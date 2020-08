travailler facilement avec vos projets et vos tâches où que vous soyez. Vous pouvez les consulter, les mettre à jour, notamment en y ajoutant des images et des fichiers et en créer de nouveaux ;

rester informé grâce aux notifications en temps réel sur les dernières activités dans vos tâches et projets ;

contacter les membres de votre équipe et interagir avec eux. Vous pouvez utiliser simplement le caractère arobase @ pour mentionner vos collègues lorsque vous commentez des tickets ;

consulter et organiser vos tableaux de bord.

JetBrains vient d'annoncer la sortie de YouTrack Mobile 2020.2, une nouvelle mise à jour majeure de la version mobile de son logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents. YouTrack Mobile a été entièrement remaniée et offre un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités.L’application vous permet d’assurer le suivi de vos tâches lorsque vous êtes en déplacement. Elle permet notamment de :Dans sa version 2020.2, YouTrack Mobile comprend un menu de navigation global et un onglet activités qui affiche toutes les mises à jour des tickets. Vous disposez de nombreux moyens pour travailler sur les tickets, les pièces jointes, les paramètres de visibilité et les activités. La recherche au sein des projets a également été améliorée.YouTrack Mobile 2020.2 apporte également une meilleure prise en charge des tableaux de bord Agile et toute une série d’améliorations des performances. Le résultat est qu'il est plus facile d'assurer un suivi efficace de vos tickets et projets lors de vos déplacements.YouTrack Mobile est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.