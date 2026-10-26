Ce que JetBrains apporte



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).En 2026, JetBrains avait commencé à expérimenter publiquement avec des environnements de développement agentique. Ils ont présenté JetBrains Central comme un système ouvert de contrôle et dexécution pour le développement piloté par les agents. Ensuite, ils ont commencé à déployer JetBrains Central CLI, le contexte partagé, les agents cloud, les automatisations, la gouvernance et le contrôle des coûts de lIA pour les équipes et les organisations. Début septembre 2026, tout ce travail a été réuni au sein de JetBrains Air : un système de produits ouvert et cohérent qui sadresse aux développeurs, aux équipes et aux organisations, dans les EDI JetBrains et au-delà. Il sagit dun système qui sétend sur plusieurs interfaces et plusieurs services. Chaque produit résout un problème distinct, mais les produits fonctionnent mieux ensemble.L'équipe de JetBrains commentait cette annonce : «Ce système repose sur une conviction fondamentale : lavenir du développement agentique sera multifournisseur. Aucun modèle, agent ou service unique ne conviendra à tous les développeurs, équipes ou tâches.Ce changement stratégique a une conséquence concrète : JetBrains Air ne peut pas simplement être un agent ou un environnement de développement de plus. Il doit connecter des produits conçus pour le travail individuel, la coordination des équipes, le contrôle organisationnel, le contexte et lautomatisation des processus, tout en restant ouvert aux outils et aux agents choisis par les développeurs, y compris ceux qui ne sont pas conçus par JetBrains.JetBrains Air comprend les produits suivants, certains étant déjà disponible, d'autres seront introduits à mesure que le système évoluera :: une expérience de développement agentique complète pour diriger et orchestrer les agents et vérifier leur travail au sein des EDI JetBrains.: une nouvelle façon de coordonner et dautomatiser les workflows de livraison logicielle impliquant des développeurs et des agents autonomes.(anciennement JetBrains Central) : politique organisationnelle, visibilité, auditabilité, gestion des coûts et responsabilité pour le développement assisté par lIA et piloté par les agents.est lagent de programmation de JetBrains pour le développement logiciel professionnel. Il sera pris en charge sur toutes les surfaces Air.Air dans les EDI JetBrains fournit aux développeurs lenvironnement requis pour diriger les agents et vérifier leurs résultats grâce à lintelligence du code de JetBrains. Air Teams transforme lactivité individuelle des agents en workflows déquipe coordonnés. Air Governance rend cette activité visible et gouvernable, avec une obligation den rendre compte à léchelle de lorganisation.Mais un système ouvert ne peut pas se limiter aux produits de JetBrains. LAgent Client Protocol (ACP) standardise la connexion entre un EDI et le dispositif complet autour dun agent, y compris sa planification, sa logique, ses outils, son routage de modèles et son observabilité. Grâce au registre ACP, les développeurs peuvent découvrir et exécuter un nombre croissant dagents compatibles tout en continuant à travailler au sein des EDI JetBrains.Air Governance est conçu pour étendre la visibilité et la gouvernance des coûts à lensemble des fournisseurs et des différents outils avec lesquels le travail agentique seffectue. Cela signifie que les développeurs peuvent choisir lagent, le modèle ou le service adapté à une tâche sans que lorganisation nait à renoncer au contexte, à la visibilité ou au contrôle. Ensemble, les produits Air permettent au travail de circuler entre les développeurs, les agents, les outils et les environnements sans perdre le contexte ni les contrôles qui lentourent.Les développeurs ont adopté les agents plus rapidement que les organisations nont été capables de mettre en place linfrastructure nécessaire autour deux. Les capacités des agents ont progressé, et différents modèles et agents se sont révélés utiles pour différentes tâches. Cependant, le contexte, la coordination, la gouvernance et la gestion des coûts afférents nont pas suivi le même rythme.Pour de nombreux développeurs, les agents apportent déjà une valeur concrète. Au niveau organisationnel, la rentabilité est beaucoup plus difficile à démontrer. Les coûts apparaissent ailleurs : dans la révision, les retouches, la sécurité, linfrastructure et les dépenses. Quels agents peuvent accéder au code de lentreprise ? Où les données peuvent-elles aller ? Quels résultats nécessitent une révision humaine ? Que sest-il passé pendant quun agent travaillait à distance ? Qui a approuvé la modification qui en a résulté et comment a-t-elle été vérifiée ?La fragmentation à ce niveau nest pas seulement gênante. Elle rend le développement logiciel plus difficile à comprendre, à mesurer et à gouverner, précisément au moment où une part croissante du travail est déléguée.Les erreurs évidentes dans le code sont rapidement détectées. Cette partie du système continue de fonctionner. Le problème le plus complexe réside dans le code presque correct : plausible, capable de passer avec succès une vérification superficielle, mais contenant insidieusement une mauvaise hypothèse ou une incohérence architecturale qui ne se révélera que lorsquil sera devenu coûteux de la corriger.À mesure que les agents prennent en charge une part croissante de lexécution, le goulot détranglement se déplace de la réalisation de modifications vers leur compréhension, leur vérification et le fait den assumer la responsabilité. Le code devient moins coûteux à générer, mais plus coûteux à vérifier. Lactivité des agents devient plus facile à démarrer, mais plus difficile à coordonner, à auditer et à expliquer. Et si le travail peut être délégué, la responsabilité, elle, ne peut pas lêtre. Un agent ne recevra pas un appel à 3 heures du matin lorsque quelque chose ne va pas. La responsabilité de ce qui est livré appartient toujours aux personnes et aux organisations qui le livrent.Cest pourquoi le contrôle devient plus difficile, et non plus facile, à mesure que lIA progresse. Un modèle plus performant peut produire de meilleurs résultats. Il ne définit pas de politique organisationnelle, ne conserve pas les informations de traçabilité, ne fournit pas de visibilité sur les coûts et ne décide pas qui est responsable des modifications qui en résultent.La prise en charge multifournisseur est un principe de conception fondamental de JetBrains Air, qui façonne la manière dont le système est construit dès le départ. L'équipe de JetBrains affirme : «Garder les options ouvertes est la démarche la plus raisonnable. Le problème, cest ce que cette ouverture coûte actuellement. Chaque nouveau modèle, agent ou service quune organisation ajoute lui fait perdre un peu plus de visibilité sur son propre travail de développement. Le contexte ne se transmet pas dun outil à lautre. Les dépenses ne peuvent pas être attribuées. Les politiques doivent être redéfinies pour chaque service. Les organisations ne devraient pas avoir à choisir entre utiliser les meilleurs outils disponibles et comprendre ce qui se passe au sein de leur propre ingénierie. Cette situation existe parce que rien dans la pile technologique actuelle na été conçu pour se situer au-dessus de plusieurs fournisseurs à la fois.Cest le travail que JetBrains a entrepris. L'équipe de JetBrains commente : «La prise en charge de plusieurs modèles et agents est un point de départ, pas un aboutissement. Ce qui compte vraiment, cest ce quil y a au-dessus : un contexte partagé, un ensemble unique de politiques, une vue unifiée des coûts et un historique de ce qui sest passé, quel que soit le fournisseur à lorigine des changements.Le choix multifournisseur ne résout quune partie du problème. Les agents ont également besoin dune intelligence logicielle fiable. En réponse à cet enjeu, JetBrains apporte 26 ans dintelligence en ingénierie, pour aider développeurs à comprendre la structure et le comportement des logiciels complexes, plutôt que de simplement en générer davantage. Cette intelligence déterministe du code constitue une base permettant de rendre le travail agentique plus fiable, plus efficace et plus compréhensible, quels que soient les modèles et les agents utilisés.Cest un avantage économique autant que technique. Les agents consacrent du temps et de largent à redécouvrir des informations que la base de code contient déjà. Un agent capable de récupérer cette connaissance est moins coûteux et plus précis quun agent qui doit la reconstruire. Comme cette intelligence nappartient pas à un seul modèle, ses avantages peuvent sétendre à lensemble des agents et services pris en charge. L'équipe de JetBrains a déclaré : «Voici un extrait de l'annonce de JetBrains Air :JetBrains Air va évoluer au fil dune série continue de versions. Nous serons transparents quant à ce que les clients peuvent utiliser dès maintenant, ce qui entre en préversion et ce qui fera partie de notre orientation à plus long terme.Avec le temps, JetBrains Air sétendra davantage aux expériences mobiles et à distance, permettant aux utilisateurs dinitier, de suivre, de réviser et de poursuivre le travail agentique à mesure quil se déplace entre les environnements. Lobjectif nest pas de reproduire lIDE sur toutes les surfaces. Nous mettons à disposition le bon contexte et les bons contrôles partout où des décisions doivent être prises.Nous intégrerons également lintelligence de JetBrains à un plus grand nombre de workflows agentiques. Cela inclut un contexte plus riche issu du code, de larchitecture, des dépôts, du comportement à lexécution et des connaissances organisationnelles, ainsi que de meilleurs moyens dorienter le travail entre développeurs, modèles, agents et services.Une part croissante du travail sera déclenchée par des événements de dépôt, des planifications et des processus de livraison, plutôt que par un développeur ouvrant un éditeur et soumettant un prompt. JetBrains Air fournira lintelligence, la supervision et le contrôle humain requis pour ces workflows, dans les différents outils et services utilisés.Nous ne citerons pas de futurs produits avant que leur périmètre et leur disponibilité ne soient prêts à être confirmés. À chaque version, nous expliquerons ce qui fonctionne, comment les différents éléments sarticulent et ce qui est encore en cours de développement.Les entreprises qui adopteront lIA avec succès ne seront pas nécessairement celles qui génèrent le plus de code ou déploient le plus dagents. Ce seront celles qui seront capables détendre lexpérimentation tout en préservant la qualité, le contexte, la discipline de gestion des coûts et la compréhension humaine.JetBrains Air représente notre engagement à concevoir des produits adaptés à cette réalité. Il fait évoluer JetBrains de lenvironnement de travail du développeur vers un système de produits connectant développeurs, agents, équipes et organisations.Lobjectif nest pas plus de code. Cest que les développeurs, les équipes et les organisations puissent comprendre, vérifier et assumer pleinement les logiciels quils créent.