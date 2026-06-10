JetBrains présente les principaux points de la Keynote de la KotlinConf26 : avancées dans la conception du langage, les outils, les workflows pilotés par lIA et le développement multiplateforme

Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, de haut niveau, à usage général et à typage statique, doté d'une inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin s'appuie sur la bibliothèque de classes Java. Cependant, l'inférence de types permet une syntaxe plus concise. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin.
Kotlin a 15 ans cette année, et il est vraiment partout. Il fait fonctionner les systèmes qui se cachent derrière de nombreux gestes du quotidien, comme le paiement sans contact, lachat de billets de train, lutilisation des systèmes de divertissement à bord des avions et même la déclaration de revenus en ligne. Alors que lIA continue de transformer la manière dont les logiciels sont développés, limpact croissant de Kotlin dans le monde réel met en lumière limportance des langages et des outils qui aident les équipes à gérer la complexité, à exprimer clairement leurs idées et à construire des systèmes fiables en toute confiance.
Lors de la conférence KotlinConf26, léquipe JetBrains et ses partenaires du secteur ont expliqué comment Kotlin continue dévoluer pour les développeurs, quelle que soit lampleur de leurs projets. La keynote a mis en avant les avancées dans la conception du langage, les outils, les workflows pilotés par lIA et le développement multiplateforme, toutes destinées à améliorer lexpérience de développement avec Kotlin pour la création dapplications modernes sur tous les environnements.
Évolution de Kotlin
À mesure que le développement piloté par lIA élève le niveau dabstraction, la confiance accordée au langage de programmation devient plus importante que jamais. Le concepteur principal du langage Kotlin, Michail Zarečenskij, a expliqué quavec Kotlin, léquipe vise à instaurer cette confiance à chaque niveau. Lergonomie et la sécurité sont des principes qui guident le langage au plus profond de sa conception.
Michail a présenté en avant-première Kotlin 2.4.0, la prochaine étape de lévolution de Kotlin vers un code plus sûr et plus ergonomique. Parmi les fonctionnalités en cours de stabilisation figurent les paramètres de contexte, conçus rendre les API plus expressives et centrées sur la logique essentielle, ainsi que les champs de support explicites, qui simplifient les modèles courants de propriétés de support tout en réduisant le code répétitif et en améliorent la sécurité.
La présentation a également porté sur plusieurs fonctionnalités expérimentales du langage, notamment des classes de valeur à champs multiples pour la modélisation de données spécifiques à un domaine, telles que des montants monétaires ou des couleurs. Voici quelques-uns des principaux aspects des classes de valeur :
- Le compilateur génère automatiquement des fonctions telles que equals(), hashCode() et toString().
- Les classes de valeurs utilisent par défaut une déstructuration plus sûre, basée sur le nom.
- Les classes de valeurs nont pas de sémantique didentité et sont définies exclusivement par leurs propriétés.
Ces modifications sont conçues pour rendre le travail avec les données plus sûr, plus expressif et plus efficace au fil du temps.
La présentation a également mis en lumière les projets futurs, tels que la localité en tant que concept linguistique de premier ordre, et les erreurs « riches », une nouvelle approche pour représenter et gérer les défaillances récupérables.
Écosystème Kotlin
Les outils font partie de lhistoire de Kotlin depuis le début. Alors que Kotlin sétend à de nouveaux workflows, notamment aux agents et aux intégrations, lécosystème continue dappliquer les mêmes principes fondamentaux dergonomie et de sécurité. Lobjectif est de garantir une expérience de développement cohérente, quel que soit léditeur, loutil de build ou le framework agentique.
La Kotlin Toolchain a fait partie des principales annonces. Il sagit dun point dentrée unifié vers lécosystème Kotlin. Accessible via une commande unique, la Kotlin Toolchain rassemble tout ce dont vous avez besoin, de la création, la compilation, lexécution, les tests dapplications au formatage du code, à la génération de documentation et à lintégration avec des agents.
Dès aujourdhui, vous pouvez utiliser la Kotlin Toolchain dans vos projets JVM et multiplateformes pour créer, exécuter et tester vos applications et Amper constitue maintenant un élément central de la Kotlin Toolchain. À lavenir, la Kotlin Toolchain senrichira dintégrations LSP, de capacités dIA, du provisionnement natif des dépendances, et bien plus. Comme toujours, JetBrains propose également des intégrations étroites avec les EDI pour offrir la meilleure expérience possible dès linstallation.
La présentation a également annoncé le Modèle de documentation Kotlin, un élément central de Kotlin qui représente une documentation lisible par machine sous la forme dun kdoc.jar. Ce format spécifié et rétrocompatible sera publié en même temps que les bibliothèques et utilisé par les EDI, les outils web comme Dokka et les agents dIA.
Autre annonce importante : la promotion du serveur de langage Kotlin vers sa phase Alpha. Bénéficiant de toute la puissance du moteur IntelliJ, LSP offre une expérience plus cohérente pour les diagnostics, la saisie semi-automatique du code et la prise en charge des outils. Lextension officielle de Kotlin pour Visual Studio Code est désormais également disponible sur la Marketplace Visual Studio.
Dans le cadre des efforts de la Kotlin Foundation, JetBrains et Meta ont initié le processus de normalisation de ktfmt afin den faire un élément central de Kotlin.
Léquipe a également annoncé une collaboration continue avec la communauté open source afin dapporter une prise en charge de Kotlin de premier plan à la rules_kotlin officielle de Bazel, pour faciliter lutilisation de Kotlin dans des bases de code importantes comptant des milliers de modules.
Kotlin chez Google
Google utilise Kotlin en production depuis plus dune décennie, et 92 % des développeurs Android professionnels utilisent désormais Kotlin pour leurs applications Android.
La keynote a également mis en avant la collaboration continue de Google avec JetBrains sur le compilateur K2. Depuis le lancement de la prise en charge stable de K2 dans Android Studio, léquipe Google a observé une adoption quasi universelle. Dans Kotlin Symbol Processing (KSP), une solution de traitement des annotations Java pour Kotlin développée et maintenue par Google, a réduit le temps dexécution des compilations complexes de 17 %. Dans R8, loutil doptimisation de programme complet dAndroid, léquipe a pu ajouter une nouvelle optimisation pour supprimer lutilisation de la réflexion dans les journaux de la bibliothèque des coroutines, entraînant une amélioration de 50 % des performances de Compose.
Outils dIA pour Kotlin
La keynote a également abordé la nouvelle génération doutils dIA pour le développement en Kotlin. JetBrains veut vous permettre dutiliser nimporte quel agent directement dans les EDI JetBrains. Dans ce cadre, l'éditeur co-dirige le développement dune norme ouverte, le protocole ACP (Agent Client Protocol), qui spécifie la façon dont les EDI et les agents de programmation communiquent. Vous pouvez en découvrir davantage car JetBrains a récemment présenté son orientation en 2026 pour les workflows d'IA et workflows classiques dans les EDI JetBrains.
Junie
Junie, lagent de programmation de JetBrains, est étroitement intégré aux EDI JetBrains, et même la version CLI de Junie peut se connecter à lEDI afin dobtenir tout le contexte du projet. Junie fonctionne également avec plusieurs fournisseurs de LLM afin de vous laisser choisir le meilleur modèle pour une tâche spécifique. Junie fonctionnait déjà dans les projets Kotlin, mais désormais il fournit également une prise en charge Android dédiée.
JetBrains Air
Alors que les développeurs gagnent en productivité grâce aux agents, la keynote a également exploré les moyens de faire évoluer les flux de travail de développement basés sur les agents. JetBrains Air est un environnement de développement agentique conçu pour fonctionner efficacement avec plusieurs agents. OpenAI Codex, Claude Agent, Gemini CLI et Junie peuvent exécuter des boucles de tâches indépendantes sans interférer les uns avec les autres. Vous pouvez lancer des agents dans des arbres de travail Git ou des conteneurs Docker distincts, et pour partager la progression avec lensemble de votre équipe, vous pourrez bientôt utiliser des agents dans le cloud et même les lancer et les guider directement depuis le navigateur.
Anthropic et JetBrains
Christian Ryan, qui dirige lingénierie dIA appliquée chez Anthropic en Europe, est intervenu lors de la keynote pour mettre en avant la collaboration croissante entre Anthropic et JetBrains en matière doutils dIA, de bibliothèques et de workflows de développement. Quand Anthropic a créé son SDK JVM officiel, son équipe a utilisé Kotlin, ce qui lui a permis de créer le SDK dans un langage ergonomique, concis et null-safe. La collaboration inclut également le SDK Kotlin MCP officiel.
Côté outils, Claude est désormais pris en charge nativement dans IntelliJ IDEA et Android Studio. Claude est aussi un modèle intégré nativement dans Junie et JetBrains Air. Pour les utilisateurs de la ligne de commande, un plugin pour Claude Code intègre le LSP Kotlin officiel de JetBrains afin dobtenir une compréhension plus approfondie du projet. Une nouvelle référence SWE-bench pour Kotlin, basée sur 110 tâches dingénierie réelles issues de dépôts Kotlin, a été présentée lors de la keynote. Avec des prompts (instructions génératives) et des configurations dagents identiques, Claude Code avec Opus 4.7 a obtenu le taux de résolution le plus élevé, soit 86,4 %.
Koog 1.0
Vadim Briliantov, Responsable technique et auteur de Koog, a poursuivi la conférence avec une présentation du framework dagents dIA en Kotlin qui vous permet de créer des agents dIA agents dIA tolérants aux pannes, évolutifs et prêts pour les environnements dentreprise, entièrement en Kotlin idiomatique. Vadim a annoncé la version stable de Koog 1.0, une étape majeure pour le développement dagents prêts pour la production en Kotlin, pour le backend, le mobile et les applications multiplateformes.
La présentation sest concentrée sur lapproche de Koog pour la création de systèmes dIA fiables, grâce à des DSL de workflows fortement typés (type-safe), à des mécanismes de persistance et de reprise pour les agents de longue durée dexécution, ainsi quà des intégrations approfondies avec lécosystème Kotlin existant, notamment Spring AI, Ktor et les outils dobservabilité. Lune des études de cas mentionnées provenait de Mercedes-Benz, dont léquipe utilise Koog pour créer des agents dassistance à lentretien des véhicules, avec des workflows structurés et une logique dexécution minutieusement contrôlée. Lire létude de cas complète.
Vadim a également présenté la prise en charge multiplateforme ainsi que les capacités dIA embarquée sur Android grâce aux modèles Gemma de Google. Cette démonstration a renforcé la position croissante de Kotlin comme langage unifié pour le développement dapplications modernes alimentées par lIA, quil sagisse de services backend ou dexpériences mobiles, le tout en Kotlin.
Kotlin pour le développement backend
La keynote sest poursuivie avec les nouveautés de Kotlin pour le développement backend, notamment de nouvelles fonctionnalités dans Ktor, kotlinx-rpc et Exposed. Léquipe a présenté lintégration Koog pour développer des services utilisant lIA avec Ktor, la prise en charge native expérimentale de gRPC dans kotlinx-rpc, ainsi que la version stable dExposed, qui introduit des types vectoriels pour la recherche de similarités optimisée par IA, et enfin un nouveau plugin Gradle pour simplifier la génération des scripts de migration. Une nouvelle compétence dagent est également disponible pour aider les développeurs à migrer des projets existants vers Exposed 1.0.
Au-delà des outils, la présentation a mis en avant ladoption croissante de Kotlin dans les environnements dentreprise et dans des contextes soumis à la conformité, dans lesquels la fiabilité et la prise en charge à long terme sont essentielles. À partir de Kotlin 2.4, la bibliothèque standard de Kotlin intégrera une politique de prise en charge de la sécurité sur 18 mois, avec des correctifs de sécurité rétroportés dans toutes les branches de version bénéficiant dune prise en charge active.
La keynote a également souligné les gains de productivité de Kotlin pour les équipes backend, en sappuyant sur des données qui montrent des cycles de développement 15 à 20 % plus rapides à mesure que les projets se complexifient.
La présentation a mis laccent sur lintégration étroite de Kotlin à lécosystème JVM grâce à une collaboration continue avec Spring : meilleure représentation de Kotlin dans la documentation de Spring et de JUnit, mises à jour du kotlin-maven-plugin et de lexpérience de démarrage avec Maven, prise en charge améliorée des coroutines dans Micrometer, et poursuite de la stabilisation du plugin du compilateur Lombok pour les projets mixtes Kotlin-Java.
Kotlin Multiplatform
Ladoption rapide de Kotlin Multiplatform se poursuit. Le nombre dapplications de premier plan utilisant KMP a plus que doublé au cours de lannée écoulée. Des entreprises comme PayPal, Booking.com, Sony et Duolingo lutilisent déjà en production, et de plus en plus déquipes adoptent Compose Multiplatform pour partager leur interface utilisateur entre différentes plateformes.
Par exemple, Sony utilise KMP dans son application Sound Connect pour casques audio afin dinteragir avec des API de plateforme comme les capteurs et le traitement en arrière-plan, tout en partageant linterface utilisateur via Compose Multiplatform. Si lon tient compte de lensemble des études de cas consacrées à Kotlin Multiplatform, les applications créées avec KMP servent aujourdhui des centaines de millions dutilisateurs au quotidien.
Débuter avec KMP est désormais plus simple grâce au plugin KMP pour EDI disponible sur tous les systèmes dexploitation pour IntelliJ IDEA et Android Studio. Ce plugin offre tout le nécessaire pour construire de super applications KMP : configurations dexécution pratiques, outils pour travailler avec du code Compose, intégrations avec Swift et des fonctionnalités interlangages, et prise en charge dAGP 9.0.
Vous pouvez également créer de nouveaux projets directement dans lEDI avec lassistant de projet KMP, qui utilise désormais notre nouvelle structure par défaut, dans laquelle chaque module a une responsabilité unique et clairement définie. JetBrains déclare : « Nous travaillons à améliorer lexpérience de développement sur iOS, notamment grâce aux fonctionnalités Swift Export qui rendent lappel de Kotlin à partir de Swift plus naturel. Dans Kotlin 2.4, Swift Export passe officiellement en phase alpha. Nous avons également introduit SPM import, qui vous permet dajouter des dépendances à du code compatible avec Objective-C à laide de Swift Package Manager et dappeler ces API directement depuis du code Kotlin. »
Kotlin/Native a bénéficié dimportantes améliorations des performances au cours de lannée écoulée. Mesurés sur la base de code de Google Docs, les temps de build sont désormais 25 % plus rapides et les builds utilisent moins de la moitié de la quantité de RAM par rapport à lan dernier.
Compose Multiplatform
Compose Multiplatform est entièrement stable et prêt pour la production sur mobile et desktop. La plateforme web est également passée en phase bêta en septembre 2025, une nouvelle avancée majeure pour le développement dinterfaces utilisateur multiplateformes. Pour toutes ces plateformes, léquipe continue de vous proposer les dernières améliorations et API de Jetpack Compose. Lun des temps forts de lannée écoulée est la nouvelle bibliothèque Navigation 3 : une solution flexible pensée pour Compose, qui vous donne un contrôle total sur votre back stack et qui est déjà stable pour une utilisation multiplateforme.
Sur iOS, de nouvelles API dinteropérabilité permettent désormais de combiner des composants natifs Liquid Glass avec linterface utilisateur Compose, permettant ainsi aux vues natives dinteragir dynamiquement avec le contenu Compose situé en dessous.
Au-delà du framework lui-même, lécosystème de Kotlin Multiplatform continue de se développer rapidement. Plus de 3 500 bibliothèques communautaires sont à présent référencées sur klibs.io. Vous bénéficiez ainsi dun ensemble doutils et dintégrations en pleine expansion pour concevoir des applications multiplateformes sur mobile, ordinateur, backend et web.
Conclusion
La KotlinConf26 a clairement montré que Kotlin continue dévoluer au-delà dun simple langage de programmation pour devenir un écosystème complet pour le backend, le mobile, le web, lIA et le développement multiplateforme. Des améliorations du langage et des outils à son adoption croissante, ces annonces reflétaient un objectif commun : aider les développeurs à créer des logiciels modernes avec davantage de clarté, de sécurité et de productivité.
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