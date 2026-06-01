La version 1.0 de Koog, le framework open source de JetBrains permettant de créer des agents IA en Kotlin et Java, est disponible, avec un noyau stable et une meilleure interopérabilité



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, de haut niveau, à usage général et à typage statique, doté d'une inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin s'appuie sur la bibliothèque de classes Java. Cependant, l'inférence de types permet une syntaxe plus concise. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin.Java est un langage de programmation de haut niveau, polyvalent, sans risque pour la mémoire et orienté objet. Il est conçu pour permettre aux programmeurs d'écrire une fois et d'exécuter partout (WORA), ce qui signifie que le code Java compilé peut s'exécuter sur toutes les plateformes prenant en charge Java sans qu'il soit nécessaire de le recompiler. Les applications Java sont généralement compilées en bytecode pouvant s'exécuter sur n'importe quelle machine virtuelle Java (JVM), quelle que soit l'architecture informatique sous-jacente. La syntaxe de Java est similaire à celle du C et du C++, mais dispose de moins de fonctionnalités de bas niveau que ces deux langages. Le runtime Java offre des capacités dynamiques (telles que la programmation réflexive (réflexion) et la modification du code à l'exécution) généralement indisponibles dans les langages compilés traditionnels.Lors de la keynote de la KotlinConf 2026, JetBrains a annoncé Koog 1.0. Koog est le framework open source de JetBrains permettant de créer des agents IA en Kotlin et Java. Il fournit les éléments de base pour les applications agentiques : outils, workflows, persistance, mémoire, observabilité et intégrations avec les projets JVM et Kotlin Multiplatform existants. Présenté lors de la KotlinConf 2025, le framework a évolué grâce aux retours de la communauté, à son utilisation en interne et à plusieurs versions publiques. Koog 1.0 marque la prochaine étape : une base plus stable pour créer des agents fiables et prêts pour l'entreprise.Le changement le plus important dans la version 1.0 est un engagement strict en faveur de la stabilité. Afin de vous offrir une base solide pour la production, JetBrains garantit l'absence de changements de compatibilité pour les modules stables pendant au moins un an.Cette version apporte également plusieurs améliorations majeures à l'ensemble du framework :- IA Android locale : nouvelles intégrations de fournisseurs, avec prise en charge de l'exécution de modèles LiteRT en local sur les appareils Android.- Une couche d'interopérabilité Java repensée, avec une API plus claire et plus cohérente.- Transport HTTP découplé, ce qui facilite l'intégration de Koog dans l'infrastructure existante et l'utilisation de différents clients HTTP.- Prise en charge d'OpenTelemetry sur toutes les cibles Koog, y compris les environnements Kotlin Multiplatform.- Prise en charge améliorée de la persistance et de la mémoire pour les agents à exécution longue.- Prise en charge de la mise en cache des invites Anthropic pour aider à réduire la latence et les coûts de jetons pour les invites répétées.Koog 1.0 inclut également de nombreuses corrections, des nettoyages d'API et des améliorations de migration qui préparent le framework à une évolution à long terme plus stable.Koog 1.0 marque le passage du framework à une API de base stable. Si vous développez des agents nécessitant des outils, des workflows structurés, de la persistance, de la mémoire, de l'observabilité ou une intégration avec des applications Kotlin et JVM existantes, cette version vous offre une base plus solide sur laquelle vous appuyer.