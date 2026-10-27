JetBrains annonce la disponibilité de Air Governance, anciennement JetBrains Central, une couche organisationnelle pour gérer les agents IA, les accès et les dépenses au sein de votre organisation

Récemment, JetBrains Air Governance est disponible pour tous. Anciennement connu sous le nom de JetBrains Central, il sagit de la couche organisationnelle de JetBrains Air, un système de produits pour le développement agentique. Air Governance vous offre un espace centralisé pour gérer les agents dIA, les modèles et les fournisseurs dIA utilisés par vos équipes, définir des plafonds de dépenses, et suivre ce que lutilisation de lIA vous coûte et vous apporte. Il fonctionne avec Claude Agent, Codex, Gemini CLI, Junie et dautres agents compatibles avec lACP, sur diverses interfaces de développement, notamment les EDI, la CLI, les navigateurs web et les appareils mobiles.
Air Governance est maintenant disponible pour toutes les organisations clientes de JetBrains, avec des forfaits gratuits et payants pour répondre aux besoins des différentes équipes.
Voici l'annonce de JetBrains Air Governance :
Pourquoi nous avons créé Air Governance
Aujourdhui, la plupart des équipes dingénierie utilisent simultanément plusieurs outils dIA de différents fournisseurs. Elles travaillent avec des agents IA via un IDE, une CLI ou une interface web, et alternent entre Claude Code, Codex, Gemini, Junie et dautres agents. Chaque outil ayant son propre contrat, son propre tableau de bord et ses propres paramètres dadministration, il est difficile davoir une vision complète de qui utilise quels agents et modèles, de combien lIA coûte à lentreprise et si elle est réellement utile.
Nous avions le même problème chez JetBrains. Nos dépenses liées à lIA ont été multipliées par dix environ au cours du premier semestre 2026, et il nous a fallu quatre jours pour compiler manuellement notre premier rapport dutilisation multi-fournisseur. Nous avons alors créé une suite doutils pour résoudre ce problème, et ces outils sont devenus Air Governance, qui aide maintenant à gérer lutilisation dagents par environ 2 300 personnes chez JetBrains chaque mois.
Air Governance permet aux administrateurs de gérer lutilisation de lIA depuis une seule console. Il fonctionne avec différents fournisseurs, ce qui permet aux développeurs dutiliser les agents et les modèles adaptés à leurs tâches. Lorsquun nouvel agent ou modèle sort, il vous suffit de lintégrer aux règles existantes. Aucun nouveau contrat ni configuration dadministration distincte nest nécessaire.
Gérer lIA au sein de votre organisation
Dans la console, vous pouvez :
- Définir des limites de crédits IA pour les utilisateurs individuels, les équipes et les comptes de service, afin que les budgets soient réellement respectés, et pas seulement présentés dans des rapports.
- Gérer les fournisseurs dIA et configurer un BYOK centralisé : utilisez JetBrains AI ou connectez vos propres comptes OpenAI, Anthropic, Amazon Bedrock ou Google Vertex AI.
- Définir les agents dIA approuvés pour une utilisation dans toute lorganisation.
- Configurer des serveurs MCP au niveau de lentreprise, afin que tout le monde travaille avec les mêmes outils externes approuvés.
- Créer des politiques pour lutilisation de lIA, concernant les fournisseurs, les modèles, les agents et les limites de crédits approuvées pour différents groupes dutilisateurs.
Suivez ce que lIA vous coûte et vous apporte
Il est facile de dépenser toujours plus dans lIA. Expliquer à sa direction en quoi ces dépenses sont justifiées est bien plus difficile. Air Governance vous permet de suivre à la fois les coûts et limpact de lensemble de vos agents :
- Coûts de lIA par utilisateur : identifiez où va votre budget, jusquà léchelle de chaque développeur.
- Coûts de lIA par agent : comparez les dépenses entre Junie, Claude Agent, Codex, Gemini CLI et dautres agents.
- Coûts de lIA par modèle et par fournisseur : identifiez les modèles qui pèsent le plus sur votre facture.
- Indicateurs de résultats de lIA : découvrez comment lIA transforme la façon dont vos développeurs travaillent. Les indicateurs incluent la répartition entre le code écrit par des humains et le code généré par lIA, ainsi que la quantité de code générée ou modifiée par lIA.
Ce qui est prévu pour la suite
Air va évoluer au fil dune série de versions et Air Governance suivra la même approche. Voici quelques-unes des fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons actuellement :
- Propagation des serveurs MCP vers les CLI tierces, afin que les outils approuvés par lentreprise concernent tous les agents, pas seulement ceux de JetBrains.
- Prise en charge de GitHub Copilot via Air Gateway, notre connecteur pour les CLI tierces.
- Connexion aux agents cloud via Air Gateway.
- Analytique avancée de lIA.
- Plafonds de crédits et tarification personnalisée pour les modèles utilisés avec votre propre clé API (BYOK).
- Possibilité de gérer les skills entre les équipes.
Premiers pas avec Air Governance
Air Governance est désormais disponible pour toutes les organisations dans le cadre du forfait Business, au prix de 20 USD par mois pour chaque développeur ayant un accès à lIA. Les développeurs nont pas besoin de licences dIA individuelles et puisent dans un pool partagé de crédits IA, que votre organisation achète séparément et qui couvre lutilisation de lIA dans les produits JetBrains et les agents connectés.
Les clients JetBrains existants peuvent découvrir Air Governance directement dans la console (accès administrateur requis).
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