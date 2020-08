JetBrains annonce la disponibilité de la version 2020.2 de ReSharper Son extension Visual Studio pour les développeurs .NET 0PARTAGES 3 0 JetBrains vient d'annoncer la disponibilité de la deuxième mise à jour majeure de l'année pour ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. Cette version apporte de nouvelles inspections et des correctifs rapides pour C# 8 et les types de référence Nullable, le très attendu Code Cleanup on Save, un outil d'exécution des tests unitaires remanié, ainsi que des améliorations d'accessibilité. Nous présentons dans la suite les principales nouveautés et améliorations introduites dans ReSharper 2020.2.



Analyse du code



La prise en charge de C# 8 a été améliorée avec un certain nombre de nouvelles inspections et de correctifs rapides, notamment pour les types de référence Nullable. Par exemple, l'analyse de code prend désormais en compte les attributs JetBrains.Annotations ( NotNull et CanBeNull ) pour l'API, même dans le code où les types de référence nullables sont désactivés ( #nullable disable ).





En outre, l'analyse du code de nullabilité connaît maintenant davantage de cas et peut retracer une nullabilité incorrecte grâce à la déconstruction et au cycle foreach . Elle fournit également le correctif rapide correspondant.



Nettoyage du code



Vous pouvez maintenant configurer ReSharper afin de lancer automatiquement un nettoyage du code lors de l'enregistrement d'un fichier. Cette fonctionnalité ne nécessite plus de plugins tiers. Elle peut être activée sur la page des options "ReSharper | Options | Code Editing | Code Cleanup".



JetBrains a également étendu la portée du nettoyage du code aux fichiers récemment modifiés et aux fichiers récemment ouverts, ce qui permet de gagner du temps, car le nettoyage du code n'a pas à s'exécuter pour l'ensemble de la solution. Pour un ajustement plus précis, vous pouvez spécifier ce qui est qualifié de « récemment ».





Plusieurs améliorations permettent de réduire le temps d'exécution du nettoyage du code. L'une de ces améliorations est que le nettoyage n'exécute pas les analyseurs lors de la collecte du code à nettoyer, sauf si les cases correspondantes sont cochées dans le profil de nettoyage (Cleanup profile). Par exemple, si un profil a l'option « Remove redundancies » décochée, les analyseurs liés à la recherche de redondances ne seront pas exécutés. Une autre amélioration allant dans ce sens est que plusieurs correctifs de code sont exécutés en même temps pour un fichier. Le logiciel ne recommence plus à mettre en surbrillance le fichier après chaque correctif.



Tests unitaires



JetBrains a complètement repensé son outil d'exécution des tests unitaires pour .NET Framework et .NET Core, ce qui permet d'utiliser le même outil pour les deux environnements d'exécution qui tournent hors du processus Visual Studio. Cela a permis de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la localisation, à l'exécution et au débogage des tests unitaires. Cela offre aussi un contrôle total sur les hiérarchies des tests unitaires pour les tests .NET Core. En plus, le nouvel outil de test comporte une prise en charge intégrée pour MSFakes pour les frameworks de tests unitaires NUnit, xUnit, MSTest v2.





Améliorations de l'accessibilité



Cette version apporte une meilleure prise en charge des lecteurs d'écran tels que JAWS, NVDA et Microsoft Narrator. Ces lecteurs d'écran ont désormais un meilleur accès aux éléments suivants :

composants des listes et des arborescences dans les fenêtres d'outils ReSharper ;

éléments de la boîte de dialogue Options ;

éléments du menu Alt+Entrée ;

toutes les boîtes de dialogue Go To ;

la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique du code.



Prise en charge des liaisons x:Bind



JetBrains apporte de bonnes nouvelles pour les développeurs UWP : les liaisons compilées avec x:Bind sont enfin prises en charge. ReSharper résout correctement le code x:Bind et propose plusieurs inspections et les correctifs rapides correspondants. Il vous avertit des setters de propriété manquants, des attributs BindBack et des collisions de surcharge. De plus, un ensemble de correctifs rapides "Create from Usage" permet de générer un champ, une propriété ou une méthode appropriée à l'intérieur des fichiers C# code-behind.





Outils de ligne de commande de ReSharper



Dans la version 2020.1 de Rider, JetBrains a migré de Mono vers .NET Core sur macOS et Linux. Dans cette version, les outils de ligne de commande ReSharper s'exécutent sur .NET Core sous Windows, Linux et macOS. Veuillez noter que les outils de ligne de commande ReSharper ne sont plus fournis avec Mono et que les outils pour macOS et Linux nécessitent désormais .NET Core 3.1.



Diagrammes des dépendances des types et des projets



Le moteur yFiles utilisé pour dessiner le graphique a été mis à jour vers sa dernière version. Cette nouvelle version de yFiles, en plus des optimisations de JetBrains, améliore considérablement les performances de dessin du graphique résultant. En plus, il est maintenant possible d'exporter le graphique résultant vers de nouveaux formats : le format de fichier GraphML pour une analyse plus approfondie dans des outils externes ; et le format de fichier XPS pour l'impression de grands diagrammes qu'il n'est pas possible d'exporter au format PNG. À part cela, la fenêtre d'outils du diagramme prend enfin en charge le thème sombre de Visual Studio.





Mises à jour de la navigation



La navigation vers les utilisations des types à partir d'assemblies externes dans le code est désormais beaucoup plus facile. ReSharper peut naviguer directement des résultats de recherche "Go to Type" vers "Find Usages". Pour essayer, recherchez un type, mettez-le en surbrillance dans la liste à l'aide du clavier ou de la souris et appelez "Find Usages" ou "Go to Usage" en utilisant leur raccourci respectif.





En ce qui concerne les mises à jour de la navigation, précisons également qu'à partir de la version v2020.2, plusieurs actions de ReSharper peuvent être appelées directement à partir des boîtes de dialogue "Go to Symbol" et "Go to File Member", en utilisant les raccourcis correspondant à ces actions dans votre configuration clavier préférée. C'est notamment le cas de l'affichage de la documentation rapide.



Nouvelles actions Peek



Un ensemble de nouvelles actions Peek a été ajouté pour afficher le résultat de certaines actions courantes de ReSharper dans une vue Peek Definition. Vous pouvez par exemple appeler l'action "Peek Implementation" pour ouvrir une vue Peek de l'implémentation en cliquant sur la molette de la souris tout en maintenant Ctrl+Alt, ou la combinaison Ctrl+Alt+Q en plaçant le curseur sur un symbole.





Refactorisations



Dans cette version, la boîte de dialogue Conflicts a été remaniée sous forme d'étape distincte dans l'interface Refactorings. La liste simple d'avant a été remplacée par une arborescence regroupée par fichiers.





Aussi, lorsque vous appelez les refactorisations "Introduce parameter" ou "Introduce field" sur une expression, ReSharper demande à quelle partie de l'expression appliquer la refactorisation.





Télécharger ReSharper 2020.2



