liste des appareils Apple connectés dans la barre d'outils ;

Rider prend à présent en charge les builds d'appareils mtouch (compilateur Mono pour iOS) ;

”Publish Android APK” est disponible pour les projets Xamarin Android (cherchez l'action “Archive or Publish” dans le menu contextuel d'un projet) ;

vous pouvez modifier les propriétés de projet spécifiques à Android dans Project Properties ;

la prise en charge de Xamarin Forms a été améliorée, grâce à quelques correctifs importants, notamment la prise en charge des attributs x: DataType et Class.



Amélioration de la prise en charge de C# 8



La nouvelle version de Rider gère encore mieux C# 8. Elle inclut désormais :



une meilleure compréhension des types Nullable Reference, notamment la prise en charge des contraintes notnull ;

; des expressions switch de type ciblé ;

une prise en charge anticipée des méthodes d'interface par défaut ;

une nouvelle suggestion "Local function can be static" avec le correctif rapide correspondant ;

un nouveau correctif rapide qui active les annotations et les avertissements nullable dans un fichier, un projet ou l'ensemble des projets d'une solution ;

un nouveau correctif rapide qui ajoute l'attribut EnumeratorCancellation aux paramètres CancellationToken des itérateurs async.

En outre, l'inspection de code "Type or type member is never used" a été divisée en deux options distinctes, une pour les types (Type is never used) et une autre pour les membres de type (Type member is never used).



Génération de code



L'action Generate en sait davantage sur C# 8 et vous aide à le maîtriser également, grâce à :



un nouveau correctif rapide "Add missing arms" pour vérifier les valeurs des énumérations de façon exhaustive ;

un nouveau correctif rapide et une action contextuelle pour générer des schémas de type dans les expressions switch ;

Nullability pris en compte lors de la génération de comparateurs/membres relationnels ou d'égalité.

Il existe en outre une nouvelle option permettant d'utiliser System.HashCode pour implémenter GetHashCode lorsque vous générez des membres d'égalité ou des comparateurs d'égalité pour C# et VB.NET, ce qui contribue à la propreté de votre code.





Suggestions de noms de type



JetBrains a introduit les suggestions de noms de paramètres et d'annotations de code dans Rider 2019.1. Dans cette nouvelle version, l'éditeur va encore plus loin pour vous proposer les suggestions de noms de types. Elles sont disponibles pour :



les paramètres d'une lambda ;

toutes les occurrences de var, y compris la reconnaissance de schémas et la déconstruction de tuples ;

les variables de plage à l'intérieur des déclarations LINQ ;

à la fin d'une ligne dans une chaîne d'appels de méthodes.

Navigation et Find Usages



La plupart des utilisateurs souhaitent savoir où une référence donnée est utilisée dans son code. Pendant longtemps, il était possible d'exécuter l'action “Find dependent code” sur une référence pour détecter tous les emplacements où trouver des types ou des membres de types de cette référence. Toutefois, cette action avait ses limites. La nouvelle version de Rider a donc permis d'en éliminer quelques-unes : par exemple "Find dependent code" fonctionne pour les références NuGet, et peut s'exécuter pour l'ensemble d'une solution au lieu d'un simple projet.



Rider propose maintenant beaucoup plus. On note par exemple que l'infobulle de superposition "Quick definition" est disponible pour tous les symboles dans l'éditeur de code, et vous permet de consulter rapidement la définition d'un symbole sans quitter le contexte actuel.





Style de code



Dans cette version, JetBrains a répondu à une autre demande très attendue. Les paramètres de nommage C# prennent désormais en charge "reading from / exporting to EditorConfig". En plus de cet énorme changement, d'autres petits ajustements vous offrent davantage de contrôle sur le style de votre code.



Prise en charge initiale de MongoDB



Rider se dote d'une prise en charge initiale de MongoDB. JetBrains a en outre étendu la prise en charge des bases de données de Rider au débogueur PL/SQL d'Oracle et ajouté de nouvelles inspections et avertissements, un indicateur de progression de la requête intégré à la ligne, et un moyen simple de signaler une erreur de connexion à Google.



Développement Web



Comme d'habitude, bon nombre de nouveautés viennent pour les développeurs Web. Il s'agit, entre autres :



des améliorations d'envergure de la saisie semi-automatique du code pour Vue.js ;

une documentation rapide dans les projets Vue.js ;

une meilleure prise en charge des props dans les composants React sans propTypes ;

des améliorations de la prise en charge d'Angular ;

la prise en charge de TypeScript 3.7 et autres améliorations de la prise en charge de JavaScript/TypeScript ;

plusieurs mises à jour de la prise en charge de CSS/SASS.



Télécharger Rider 2019.3



Voir aussi :



Sortie de DataGrip 2019.3, l'EDI de JetBrains destiné aux administrateurs de bases de données vient avec le support de MongoDB et une première version du débogueur PL/SQL

RubyMine 2019.3 est disponible avec la possibilité de configurer le mappage pour RuboCop, apporte un meilleur aperçu du code et améliore le débogueur

IntelliJ IDEA 2019.3 est disponible avec une amélioration notable des performances et de la qualité, ainsi que de nombreuses corrections de bugs

WebStorm 2019.3 est disponible avec un démarrage plus rapide, une prise en charge plus avancée de Vue.js et une complétion de code plus intelligente pour JavaScript

PhpStorm 2019.3 est disponible et intègre un support complet de PHP 7.4, le style de code PSR-12, le support de MongoDB, le Windows Subsystem for Linux (WSL), et autres

Sortie de CLion 2019.3, la dernière version majeure de l'année 2019 pour l'EDI C/C++ de Jetbrains Comme pour la plupart de ses autres environnements de développement basés sur sa plateforme IntelliJ, JetBrains a annoncé la sortie de la troisième et dernière mise à jour majeure de cette année de Rider, son EDI multiplateforme qui prend en charge .NET, Mono et .NET Core ainsi que des technologies utilisant des infrastructures telles que ASP.NET, ASP.NET Core, Xamarin et Windows Presentation Foundation (WPF). Rider 2019.3 propose une prise en charge exceptionnelle des modèles T4, un profiler multiplateforme pour .NET Core, et une couverture de tests multiplateforme pour Unity. Dans cette version, on note aussi que le démarrage est plus rapide, le débogueur prend en charge Docker Compose, et les prises en charge du contrôle des versions et de Xamarin ont été améliorées sur tous les plans. Voici de manière sommaire les nouveautés clés de cette version que nous présenterons avec plus de détails dans la suite.Les développeurs ont demandé la prise en charge des modèles de texte T4 (Text Template Transformation Toolkit), et c'est désormais une réalité. Cette prise en charge repose sur le propre générateur de JetBrains et est disponible en tant qu'extension préinstallée.Maintenant, vous pourrez facilement exécuter, traiter et déboguer tous vos modèles T4 dans Rider. Vous apprécierez la nouvelle assistance interne à l'éditeur, qui comprend :Toutes ces fonctionnalités fonctionnent sous Windows, macOS, et Linux.Rider 2019.1 a vu l'arrivée du profileur de performances sous macOS et Linux, mais il ne prenait en charge à l'époque que les applications Mono et Unity Mono. Cette nouvelle version opère un véritable bond en avant : il est maintenant possible de profiler des applications .NET Core sous Linux et macOS à l'aide de l'extension dotTrace intégrée. Vous pouvez donc profiler vos applications .NET sous Windows, macOS et Linux.Notez que seuls les projets ciblant .NET Core 3.1 sont entièrement pris en charge. En raison de certaines limitations de .NET Core, le profilage des projets ciblant .NET Core 3.0 ou version antérieure peut, dans de rares cas, entraîner le blocage ou la fermeture de l'application profilée.Rider 2019.3 inaugure les tests continus et une couverture de tests multiplateformes pour vos tests Unity en mode édition. Parmi les fonctionnalités qui pourraient vous intéresser ici, on peut noter :Rider 2019.3 inclut automatiquement toutes les optimisations de performances ajoutées dernièrement à IntelliJ Platform : la performance de démarrage s'est beaucoup améliorée, le défilement de la souris est désormais plus fluide, et JetBrains a éliminé un grand nombre de blocages de l'interface utilisateur.Dans la version 2018.2, JetBrains a introduit la prise en charge de Docker dans le débogueur ; elle vous permet de déboguer les conteneurs créés à partir d'un fichier Dockerfile dans Rider. Toutefois, le débogage des conteneurs créés à l'aide de Docker Compose (docker-compose.yml) n'était pas encore pris en charge. Mais l'attente est terminée ! La prise en charge de Docker Compose est enfin arrivée dans le débogueur. Vous pouvez désormais déboguer des applications Docker à plusieurs conteneurs d'un simple clic de souris.Edit & Continue peut désormais appliquer des modifications à une application en cours d'exécution (non suspendue) et l'application n'a pas besoin d'être stoppée à un point d'arrêt. Vous pouvez appliquer des modifications à tout moment en cliquant sur le lien "Apply Changes" dans l'infobulle en haut de l'onglet de l'éditeur. Notez bien que la prise en charge de Edit & Continue reste limitée à Windows.JetBrains a opéré de nombreuses modifications sur d'autres parties du débogueur. Tout d'abord, l'arborescence des exceptions dans la vue Breakpoints a reçu une grosse mise à jour :Deuxièmement, le débogage à distance connaît quelques nouveautés :Et enfin :JetBrains a commencé à améliorer l'interface et l'expérience utilisateur pour les systèmes de contrôle de version (VCS) tels que Git. Dans cette nouvelle mise à jour majeure de son EDI, un nouvel aperçus'ouvre en direct dans l'onglet de l'éditeur de code afin d'offrir une bien meilleure expérience utilisateur. Rider 2019.3 vient également avec une nouvelle fenêtre d'outils Commit, qui s'affiche à gauche par défaut afin de laisser plus d'espace vertical à l'écran pour les listes de modifications, les descriptions des commits, etc.Si vous ne trouvez pas l'onglet Version Control lors de votre premier lancement de Rider 2019.3, sachez aussi qu'il n'a pas disparu, il a juste un nouveau nom : Repository. En plus de cela, JetBrains a amélioré la vue “Compare with Current”, remanié la boîte de dialogue Clone et rendu possible le push d'une branche non active.JetBrains a déployé beaucoup d'efforts pour optimiser l'extension AWS Toolkit pour les développeurs .NET et la rendre compatible avec Rider. Vous pouvez maintenant :L'extension est disponible pour Rider v2019.2 et v2019.3. Une fois l'extension AWS Toolkit for Rider installée, vous aurez tout le nécessaire pour commencer à travailler instantanément sur vos applications AWS sans serveur.JetBrains poursuit son objectif de faire de Rider un excellent EDI pour le développement en Xamarin et propose quelques améliorations sympathiques pour Xamarin Android et Xamarin iOS :La nouvelle version de Rider gère encore mieux C# 8. Elle inclut désormais :En outre, l'inspection de code "Type or type member is never used" a été divisée en deux options distinctes, une pour les types (Type is never used) et une autre pour les membres de type (Type member is never used).L'action Generate en sait davantage sur C# 8 et vous aide à le maîtriser également, grâce à :Il existe en outre une nouvelle option permettant d'utiliser System.HashCode pour implémenter GetHashCode lorsque vous générez des membres d'égalité ou des comparateurs d'égalité pour C# et VB.NET, ce qui contribue à la propreté de votre code.JetBrains a introduit les suggestions de noms de paramètres et d'annotations de code dans Rider 2019.1. Dans cette nouvelle version, l'éditeur va encore plus loin pour vous proposer les suggestions de noms de types. Elles sont disponibles pour :La plupart des utilisateurs souhaitent savoir où une référence donnée est utilisée dans son code. Pendant longtemps, il était possible d'exécuter l'action “Find dependent code” sur une référence pour détecter tous les emplacements où trouver des types ou des membres de types de cette référence. Toutefois, cette action avait ses limites. La nouvelle version de Rider a donc permis d'en éliminer quelques-unes : par exemple "Find dependent code" fonctionne pour les références NuGet, et peut s'exécuter pour l'ensemble d'une solution au lieu d'un simple projet.Rider propose maintenant beaucoup plus. On note par exemple que l'infobulle de superposition "Quick definition" est disponible pour tous les symboles dans l'éditeur de code, et vous permet de consulter rapidement la définition d'un symbole sans quitter le contexte actuel.Dans cette version, JetBrains a répondu à une autre demande très attendue. Les paramètres de nommage C# prennent désormais en charge "reading from / exporting to EditorConfig". En plus de cet énorme changement, d'autres petits ajustements vous offrent davantage de contrôle sur le style de votre code.Rider se dote d'une prise en charge initiale de MongoDB. JetBrains a en outre étendu la prise en charge des bases de données de Rider au débogueur PL/SQL d'Oracle et ajouté de nouvelles inspections et avertissements, un indicateur de progression de la requête intégré à la ligne, et un moyen simple de signaler une erreur de connexion à Google.Comme d'habitude, bon nombre de nouveautés viennent pour les développeurs Web. Il s'agit, entre autres :