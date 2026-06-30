JetBrains annonce que Amper 0.11.0 est disponible et devient Kotlin Toolchain, un point d'entrée unifié vers Kotlin, permettant de développer des applications JVM, Android, iOS, multiplateformes

Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, à typage statique, polyvalent et de haut niveau, doté dune inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin sappuie sur la bibliothèque de classes Java. Cependant, l'inférence de types permet une syntaxe plus concise. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin.
JetBrains (anciennement IntelliJ Software) est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Rider, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).
JetBrains annonce que Amper 0.11.0 est disponible, et vous remarquerez immédiatement un changement dans limage de marque du produit. Si vous avez manqué le discours douverture de la KotlinConf, voici lessentiel : Amper est devenu Kotlin Toolchain (chaîne doutils Kotlin) et est désormais en version Alpha ! Cette version concrétise cette transition, tout en offrant la possibilité de publier des bibliothèques JVM, de nouvelles API de développement de plugins et plusieurs améliorations de lexpérience développeur.
Amper est désormais la chaîne doutils Kotlin
Lorsque JetBrains a lancé Amper, lobjectif était dexpérimenter une expérience de build cohérente et déclarative. Au fur et à mesure que le projet évoluait, il est apparu clairement que lécosystème navait pas seulement besoin dun nouvel outil de build, mais dun point dentrée unifié vers lensemble de Kotlin.
La chaîne doutils Kotlin est ce point dentrée cohérent. Elle fournit une commande unique, kotlin, qui vous permet de créer un projet, de le compiler, de lexécuter et de le tester, ainsi que de le configurer pour le packaging et la publication. À lavenir, elle vous permettra même de formater votre code, de générer de la documentation et bien plus encore. Plus besoin de choisir un outil de compilation dès le départ ; plus besoin de configurer des plugins complexes avant de pouvoir écrire votre première ligne de code.
JetBrains commente : « Bien sûr, nous ne sommes pas partis de zéro. Tout ce que nous avions développé au sein dAmper a été transféré vers la chaîne doutils Kotlin, ce qui a permis au projet de passer directement au stade Alpha ! Ce statut signifie que JetBrains sengage à le prendre en charge ; nous serions donc ravis que vous lessayiez et que vous nous fassiez part de vos commentaires. »
Si vous utilisiez déjà Amper, ce changement majeur a plusieurs implications dont vous devez prendre connaissance :
- Les scripts de wrapper amper et amper.bat doivent être remplacés par les nouveaux wrappers kotlin et kotlin.bat.
- Dans IntelliJ IDEA, le plugin EDI « Kotlin Toolchain » doit être installé à la place du plugin EDI Amper, que vous pouvez désinstaller en toute sécurité.
Installation globale
Les scripts dencapsulation intégrés à votre projet sont parfaits pour offrir une expérience « cloner et compiler » sans aucune exigence dinstallation, mais ils ne conviennent pas à tous les cas dutilisation. Avec cette nouvelle version, vous pouvez désormais installer la CLI Kotlin de manière globale (en dehors dun projet) et lutiliser partout à la place de ./kotlin. Vous pouvez linstaller dès maintenant via SDKMAN! de la manière suivante :
|Code :
|Sélectionner tout
sdk install kotlintoolchain
Remarque : vous nêtes pas obligé dutiliser SDKMAN!. Consultez la documentation pour découvrir dautres options dinstallation.
Cela améliore lexpérience à plusieurs égards :
- Le lancement des commandes Kotlin à partir de répertoires imbriqués au sein de votre projet est plus pratique.
- Vous pouvez utiliser des commandes indépendantes du projet depuis nimporte quel répertoire (comme kotlin tool jaeger ou kotlin clean-shared-caches).
- La création de nouveaux projets avec la commande init est plus intuitive (plus besoin de télécharger manuellement un wrapper ni de le copier depuis un autre projet).
Lutilisation de la commande globale kotlin ne signifie toutefois pas que vous devrez harmoniser la version de votre chaîne doutils Kotlin dans tous vos projets. La commande kotlin détecte automatiquement le script wrapper de votre projet et exécute la version correspondante de la chaîne doutils Kotlin.
Publication
La fonctionnalité de publication de bibliothèques est enfin disponible en préversion ! Vous pouvez désormais publier vos bibliothèques JVM dans des référentiels Maven, y compris Maven Central.
Remarque : les bibliothèques Kotlin Multiplatform ne peuvent pas encore être publiées.
Référentiels Maven classiques
Pour publier vers un référentiel Maven autre que Maven Central, utilisez la configuration suivante dans votre fichier module.yaml :
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product: jvm/lib repositories: - id: myMavenRepoId url: https://maven.pkg.github.com/my-org/my-maven-repo publish: true credentials: file: creds.properties # a properties file containing your credentials usernameKey: maven.username # the name of the property containing the username passwordKey: maven.password # the name of the property containing the password settings: publishing: enabled: true group: com.example artifactId: greeter # optional, defaults to the module name version: 1.0.0
Fournissez le fichier didentifiants référencé dans la configuration du référentiel, par exemple ce fichier creds.properties :
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maven.username=john.doe maven.password=MyVerySecurePassword123
Vous pouvez ensuite référencer le référentiel par son ID lorsque vous exécutez la commande de publication :
|Code :
|Sélectionner tout
kotlin publish myMavenRepoId
Cette commande publie tous les modules dont la publication est activée et qui ont déclaré un référentiel portant lID myMavenRepoId.
Maven Central
La publication sur Maven Central est réputée pour être un processus fastidieux impliquant de nombreux éléments : fichiers source et JAR Javadoc, signatures PGP, métadonnées POM, sommes de contrôle, etc. La dernière version de la chaîne doutils Kotlin soccupe de tout cela pour vous : vous déclarez ce que vous souhaitez publier, elle se charge du reste.
Vous aurez dabord besoin dun compte, dun espace de noms et dun jeton utilisateur sur le portail Maven Central Publisher, ainsi que dune clé de signature PGP. Pour tout le reste, la chaîne doutils Kotlin soccupe de tout. Pour publier sur Maven Central, vous navez pas besoin de déclarer le référentiel manuellement. Il suffit dajouter mavenCentral: enabled à votre configuration de publication, puis de configurer tout ce que Maven Central exige. Voici un exemple minimal :
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product: jvm/lib description: A meaningful description for this specific module settings: publishing: enabled: true group: com.example # the group has to match your Maven Central namespace version: 1.0.0 # artifactId is optional, and defaults to your module's name mavenCentral: enabled signArtifacts: true # automatically sign your artifacts, no external GPG binary required publishSources: true pom: url: https://example.com scm: https://github.com/my-org/example.git # the SCM connection and dev connection are automatically derived from this developers: - name: John Doe licenses: - name: MIT url: https://opensource.org/license/mit
Consultez la documentation pour savoir comment fournir les identifiants nécessaires à la signature des artefacts et à leur téléchargement vers le portail Maven Central Publisher. Ensuite, la publication se fait en une seule commande :
|Code :
|Sélectionner tout
kotlin publish mavenCentral
Cette commande compile et signe chaque artefact, les compresse dans un bundle de déploiement Maven Central, télécharge le bundle et attend sa validation. Vous pouvez ensuite vérifier le déploiement et finaliser la publication via linterface utilisateur du portail Central. Vous pouvez également ignorer la vérification manuelle et automatiser entièrement la publication avec publishingMode: auto si vous faites confiance au pipeline. Consultez la documentation pour en savoir plus sur les modes de publication.
Prise en charge de Cinterop
La chaîne doutils Kotlin génère désormais des liaisons personnalisées pour les bibliothèques C à partir des fichiers de définition (.def) placés dans le dossier cinterop dun module.
LEDI apporte également son aide en générant des liaisons lors du processus de synchronisation du projet.
Améliorations de linterface utilisateur du terminal
L'équipe de JetBrains a apporté plusieurs améliorations à la sortie de la commande kotlin. Ils ont introduit de meilleurs indicateurs de progression pour les tâches terminées, et la barre de progression principale est intégrée à lindicateur de progression natif de votre terminal :
Ils ont également amélioré laffichage des diagnostics signalés par le compilateur JVM Kotlin (nécessite Kotlin 2.4.0 ou une version plus récente) :
Améliorations de lEDI
Téléchargement des sources des bibliothèques
Les sources des bibliothèques sont désormais téléchargées automatiquement après la synchronisation.
La synchronisation étant terminée en premier, vous pouvez commencer à travailler sur le projet immédiatement tandis que les sources sont téléchargées en arrière-plan.
Résolution des dépendances à léchelle du module
Auparavant, la résolution des dépendances dans le plugin de lEDI seffectuait au niveau du projet, contrairement à la CLI. Cela pouvait entraîner une version de dépendance incorrecte dans un module ou des avertissements erronés dans léditeur. Ils ont aligné ce comportement sur celui de la CLI : désormais, chaque module dispose de sa propre portée de résolution, et tous les diagnostics sont identiques.
Améliorations du développement des plugins
De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les auteurs de plugins locaux, notamment les nouvelles déclarations checks et commands, de nouvelles API pour les entrées de tâches et des améliorations au niveau des diagnostics.
Nouvelles références
Lors de la création du fichier plugin.yaml pour configurer les entrées de tâches, quelques références intégrées peuvent être utilisées pour accéder à des informations sur le projet. Ils ont introduit deux nouvelles pour couvrir certains cas courants :
- ${project.rootDir} permet daccéder au répertoire racine du projet.
- ${module.classes} permet daccéder au répertoire contenant les fichiers de classes compilés bruts.
Vérifications personnalisées
La nouvelle commande kotlin check est conçue pour sassurer que le projet passe toutes les vérifications de qualité. Elle exécute par défaut les tests unitaires habituels, et les plugins peuvent enregistrer des vérifications supplémentaires que la commande doit exécuter. Pour introduire une vérification personnalisée dans un plugin, utilisez la liste de niveau supérieur checks :
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# my-lint-plugin/plugin.yaml tasks: runLinter: action: !kotlinJavaLint sources: ${module.kotlinJavaSources} checks: - name: lint performedBy: runLinter
Le contrôle lint ci-dessus peut également être exécuté individuellement à laide de la commande kotlin check lint. Pour répertorier les contrôles présents dans le projet, utilisez la commande kotlin show checks. Vous trouverez plus dinformations sur les contrôles personnalisés dans la documentation des plugins.
Commandes personnalisées
Il arrive parfois que vous ayez besoin de mettre à disposition un point dentrée public pour les utilisateurs de votre plugin. Par exemple, vous pourriez vouloir offrir la possibilité de générer un journal des modifications, dafficher certaines informations à la demande ou de publier un format de distribution personnalisé. Étant donné que les tâches de votre plugin doivent être considérées comme privées par défaut, nous avons introduit un nouveau concept appelé « commandes personnalisées » pour représenter ces points dentrée publics.
Une commande personnalisée est implémentée à laide dune tâche classique et, à ce titre, elle peut récupérer des données issues de la compilation (telles que des fichiers source, des fichiers JAR compilés ou des informations sur le classpath dexécution) et dépendre dautres tâches. Pour enregistrer une commande associée à votre tâche, utilisez la nouvelle section de premier niveau commands dans le fichier plugin.yaml :
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# my-lint-plugin/plugin.yaml tasks: updateBaseline: action: !runDetektForBaseline sources: ${module.kotlinJavaSources} outputFile: ${module.rootDir}/detekt/baseline.xml commands: # shorthand when the name of the command matches that of the task - updateBaseline
Vous pouvez ensuite exécuter cette commande personnalisée à laide de la nouvelle commande kotlin do command :
|Code :
|Sélectionner tout
kotlin do updateBaseline
Cela exécutera la tâche associée à la commande, ainsi que ses dépendances. Pour lister toutes les commandes personnalisées disponibles dans le projet, utilisez kotlin show commands. Pour en savoir plus sur les commandes personnalisées, consultez la documentation des plugins.
Une nouvelle façon denregistrer les fichiers générés
JetBrains a introduit une nouvelle section de niveau supérieur dans plugin.yaml, appelée generated, qui permet denregistrer les sources, les ressources et les classes générées. À partir de la version 0.11.0, vous pouvez même enregistrer des définitions `cinterop` lorsque votre tâche provisionne dynamiquement des bibliothèques natives :
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tasks: generateStuff: action: !myGenerateStuffAction outputSources: ${taskOutputDir}/src outputResources: ${taskOutputDir}/res outputDefFiles: ${taskOutputDir}/cinterop generated: sources: - directory: ${tasks.generateStuff.action.outputSources} language: kotlin resources: - directory: ${tasks.generateStuff.action.outputResources} cinteropDefinitions: - directory: ${tasks.generateStuff.action.outputDefFiles}
Cela remplace la propriété markOutputAs au sein des tâches, qui est obsolète et sera bientôt supprimée. De cette manière, toutes les sorties qui contribuent à la construction sont enregistrées de manière similaire et peuvent être identifiées dun seul coup dil dans leurs sections respectives par des humains, des agents IA et dautres outils.
Autres améliorations
lib renommé en kmp/lib
Le type de produit lib a été renommé kmp/lib afin de mieux refléter ce quil représente suite à lintroduction du type de produit jvm/lib. La valeur lib est obsolète, et JetBrains prévoit de la supprimer dans une prochaine version de la chaîne doutils Kotlin.
Modèles imbriqués
Les modèles peuvent désormais appliquer dautres modèles, ce qui vous permet de construire une hiérarchie logique de paramètres. La syntaxe reste la même ; il suffit dutiliser la section apply dans vos fichiers de modèles :
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# spring.module-template.yaml apply: - ./jvm.module-template.yaml settings: springBoot: enabled
Prise en charge des classificateurs Maven
Vous pouvez désormais ajouter des classificateurs aux notations de dépendances Maven afin de dépendre dun artefact spécifique de la bibliothèque, par exemple :
|Code :
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dependencies: - io.netty:netty-transport-native-epoll:4.2.13.Final:linux-x86_64
Améliorations de la commande run
Ils ont amélioré lexpérience dutilisation de la commande « run » dans les cas où une seule option est adaptée à lhôte actuel.
Si le projet comporte plusieurs modules, mais quun seul peut sexécuter sur la machine hôte, il nest plus nécessaire de spécifier explicitement le module. Par exemple, prenons le projet suivant :
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. ├── linux-cli/ ├── macos-cli/ ├── windows-cli/ ├── shared/ ├── kotlin ├── kotlin.bat └── project.yaml
La commande kotlin run lancera le module windows-cli sur une machine Windows. Si le module spécifié comporte plusieurs plateformes cibles et quune seule dentre elles peut être exécutée sur la machine hôte, il nest plus nécessaire de spécifier explicitement la plateforme. Par exemple, considérons le module suivant :
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# linux-app/module.yaml product: linux/app # The platforms linuxArm64 and linuxX64 are both present by default
La commande kotlin run -m linux-app lancera la version ARM64 de lapplication sur une machine ARM et la version x86-64 de lapplication sur une machine x86.
Mise à jour des versions par défaut
JetBrains a mis à jour certaines versions par défaut des chaînes doutils et des frameworks :
- Kotlin 2.3.21
- Compose Hot Reload 1.1.1
- KSP 2.3.7
- Ktor 3.4.3
- SpringBoot 4.0.6
- Lombok 1.18.46
- JUnit Platform 6.0.3
Essayez la chaîne doutils Kotlin 0.11.0
Pour vous lancer avec la chaîne doutils Kotlin, consultez le guide de démarrage. Jetez un il à quelques exemples, suivez un tutoriel ou lisez le guide dutilisation complet, selon votre style dapprentissage.
Essayez Kotlin Toolchain
Si vous utilisez Amper, vous ne pourrez pas migrer votre installation vers la chaîne doutils Kotlin via la procédure habituelle de mise à jour automatique. Vous devrez plutôt remplacer les fichiers amper et amper.bat de votre projet par des wrappers Kotlin. Pour ce faire, installez la chaîne doutils au niveau global, puis utilisez la CLI Kotlin pour générer les nouveaux wrappers Kotlin dans votre projet :
|Code :
|Sélectionner tout
kotlin update --create
Une fois les wrappers remplacés, vous pourrez utiliser la commande kotlin update pour les futures mises à jour.
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