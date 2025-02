Redéfinir l’expérience développeur avec Junie

Contribuez au développement de Junie

JetBrains s'est fixé comme objectif de contribuer à la création et à l’évolution de technologies de nouvelle génération qui rendent l’expérience de développement logiciel à la fois plus productive et agréable. L'éditeur de logiciels propose déjà une large gamme de produits qui facilitent et améliorent le travail des développeurs, parmi lesquels de puissants outils et fonctionnalités d’IA reconnus pour augmenter la productivité et favoriser la créativité. JetBrains travaille toutefois à aller plus loin et booster davantage la productivité des développeurs : améliorer la qualité du code, offrir de nouvelles opportunités d’innovation, aider à exécuter les tâches les plus complexes et changer votre façon de travailler avec le code. Et le résultat aujourd'hui est le lancement de Junie.Junie, l’agent de programmation assisté par IA de JetBrains, redéfinit la façon de travailler avec le code en tirant parti de la puissance de l’IA agentique pour vous permettre de cocréer directement dans votre EDI. Vous pouvez déléguer entièrement vos tâches routinières à Junie ou collaborer avec lui pour l’exécution des tâches plus complexes. Grâce à la puissance des EDI JetBrains, couplée à des LLM fiables, Junie peut effectuer des tâches qui vous demanderaient normalement des heures de travail.Selon les résultats du benchmark SWEBench Verified portant sur 500 tâches de développement, Junie est capable d’effectuer 53,6 % des tâches en une seule exécution. Ce taux de réussite prometteur atteste du potentiel d’adaptation de Junie à la réalité du développement logiciel d’aujourd’hui, qui comprend un grand nombre de tâches avec des niveaux de complexité différents.JetBrains a voulu s'assurer que l’utilisation de Junie augmente votre efficacité et favorise votre créativité sans perturber votre expérience de développement. C’est pourquoi il est très simple de démarrer avec Junie : il vous suffit de l’installer dans votre EDI. Vous pouvez ensuite commencer à l’utiliser, en lui déléguant dans un premier temps des tâches simples ne nécessitant pas de modification de votre workflow.Lorsque vous êtes plus à l’aise avec l’utilisation de Junie, vous pouvez lui demander de gérer des tâches plus complexes, l’intégrer dans votre workflow et commencer à redéfinir les tâches pour augmenter votre productivité, libérer votre créativité et profiter pleinement des avantages de l’expérience de programmation basée sur l’IA agentique.Les développeurs doivent être en mesure d’examiner rapidement les modifications proposées, de maintenir le contexte du projet et de prendre des décisions concernant des points critiques. Avec Junie, vous gardez le contrôle même lorsque vous déléguez des tâches et vous avez toujours la possibilité de revoir les modifications du code et la façon dont l’agent exécute les commandes.Le code généré par IA peut être tout aussi mauvais que le code écrit par un développeur. Junie n’accélère pas seulement le développement, il agit aussi sur la qualité du code. Grâce à la combinaison de la puissance des EDI de JetBrains et de celle des LLM, Junie peut générer du code, exécuter des inspections, écrire des tests et vérifier leurs résultats.Junie est conçu pour comprendre le contexte de n’importe lequel de vos projets afin de pouvoir s’adapter à votre style de code. Il peut également suivre des directives de code spécifiques pour augmenter encore sa capacité à s’aligner sur votre façon de coder. Vous bénéficiez d’une amélioration de la qualité du code et pouvez contrôler la façon dont Junie effectue les tâches.JetBrains conçoit et fait évoluer ses produits en prenant en compte les avis et retours d’expérience des utilisateurs. C'est une approche qui lui permet de proposer des outils qui permettent à des millions de développeurs de réaliser ce qu’ils veulent avec du code.La liste d’attente pour l’accès au programme d’accès anticipé de Junie est ouverte. JetBrains vous invite donc à vous inscrire pour essayer Junie et à partager vos retours d’expérience et idées d’améliorations.Junie est actuellement disponible dans les EDI IntelliJ IDEA Ultimate et PyCharm Professional et le sera prochainement dans WebStorm. Les plateformes macOS et Linux sont prises en charge.