Tirez parti de lIA agentique avec Junie, l'agent de programmation de JetBrains : Rejoignez un livestream exclusif sur Junie le 18 septembre 2025

JetBrains invite tous les développeurs à assister à son livestream, Tirez parti de lIA agentique pour votre entreprise avec Junie, lagent de programmation de JetBrains. Cet événement aura lieu le Jeudi 18 septembre à 11h00 et durera environ 30 minutes. Rejoignez le livestream pour une présentation exclusive de Junie, l'agent de programmation IA de JetBrains conçu pour accélérer le développement logiciel et booster la productivité des équipes tout en vous permettant de conserver un contrôle complet sur votre code.
Lancé en février dernier, Junie, lagent de programmation assisté par IA de JetBrains, redéfinit la façon de travailler avec le code en tirant parti de la puissance de lIA agentique pour vous permettre de cocréer directement dans votre EDI. Vous pouvez déléguer entièrement vos tâches routinières à Junie ou collaborer avec lui pour lexécution des tâches plus complexes. Grâce à la puissance des EDI JetBrains, couplée à des LLM fiables, Junie peut effectuer des tâches qui vous demanderaient normalement des heures de travail.
Depuis août, Junie est entièrement intégré avec GitHub, offrant la puissance du développement asynchrone à portée de main. Les développeurs peuvent déléguer plusieurs tâches simultanément, effectuer des correctifs rapides sans ouvrir dEDI et collaborer avec leur équipe sur le même projet directement depuis GitHub. En outre, les fonctionnalités de Junie ont bénéficié de plusieurs mises à jour majeures. En plus dune augmentation de sa vitesse, Junie offre la prise en charge du MCP et du développement à distance.
Durant le livestream exclusif sur Junie, vous découvrirez :
- Comment Junie aide les développeurs à gérer aussi bien les tâches routinières que les tâches complexes de façon rapide et sûre ?
- Quels sont les avantages d'un agent de programmation IA intégré à votre EDI ?
- Comment Junie se situe par rapport aux autres outils disponibles sur le marché ?
Une démo vous permettra de voir Junie à luvre et vous aurez l'opportunité de poser vos questions aux intervenants pendant l'événement.
S'inscrire au livestream
Rejoindre le programme d'accès anticipé (EAP) pour Junie sur GitHub
Vous avez lu gratuitement 569 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.