En 2026, JetBrains avait commencé à expérimenter publiquement avec des environnements de développement agentique. Ils ont présenté JetBrains Central comme un système ouvert de contrôle et dexécution pour le développement piloté par les agents. Ensuite, ils ont commencé à déployer JetBrains Central CLI, le contexte partagé, les agents cloud, les automatisations, la gouvernance et le contrôle des coûts de lIA pour les équipes et les organisations. Début septembre 2026, tout ce travail a été réuni au sein de JetBrains Air : un système de produits ouvert et cohérent qui sadresse aux développeurs, aux équipes et aux organisations, dans les EDI JetBrains et au-delà. Il sagit dun système qui sétend sur plusieurs interfaces et plusieurs services. Chaque produit résout un problème distinct, mais les produits fonctionnent mieux ensemble.
L'équipe de JetBrains commentait cette annonce : « JetBrains Air représente une expansion majeure de ce pour quoi JetBrains construit ses produits. Depuis 26 ans, nous nous sommes principalement concentrés sur lenvironnement de travail du développeur individuel. Aujourdhui, nous concevons nos produits pour le système plus large via lequel le travail agentique est initié, exécuté, coordonné, révisé et gouverné. LEDI reste un élément central dans lavenir de JetBrains. Lépoque à laquelle tout le système de développement logiciel pouvait être contenu dans une fenêtre touche à sa fin. Dans le cadre de notre investissement continu, nous intégrons désormais lexpérience agentique fondamentale aux EDI JetBrains, pour offrir aux développeurs professionnels un environnement dans lequel ils peuvent travailler efficacement avec des agents tout en comprenant, modifiant et vérifiant le code qui en résulte. JetBrains Air sintègre à lécosystème plus large qui se développe autour de lui. »
Ce système repose sur une conviction fondamentale : lavenir du développement agentique sera multifournisseur. Aucun modèle, agent ou service unique ne conviendra à tous les développeurs, équipes ou tâches.
Dun seul produit à un système de produits ouvert
Ce changement stratégique a une conséquence concrète : JetBrains Air ne peut pas simplement être un agent ou un environnement de développement de plus. Il doit connecter des produits conçus pour le travail individuel, la coordination des équipes, le contrôle organisationnel, le contexte et lautomatisation des processus, tout en restant ouvert aux outils et aux agents choisis par les développeurs, y compris ceux qui ne sont pas conçus par JetBrains.
JetBrains Air comprend les produits suivants, certains étant déjà disponible, d'autres seront introduits à mesure que le système évoluera :
- Air dans les EDI JetBrains : une expérience de développement agentique complète pour diriger et orchestrer les agents et vérifier leur travail au sein des EDI JetBrains.
- Air Teams : une nouvelle façon de coordonner et dautomatiser les workflows de livraison logicielle impliquant des développeurs et des agents autonomes.
- Air Governance (anciennement JetBrains Central) : politique organisationnelle, visibilité, auditabilité, gestion des coûts et responsabilité pour le développement assisté par lIA et piloté par les agents.
Junie est lagent de programmation de JetBrains pour le développement logiciel professionnel. Il sera pris en charge sur toutes les surfaces Air.
Air dans les EDI JetBrains fournit aux développeurs lenvironnement requis pour diriger les agents et vérifier leurs résultats grâce à lintelligence du code de JetBrains. Air Teams transforme lactivité individuelle des agents en workflows déquipe coordonnés. Air Governance rend cette activité visible et gouvernable, avec une obligation den rendre compte à léchelle de lorganisation.
Mais un système ouvert ne peut pas se limiter aux produits de JetBrains. LAgent Client Protocol (ACP) standardise la connexion entre un EDI et le dispositif complet autour dun agent, y compris sa planification, sa logique, ses outils, son routage de modèles et son observabilité. Grâce au registre ACP, les développeurs peuvent découvrir et exécuter un nombre croissant dagents compatibles tout en continuant à travailler au sein des EDI JetBrains.
Air Governance est conçu pour étendre la visibilité et la gouvernance des coûts à lensemble des fournisseurs et des différents outils avec lesquels le travail agentique seffectue. Cela signifie que les développeurs peuvent choisir lagent, le modèle ou le service adapté à une tâche sans que lorganisation nait à renoncer au contexte, à la visibilité ou au contrôle. Ensemble, les produits Air permettent au travail de circuler entre les développeurs, les agents, les outils et les environnements sans perdre le contexte ni les contrôles qui lentourent.
Ladoption individuelle a progressé plus vite que linfrastructure organisationnelle
Les développeurs ont adopté les agents plus rapidement que les organisations nont été capables de mettre en place linfrastructure nécessaire autour deux. Les capacités des agents ont progressé, et différents modèles et agents se sont révélés utiles pour différentes tâches. Cependant, le contexte, la coordination, la gouvernance et la gestion des coûts afférents nont pas suivi le même rythme.
Pour de nombreux développeurs, les agents apportent déjà une valeur concrète. Au niveau organisationnel, la rentabilité est beaucoup plus difficile à démontrer. Les coûts apparaissent ailleurs : dans la révision, les retouches, la sécurité, linfrastructure et les dépenses. Quels agents peuvent accéder au code de lentreprise ? Où les données peuvent-elles aller ? Quels résultats nécessitent une révision humaine ? Que sest-il passé pendant quun agent travaillait à distance ? Qui a approuvé la modification qui en a résulté et comment a-t-elle été vérifiée ?
La fragmentation à ce niveau nest pas seulement gênante. Elle rend le développement logiciel plus difficile à comprendre, à mesurer et à gouverner, précisément au moment où une part croissante du travail est déléguée.
Le goulot détranglement se déplace avec le travail
Les erreurs évidentes dans le code sont rapidement détectées. Cette partie du système continue de fonctionner. Le problème le plus complexe réside dans le code presque correct : plausible, capable de passer avec succès une vérification superficielle, mais contenant insidieusement une mauvaise hypothèse ou une incohérence architecturale qui ne se révélera que lorsquil sera devenu coûteux de la corriger.
À mesure que les agents prennent en charge une part croissante de lexécution, le goulot détranglement se déplace de la réalisation de modifications vers leur compréhension, leur vérification et le fait den assumer la responsabilité. Le code devient moins coûteux à générer, mais plus coûteux à vérifier. Lactivité des agents devient plus facile à démarrer, mais plus difficile à coordonner, à auditer et à expliquer. Et si le travail peut être délégué, la responsabilité, elle, ne peut pas lêtre. Un agent ne recevra pas un appel à 3 heures du matin lorsque quelque chose ne va pas. La responsabilité de ce qui est livré appartient toujours aux personnes et aux organisations qui le livrent.
Cest pourquoi le contrôle devient plus difficile, et non plus facile, à mesure que lIA progresse. Un modèle plus performant peut produire de meilleurs résultats. Il ne définit pas de politique organisationnelle, ne conserve pas les informations de traçabilité, ne fournit pas de visibilité sur les coûts et ne décide pas qui est responsable des modifications qui en résultent.
Lavenir est multifournisseur
La prise en charge multifournisseur est un principe de conception fondamental de JetBrains Air, qui façonne la manière dont le système est construit dès le départ. L'équipe de JetBrains affirme : « Nous ne pensons pas que ce marché se consolidera de sitôt. Les modèles ont chacun leurs points forts et les classements évoluent mois après mois. Au sein dune même entreprise, les équipes font déjà des choix différents, et elles ont souvent raison de le faire. Standardiser ses outils autour dun seul fournisseur dIA aujourdhui revient à sengager pour plusieurs années dans un marché qui change à chaque trimestre. »
Garder les options ouvertes est la démarche la plus raisonnable. Le problème, cest ce que cette ouverture coûte actuellement. Chaque nouveau modèle, agent ou service quune organisation ajoute lui fait perdre un peu plus de visibilité sur son propre travail de développement. Le contexte ne se transmet pas dun outil à lautre. Les dépenses ne peuvent pas être attribuées. Les politiques doivent être redéfinies pour chaque service. Les organisations ne devraient pas avoir à choisir entre utiliser les meilleurs outils disponibles et comprendre ce qui se passe au sein de leur propre ingénierie. Cette situation existe parce que rien dans la pile technologique actuelle na été conçu pour se situer au-dessus de plusieurs fournisseurs à la fois.
Cest le travail que JetBrains a entrepris. L'équipe de JetBrains commente : « Nous développons notre propre agent, et nous avons lintention de le rendre excellent. Mais JetBrains Air noblige pas les clients à lutiliser, et notre stratégie ne dépend pas du fournisseur de modèles qui est en tête des classements ce trimestre. Nous navons aucune raison de restreindre lécosystème. Ce que nous pouvons offrir à la place, cest un espace unique pour exécuter, suivre, gouverner et assurer la traçabilité du développement agentique quels que soient les modèles, agents et services utilisés, pour les développeurs, les équipes et lorganisation. »
La prise en charge de plusieurs modèles et agents est un point de départ, pas un aboutissement. Ce qui compte vraiment, cest ce quil y a au-dessus : un contexte partagé, un ensemble unique de politiques, une vue unifiée des coûts et un historique de ce qui sest passé, quel que soit le fournisseur à lorigine des changements.
Ce que JetBrains apporte
Le choix multifournisseur ne résout quune partie du problème. Les agents ont également besoin dune intelligence logicielle fiable. En réponse à cet enjeu, JetBrains apporte 26 ans dintelligence en ingénierie, pour aider développeurs à comprendre la structure et le comportement des logiciels complexes, plutôt que de simplement en générer davantage. Cette intelligence déterministe du code constitue une base permettant de rendre le travail agentique plus fiable, plus efficace et plus compréhensible, quels que soient les modèles et les agents utilisés.
Cest un avantage économique autant que technique. Les agents consacrent du temps et de largent à redécouvrir des informations que la base de code contient déjà. Un agent capable de récupérer cette connaissance est moins coûteux et plus précis quun agent qui doit la reconstruire. Comme cette intelligence nappartient pas à un seul modèle, ses avantages peuvent sétendre à lensemble des agents et services pris en charge. L'équipe de JetBrains a déclaré : « Nous traversons également la même transition que les organisations pour lesquelles nous concevons nos produits : nous adoptons des agents en interne, repensons nos workflows et apprenons où les gains de productivité individuels se traduisent par une meilleure livraison logicielle et où ils ne font que déplacer le travail ailleurs. »
Voici un extrait de l'annonce de JetBrains Air :
Ce qui est prévu pour la suite
JetBrains Air va évoluer au fil dune série continue de versions. Nous serons transparents quant à ce que les clients peuvent utiliser dès maintenant, ce qui entre en préversion et ce qui fera partie de notre orientation à plus long terme.
Avec le temps, JetBrains Air sétendra davantage aux expériences mobiles et à distance, permettant aux utilisateurs dinitier, de suivre, de réviser et de poursuivre le travail agentique à mesure quil se déplace entre les environnements. Lobjectif nest pas de reproduire lIDE sur toutes les surfaces. Nous mettons à disposition le bon contexte et les bons contrôles partout où des décisions doivent être prises.
Nous intégrerons également lintelligence de JetBrains à un plus grand nombre de workflows agentiques. Cela inclut un contexte plus riche issu du code, de larchitecture, des dépôts, du comportement à lexécution et des connaissances organisationnelles, ainsi que de meilleurs moyens dorienter le travail entre développeurs, modèles, agents et services.
Une part croissante du travail sera déclenchée par des événements de dépôt, des planifications et des processus de livraison, plutôt que par un développeur ouvrant un éditeur et soumettant un prompt. JetBrains Air fournira lintelligence, la supervision et le contrôle humain requis pour ces workflows, dans les différents outils et services utilisés.
Nous ne citerons pas de futurs produits avant que leur périmètre et leur disponibilité ne soient prêts à être confirmés. À chaque version, nous expliquerons ce qui fonctionne, comment les différents éléments sarticulent et ce qui est encore en cours de développement.
Dans quelle direction va JetBrains Air
Les entreprises qui adopteront lIA avec succès ne seront pas nécessairement celles qui génèrent le plus de code ou déploient le plus dagents. Ce seront celles qui seront capables détendre lexpérimentation tout en préservant la qualité, le contexte, la discipline de gestion des coûts et la compréhension humaine.
JetBrains Air représente notre engagement à concevoir des produits adaptés à cette réalité. Il fait évoluer JetBrains de lenvironnement de travail du développeur vers un système de produits connectant développeurs, agents, équipes et organisations.
Lobjectif nest pas plus de code. Cest que les développeurs, les équipes et les organisations puissent comprendre, vérifier et assumer pleinement les logiciels quils créent.
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