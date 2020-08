Prise en charge de Swift Package Manager

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la deuxième mise à jour majeure de l'année pour AppCode, son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. AppCode 2020.2 vient avec la prise en charge initiale de Swift Package Manager, une augmentation de la vitesse de la saisie semi-automatique, de la navigation et de la mise en évidence du code. Dans cette version, on note également la refactorisation "Change Signature" pour Swift, un tout nouveau widget d'inspections, une nouvelle vue Problems, la prise en charge complète des requêtes pull GitHub, et bien d'autres améliorations que nous présenterons dans la suite.La prise en charge initiale de Swift Package Manager (SPM) est désormais disponible. Vous pouvez ouvrir des projets Xcode avec des dépendances SPM et bénéficier d'une assistance générale au codage pour travailler sur ces projets. Vous pouvez les générer, exécuter et déboguer, et afficher les dépendances SPM directement dans la vue Project.Vous pouvez modifier facilement les signatures des méthodes dans l'ensemble d'un projet avec la nouvelle refactorisation "Change Signature" pour Swift. Elle vous permet de changer l'ordre des paramètres, de modifier les noms de paramètres internes et externes, de changer la visibilité de la méthode, et plus.Depuis deux ans, JetBrains travaille à l’amélioration des performances dans AppCode, notamment en ce qui concerne la réactivité et le temps d’indexation de l’EDI. L'éditeur de logiciels a réussi à accélérer considérablement les indexations dans la version 2020.1. En interne, en plus de ces changements, JetBrains a réécrit des parties de son infrastructure d'indexation pour éliminer les blocages lors du rechargement des projets. Le travail a été finalisé dans AppCode 2020.2, ce qui se traduit par plus de rapidité dans la complétion et la mise en évidence de code, ainsi que dans la navigation. De plus, chaque action de l'EDI devrait désormais être plus réactive qu'auparavant.L'un des changements récents les plus intéressants dans AppCode 2020.2 est de combiner les résultats de SourceKit avec la saisie semi-automatique d'AppCode. JetBrains utilise déjà SourceKit pour afficher les erreurs, les avertissements et les Fix-its Xcode dans l'éditeur. SourceKit est également utilisé pour la complétion de code lors de l'indexation, ce qui fonctionne depuis AppCode 2020.1. JetBrains a maintenant ajouté les résultats de SourceKit à la complétion standard d'AppCode pour la rendre plus précise. En plus de cela, AppCode 2020.2 apporte à la saisie de code plusieurs améliorations mineures, mais utiles :La saisie semi-automatique de get, set, didSet et willSet vous amène automatiquement au corps de l'instruction.La saisie semi-automatique intelligente inclut désormais les initialiseurs.La saisie semi-automatique des polices fonctionne de la même manière que pour Objective-C.La saisie semi-automatique du code propose désormais les accolades et parenthèses fermantes dans sa liste.Comme les autres EDI de JetBrains basés sur la plateforme IntelliJ, AppCode 2020.2 vient avec un tout nouveau widget d'inspections et une nouvelle vue Problems pour trouver plus rapidement tous les problèmes du fichier actuel. Vous pouvez parcourir les erreurs en cliquant sur les boutons de direction haut/bas.AppCode 2020.2 propose maintenant une prise en charge complète des requêtes pull GitHub. Vous pouvez simplement cliquer sur une requête pull GitHub pour en afficher les détails dans une vue dédiée, qui indiquera les messages, les noms de branches, l'auteur, le responsable, la chronologie, etc.Cette prise en charge se traduit aussi par la possibilité d'afficher les résultats des vérifications préalables au commit directement dans la chronologie de la requête pull. Vous pouvez en outre demander des révisions, joindre des commentaires, soumettre des révisions et fusionner des requêtes pull, le tout sans quitter l'EDI. Comme autre nouveauté qu'offre la prise en charge complète des requêtes pull GitHub, soulignons encore qu'il est possible d'afficher les commentaires et interagir avec eux, au niveau du commit comme au niveau de la ligne.