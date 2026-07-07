JetBrains présente le tour d'horizon des nouveautés et évènements concernant le langage de programmation Kotlin par Kodee : Kotlin fête ses 15 ans, Kotlin 2.4.0 et la chaîne d'outils Kotlin

Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, de haut niveau, à usage général et à typage statique, doté dune inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin sappuie sur la bibliothèque de classes Java. Cependant, l'inférence de types permet une syntaxe plus concise. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin. La mascotte de Kotlin est baptisée Kodee.
Tous les mois, Kodee présente le tour dhorizon des nouveautés et évènements concernant Kotlin. Voici le tour d'horizon des mois de mai et juin :
Coup de projecteur approuvé par Kodee
Bonjour à tous ! Les mois de mai et juin ont été tellement riches en actualités Kotlin que jai eu besoin dun peu plus despace pour ce tour dhorizon. Kotlin a fêté ses 15 ans, la version 2.4.0 est arrivée avec de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs sur toutes les plateformes, et jai découvert de nombreuses façons dapprendre, dexpérimenter, de créer des agents IA et des applications basées sur lIA, ainsi que dexplorer des bibliothèques Kotlin Multiplatform utiles. Voici les actualités qui mont le plus marqué.
Leffet Kotlin dans la vie réelle
Que se passe-t-il lorsque la logique de Kotlin dépasse le cadre du code ? À loccasion de lanniversaire de Kotlin, des concepts familiers du langage ont été transposés dans des situations du quotidien, les rendant ainsi plus concis, plus efficaces et plus ludiques. Jai pris beaucoup de plaisir à voir leffet Kotlin prendre vie en dehors de lEDI.
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Kodee vs Friction
Je me suis donné à fond pour éliminer les bugs dans Kodee vs. Friction, un jeu darcade sur navigateur où jaffronte des ennemis tels que le Boilerplate Golem et la Callback Hydra à laide de bonus inspirés de Kotlin. Il est développé avec Kotlin, Compose Multiplatform pour le web, Kotlin/Wasm et un backend Ktor. Le code source est public, vous pouvez donc voir comment tout fonctionne. Pour une expérience optimale, je vous recommande de jouer sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.
Jouez à Kodee vs. Friction
Ressources gratuites pour apprendre Kotlin
Un anniversaire est une bonne occasion dapprendre quelque chose de nouveau. Pour fêter les 15 ans de Kotlin, une sélection de cours sur Kotlin est disponible gratuitement sur Hyperskill. Que vous souhaitiez consolider vos bases ou vous lancer dans le développement mobile et backend, ces ressources axées sur des projets vous offrent un moyen pratique de continuer à progresser.
Profitez de cours gratuits sur Kotlin
Kotlin 2.4.0
Kotlin 2.4.0 est disponible ! Cette version stabilise les paramètres de contexte et les champs de support explicites, étend les capacités de la bibliothèque standard et de la plateforme, et apporte des améliorations à Kotlin/JVM, Kotlin/Native, Kotlin/Wasm, Kotlin/JS, Gradle, Maven et au compilateur. Je vous recommande de consulter la présentation complète pour découvrir les changements les plus pertinents pour vos projets.
Découvrez les nouveautés de Kotlin 2.4.0
Kotlin Toolchain 0.11
Kotlin Toolchain est votre point dentrée unifié pour travailler sur des projets Kotlin. À laide dune simple commande `kotlin`, vous pouvez créer, compiler, exécuter, tester et publier des projets, sans configuration complexe de plugins. La version 0.11 est désormais disponible en tant quévolution officielle du projet Amper. Je me réjouis de voir ce workflow simplifié continuer à se développer dans le cadre du développement JVM et multiplateforme.
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Koog 1.0
Koog a atteint la version 1.0, marquant ainsi une étape majeure dans la création dagents dIA en Kotlin idiomatique. Le noyau stable saccompagne dune garantie de compatibilité dun an, dune interopérabilité améliorée, dune observabilité multiplateforme et dune prise en charge de workflows dagents fiables pour les applications backend, mobiles et multiplateformes.
En savoir plus sur Koog 1.0
Subventions pour les auteurs de bibliothèques Kotlin
Le programme de subventions 2026 de la Fondation Kotlin est ouvert aux développeurs qui créent ou maintiennent des bibliothèques, des outils et des frameworks Kotlin open source. Les projets qui renforcent lécosystème Kotlin y compris les travaux liés à Kotlin Multiplatform, à lIA et aux grands modèles linguistiques peuvent solliciter un soutien financier. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 juillet 2026.
Expériences Compose Hot Reload avec des agents IA
Compose Hot Reload 1.2.0-beta01 poursuit le développement du serveur MCP expérimental, offrant aux agents IA davantage de moyens dinteragir en temps réel avec les applications Compose en cours dexécution. Cette version bêta ajoute la prise en charge du mode de compilation autonome, de laccès aux journaux, de linspection des erreurs de linterface utilisateur et des contrôles du cycle de vie tels que le redémarrage et la réinitialisation. Bien quil sagisse encore dune fonctionnalité expérimentale, elle offre un aperçu intéressant de la manière dont le développement assisté par lIA pourrait devenir plus visuel, interactif et connecté à lapplication en cours dexécution.
Compose Multiplatform 1.12.0-beta01
Compose Multiplatform 1.12.0-beta01 est disponible. Cette version apporte des mises à jour pour les interfaces utilisateur partagées entre les plateformes, notamment de nouvelles capacités graphiques, des améliorations en matière daccessibilité sur iOS, des mises à jour du comportement des tests dinterface utilisateur, ainsi que des corrections pour iOS, les ordinateurs de bureau, le Web, les ressources et le plugin Gradle. Consultez les notes de mise à jour pour obtenir la liste complète des modifications et les détails de migration.
Trois bibliothèques Kotlin Multiplatform à découvrir
Jai trouvé trois ajouts utiles à explorer sur Klibs.io : ComposeMediaPlayer pour la lecture vidéo multiplateforme, NSExceptionKt pour un meilleur signalement des plantages Kotlin/Native sur les plateformes Apple, et multiplatform-settings pour le stockage de données clé-valeur dans du code partagé. Elles résolvent des problèmes très différents, ce qui rend justement la découverte de lécosystème des bibliothèques KMP si intéressante.
Le parcours de Booking.com avec Kotlin Multiplatform
Booking.com a adopté Kotlin Multiplatform pour une bibliothèque dexpérimentation, et les résultats ont dépassé les attentes de léquipe. Leur expérience montre comment KMP peut améliorer la cohérence multiplateforme tout en sintégrant dans un environnement produit et dingénierie existant, sans pour autant obliger les équipes à abandonner le développement spécifique à une plateforme.
Cest tout pour ce tour dhorizon. Joyeux 15e anniversaire, Kotlin et bon codage !
Keynote de la KotlinConf'26
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