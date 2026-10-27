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JetBrains annonce la disponibilité de Air Governance, anciennement JetBrains Central, une couche organisationnelle pour gérer les agents IA, les accès et les dépenses au sein de votre organisation

Le , par Jade Emy
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En septembre 2026, JetBrains a annoncé JetBrains Air : un système de produits ouvert et cohérent qui sadresse aux développeurs, aux équipes et aux organisations, dans les EDI JetBrains et au-delà. Il sagit dun système qui sétend sur plusieurs interfaces et plusieurs services. Chaque produit résout un problème distinct, mais les produits fonctionnent mieux ensemble. JetBrains Air intègre Air Governance (anciennement JetBrains Central).

Récemment, JetBrains Air Governance est disponible pour tous. Anciennement connu sous le nom de JetBrains Central, il sagit de la couche organisationnelle de JetBrains Air, un système de produits pour le développement agentique. Air Governance vous offre un espace centralisé pour gérer les agents dIA, les modèles et les fournisseurs dIA utilisés par vos équipes, définir des plafonds de dépenses, et suivre ce que lutilisation de lIA vous coûte et vous apporte. Il fonctionne avec Claude Agent, Codex, Gemini CLI, Junie et dautres agents compatibles avec lACP, sur diverses interfaces de développement, notamment les EDI, la CLI, les navigateurs web et les appareils mobiles.

Air Governance est maintenant disponible pour toutes les organisations clientes de JetBrains, avec des forfaits gratuits et payants pour répondre aux besoins des différentes équipes.


Voici l'annonce de JetBrains Air Governance :

Pourquoi nous avons créé Air Governance

Aujourdhui, la plupart des équipes dingénierie utilisent simultanément plusieurs outils dIA de différents fournisseurs. Elles travaillent avec des agents IA via un IDE, une CLI ou une interface web, et alternent entre Claude Code, Codex, Gemini, Junie et dautres agents. Chaque outil ayant son propre contrat, son propre tableau de bord et ses propres paramètres dadministration, il est difficile davoir une vision complète de qui utilise quels agents et modèles, de combien lIA coûte à lentreprise et si elle est réellement utile.

Nous avions le même problème chez JetBrains. Nos dépenses liées à lIA ont été multipliées par dix environ au cours du premier semestre 2026, et il nous a fallu quatre jours pour compiler manuellement notre premier rapport dutilisation multi-fournisseur. Nous avons alors créé une suite doutils pour résoudre ce problème, et ces outils sont devenus Air Governance, qui aide maintenant à gérer lutilisation dagents par environ 2 300 personnes chez JetBrains chaque mois.

Air Governance permet aux administrateurs de gérer lutilisation de lIA depuis une seule console. Il fonctionne avec différents fournisseurs, ce qui permet aux développeurs dutiliser les agents et les modèles adaptés à leurs tâches. Lorsquun nouvel agent ou modèle sort, il vous suffit de lintégrer aux règles existantes. Aucun nouveau contrat ni configuration dadministration distincte nest nécessaire.

Gérer lIA au sein de votre organisation

Dans la console, vous pouvez :

- Définir des limites de crédits IA pour les utilisateurs individuels, les équipes et les comptes de service, afin que les budgets soient réellement respectés, et pas seulement présentés dans des rapports.


- Gérer les fournisseurs dIA et configurer un BYOK centralisé : utilisez JetBrains AI ou connectez vos propres comptes OpenAI, Anthropic, Amazon Bedrock ou Google Vertex AI.


- Définir les agents dIA approuvés pour une utilisation dans toute lorganisation.


- Configurer des serveurs MCP au niveau de lentreprise, afin que tout le monde travaille avec les mêmes outils externes approuvés.


- Créer des politiques pour lutilisation de lIA, concernant les fournisseurs, les modèles, les agents et les limites de crédits approuvées pour différents groupes dutilisateurs.

Suivez ce que lIA vous coûte et vous apporte

Il est facile de dépenser toujours plus dans lIA. Expliquer à sa direction en quoi ces dépenses sont justifiées est bien plus difficile. Air Governance vous permet de suivre à la fois les coûts et limpact de lensemble de vos agents :

- Coûts de lIA par utilisateur : identifiez où va votre budget, jusquà léchelle de chaque développeur.


- Coûts de lIA par agent : comparez les dépenses entre Junie, Claude Agent, Codex, Gemini CLI et dautres agents.


- Coûts de lIA par modèle et par fournisseur : identifiez les modèles qui pèsent le plus sur votre facture.


- Indicateurs de résultats de lIA : découvrez comment lIA transforme la façon dont vos développeurs travaillent. Les indicateurs incluent la répartition entre le code écrit par des humains et le code généré par lIA, ainsi que la quantité de code générée ou modifiée par lIA.


Ce qui est prévu pour la suite

Air va évoluer au fil dune série de versions et Air Governance suivra la même approche. Voici quelques-unes des fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement :

- Propagation des serveurs MCP vers les CLI tierces, afin que les outils approuvés par lentreprise concernent tous les agents, pas seulement ceux de JetBrains.
- Prise en charge de GitHub Copilot via Air Gateway, notre connecteur pour les CLI tierces.
- Connexion aux agents cloud via Air Gateway.
- Analytique avancée de lIA.
- Plafonds de crédits et tarification personnalisée pour les modèles utilisés avec votre propre clé API (BYOK).
- Possibilité de gérer les skills entre les équipes.

Premiers pas avec Air Governance

Air Governance est désormais disponible pour toutes les organisations dans le cadre du forfait Business, au prix de 20 USD par mois pour chaque développeur ayant un accès à lIA. Les développeurs nont pas besoin de licences dIA individuelles et puisent dans un pool partagé de crédits IA, que votre organisation achète séparément et qui couvre lutilisation de lIA dans les produits JetBrains et les agents connectés.

Les clients JetBrains existants peuvent découvrir Air Governance directement dans la console (accès administrateur requis).

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