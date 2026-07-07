JetBrains présente le tour d'horizon des nouveautés et évènements concernant le langage de programmation Kotlin par Kodee : Kotlin fête ses 15 ans, Kotlin 2.4.0 et la chaîne doutils Kotlin

Coup de projecteur approuvé par Kodee



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Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, de haut niveau, à usage général et à typage statique, doté dune inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin sappuie sur la bibliothèque de classes Java. Cependant, l'inférence de types permet une syntaxe plus concise. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin. La mascotte de Kotlin est baptisée Kodee.Tous les mois, Kodee présente le tour dhorizon des nouveautés et évènements concernant Kotlin. Voici le tour d'horizon des mois de mai et juin :Bonjour à tous ! Les mois de mai et juin ont été tellement riches en actualités Kotlin que jai eu besoin dun peu plus despace pour ce tour dhorizon. Kotlin a fêté ses 15 ans, la version 2.4.0 est arrivée avec de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs sur toutes les plateformes, et jai découvert de nombreuses façons dapprendre, dexpérimenter, de créer des agents IA et des applications basées sur lIA, ainsi que dexplorer des bibliothèques Kotlin Multiplatform utiles. Voici les actualités qui mont le plus marqué.Que se passe-t-il lorsque la logique de Kotlin dépasse le cadre du code ? À loccasion de lanniversaire de Kotlin, des concepts familiers du langage ont été transposés dans des situations du quotidien, les rendant ainsi plus concis, plus efficaces et plus ludiques. Jai pris beaucoup de plaisir à voir leffet Kotlin prendre vie en dehors de lEDI.Je me suis donné à fond pour éliminer les bugs dans Kodee vs. Friction, un jeu darcade sur navigateur où jaffronte des ennemis tels que le Boilerplate Golem et la Callback Hydra à laide de bonus inspirés de Kotlin. Il est développé avec Kotlin, Compose Multiplatform pour le web, Kotlin/Wasm et un backend Ktor. Le code source est public, vous pouvez donc voir comment tout fonctionne. Pour une expérience optimale, je vous recommande de jouer sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.Un anniversaire est une bonne occasion dapprendre quelque chose de nouveau. Pour fêter les 15 ans de Kotlin, une sélection de cours sur Kotlin est disponible gratuitement sur Hyperskill. Que vous souhaitiez consolider vos bases ou vous lancer dans le développement mobile et backend, ces ressources axées sur des projets vous offrent un moyen pratique de continuer à progresser.Kotlin 2.4.0 est disponible ! Cette version stabilise les paramètres de contexte et les champs de support explicites, étend les capacités de la bibliothèque standard et de la plateforme, et apporte des améliorations à Kotlin/JVM, Kotlin/Native, Kotlin/Wasm, Kotlin/JS, Gradle, Maven et au compilateur. Je vous recommande de consulter la présentation complète pour découvrir les changements les plus pertinents pour vos projets.Kotlin Toolchain est votre point dentrée unifié pour travailler sur des projets Kotlin. À laide dune simple commande `kotlin`, vous pouvez créer, compiler, exécuter, tester et publier des projets, sans configuration complexe de plugins. La version 0.11 est désormais disponible en tant quévolution officielle du projet Amper. Je me réjouis de voir ce workflow simplifié continuer à se développer dans le cadre du développement JVM et multiplateforme.Koog a atteint la version 1.0, marquant ainsi une étape majeure dans la création dagents dIA en Kotlin idiomatique. Le noyau stable saccompagne dune garantie de compatibilité dun an, dune interopérabilité améliorée, dune observabilité multiplateforme et dune prise en charge de workflows dagents fiables pour les applications backend, mobiles et multiplateformes.Le programme de subventions 2026 de la Fondation Kotlin est ouvert aux développeurs qui créent ou maintiennent des bibliothèques, des outils et des frameworks Kotlin open source. Les projets qui renforcent lécosystème Kotlin  y compris les travaux liés à Kotlin Multiplatform, à lIA et aux grands modèles linguistiques  peuvent solliciter un soutien financier. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 juillet 2026.Compose Hot Reload 1.2.0-beta01 poursuit le développement du serveur MCP expérimental, offrant aux agents IA davantage de moyens dinteragir en temps réel avec les applications Compose en cours dexécution. Cette version bêta ajoute la prise en charge du mode de compilation autonome, de laccès aux journaux, de linspection des erreurs de linterface utilisateur et des contrôles du cycle de vie tels que le redémarrage et la réinitialisation. Bien quil sagisse encore dune fonctionnalité expérimentale, elle offre un aperçu intéressant de la manière dont le développement assisté par lIA pourrait devenir plus visuel, interactif et connecté à lapplication en cours dexécution.Compose Multiplatform 1.12.0-beta01 est disponible. Cette version apporte des mises à jour pour les interfaces utilisateur partagées entre les plateformes, notamment de nouvelles capacités graphiques, des améliorations en matière daccessibilité sur iOS, des mises à jour du comportement des tests dinterface utilisateur, ainsi que des corrections pour iOS, les ordinateurs de bureau, le Web, les ressources et le plugin Gradle. Consultez les notes de mise à jour pour obtenir la liste complète des modifications et les détails de migration.Jai trouvé trois ajouts utiles à explorer sur Klibs.io : ComposeMediaPlayer pour la lecture vidéo multiplateforme, NSExceptionKt pour un meilleur signalement des plantages Kotlin/Native sur les plateformes Apple, et multiplatform-settings pour le stockage de données clé-valeur dans du code partagé. Elles résolvent des problèmes très différents, ce qui rend justement la découverte de lécosystème des bibliothèques KMP si intéressante.Booking.com a adopté Kotlin Multiplatform pour une bibliothèque dexpérimentation, et les résultats ont dépassé les attentes de léquipe. Leur expérience montre comment KMP peut améliorer la cohérence multiplateforme tout en sintégrant dans un environnement produit et dingénierie existant, sans pour autant obliger les équipes à abandonner le développement spécifique à une plateforme.Cest tout pour ce tour dhorizon. Joyeux 15e anniversaire, Kotlin  et bon codage !