JetBrains à lère de lIA agentique : Junie, son agent de programmation intelligent, est désormais entièrement intégré à GitHub pour offrir aux développeurs la puissance du développement asynchrone

Développement asynchrone avec Junie et intégration avec les IDE

Gagnez du temps sur les correctifs rapides et les modifications qui ne nécessitent pas douvrir lIDE et de coder directement dans votre projet. Vous pouvez par exemple localiser plusieurs pages dun projet sans avoir à interrompre votre travail sur un autre projet.

Exécutez plusieurs tâches en même temps, même dans différents projets. Corrigez un bug dans votre référentiel de travail, demandez à Junie dimplémenter une nouvelle fonctionnalité dans votre projet personnel, puis examinez-les et ajustez-les ensemble à votre guise.

Explorez de nouvelles façons de programmer en équipe : attribuez une tâche à Junie, demandez à votre collègue de lexaminer, puis finalisez le projet ensemble.

Basculez facilement entre votre IDE et GitHub pour une expérience de développement fluide, rapide et productive.

Appel à projets open source

Junie dans lIDE : plus intelligent et 30 % plus rapide

L'agent de programmation intelligent intégré à lIDE est 30 % plus rapide : JetBrains a optimisé la vitesse dexécution des tâches sans faire aucun compromis sur la qualité.

La prise en charge du MCP est désormais disponible : le protocole de contexte de modèle permet à Junie de se connecter à des sources externes comme des bases de données, des systèmes de fichiers ou des API.

Le développement à distance est maintenant pris en charge dans Junie : vous pouvez travailler à distance avec votre équipe et déléguer des tâches à Junie en même temps. Veuillez noter quil est actuellement disponible uniquement pour macOS et Linux.



L'intelligence artificielle (IA) agentique est une catégorie d'IA qui se concentre sur les systèmes autonomes capables de prendre des décisions et d'effectuer des tâches sans intervention humaine. Ces systèmes indépendants réagissent automatiquement aux conditions afin de produire des résultats de processus. Ce domaine est étroitement lié à l'automatisation agentique, également connue sous le nom de systèmes de gestion de processus basés sur des agents, lorsqu'il est appliqué à l'automatisation des processus. Ses applications comprennent le développement de logiciels, le support client, la cybersécurité et l'intelligence économique.Le développement logiciel a été considérablement influencé par les agents de programmation IA qui prennent en charge les tâches les plus répétitives, permettent de générer du code plus rapidement et ide à en faire plus en fournissant moins defforts. Bien quil soit bénéfique davoir accès à un agent de programmation rapide ou à un assistant IA intégré à lIDE, dans les cas concrets, lintelligence et la fiabilité sont bien plus importantes que la vitesse. Des agents rapides permettent de réduire le temps nécessaire à la réalisation dune tâche donnée, mais des agents intelligents améliorent de façon tangible lensemble de lexpérience de développement en diminuant le nombre derreurs, les bugs et les changements de contexte, et en aidant les développeurs à obtenir un code de haute qualité.Junie, lagent de programmation de JetBrains, est entièrement contrôlé par les développeurs qui lutilisent et offre un processus de réflexion transparent, une planification des tâches structurée et un suivi complet de la progression. Selon JetBrains, les utilisateurs de Junie apprécient particulièrement son plan dexécution détaillé pour approbation, son journal dactions avancé montrant le raisonnement derrière chaque action effectuée et ses nombreuses options de collaboration, y compris une interaction autonome de type partenaire*. 83 % des managers rapportent que Junie augmente la productivité de leur équipe, et 76 % dentre eux se disent satisfaits voire très satisfaits de Junie*.JetBrains a récemment apporté à Junie plusieurs mises à jour importantes qui ont contribué à en faire le compagnon idéal pour les développeurs qui cherchent à créer des solutions de haute qualité, que ce soit pour des projets commerciaux ou personnels.JetBrains annonce que Junie est maintenant entièrement intégré avec GitHub, offrant la puissance du développement asynchrone à portée de main. Les développeurs peuvent déléguer plusieurs tâches simultanément, effectuer des correctifs rapides sans ouvrir dIDE et collaborer avec leur équipe sur le même projet directement depuis GitHub.Voici comment cela fonctionne :Le programme daccès anticipé (EAP) pour Junie sur GitHub est maintenant ouvert. JetBrains indique que les retours comptent beaucoup et que l'entreprise est toujours ravie de connaître les idées et suggestions des utilisateurs sur les possibilités damélioration de Junie. Junie sur GitHub est actuellement disponible uniquement pour la JVM et PHP.L'objectif de JetBrains est de rendre Junie accessible au plus grand nombre déquipes possible, cest pourquoi l'entreprise encourage les projets open source pour Junie sur GitHub.JetBrains invite ainsi tous les développeurs et équipes open source à demander une licence gratuite de 6 mois pour Junie sur GitHub. JetBrains indique souhaiter vouloir soutenir les développeurs dans leurs efforts pour créer de nouveaux contenus open source passionnants à laide de Junie.Veuillez utiliser ce formulaire pour parler de votre projet à JetBrains et transmettre une présentation globale, des détails sur le nombre de personnes qui y contribuent et une explication de la manière dont vous prévoyez dutiliser Junie pour améliorer votre travail. JetBrains examinera attentivement toutes les candidatures, puis choisira un nombre limité de projets qui bénéficieront dun accès gratuit à Junie sur GitHub.« Cest à vous de décider comment vous voulez utiliser Junie », déclare JetBrains, qui ajoute qu'elle souhaite donner le plus grand nombre doptions possibles en fournissant un agent de programmation intégré à lIDE qui soit capable de gérer une grande variété de tâches et de projets. Selon l'entreprise, Junie a déjà prouvé son efficacité dans la compréhension des bases de code complexes en plusieurs langages de programmation, le démarrage de nouveaux projets, la génération de code de haute qualité et lécriture de tests fonctionnels  et « il est maintenant encore plus efficace. »Les fonctionnalités de Junie ont bénéficié de plusieurs mises à jour majeures. En plus dune augmentation de sa vitesse, Junie offre la prise en charge du MCP et du développement à distance. Selon l'entreprise, :