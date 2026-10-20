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JetBrains annonce la version 0.13 de la chaîne d'outils Kotlin, un point d'entrée CLI unique pour lancer votre prochaine application Kotlin Multiplatform (KMP)

Le , par Jade Emy
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Kotlin est un langage de programmation multiplateforme, à typage statique, polyvalent et de haut niveau, doté dune inférence de types. Kotlin est conçu pour interagir pleinement avec Java, et la version pour la machine virtuelle Java (JVM) de la bibliothèque standard de Kotlin sappuie sur la bibliothèque de classes Java. Cependant, l'inférence de types permet une syntaxe plus concise. Kotlin cible principalement la JVM, mais se compile également en JavaScript (par exemple, pour les applications web front-end utilisant React) ou en code natif via LLVM (par exemple, pour les applications iOS natives partageant une logique métier avec des applications Android). JetBrains prend en charge les coûts de développement du langage, tandis que la Fondation Kotlin protège la marque Kotlin.

La chaîne doutils Kotlin constitue un point dentrée unifié vers Kotlin. Elle vous permet de développer des applications JVM, Android, iOS, multiplateformes et côté serveur grâce à une configuration déclarative simple. En juin 2026, JetBrains avait annoncé que Amper est devenu Kotlin Toolchain (chaîne doutils Kotlin) et était en version Alpha. La version 0.11 concrétisait cette transition, tout en offrant la possibilité de publier des bibliothèques JVM, de nouvelles API de développement de plugins et plusieurs améliorations de lexpérience développeur.

Avec la sortie de la version 0.13, JetBrains recommande désormais la chaîne doutils Kotlin pour la plupart des nouveaux projets Kotlin Multiplatform (KMP). Se lancer avec Kotlin Multiplatform implique souvent de travailler avec des plateformes inconnues. Les développeurs Android découvrent peut-être iOS pour la première fois, tandis que dautres équipes sétendent au Web ou aux applications de bureau. Chaque plateforme saccompagne de ses propres outils à installer et de configurations de compilation à maîtriser.

La chaîne doutils Kotlin change la donne. Il sagit dun point dentrée CLI unique pour configurer lenvironnement, créer, compiler, tester et publier vos applications et bibliothèques KMP. Elle intègre une configuration de projet déclarative et un ensemble complet doutils indispensables : tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Dans les versions récentes, JetBrains a peaufiné lexpérience CLI et EDI, ajouté la prise en charge du Web et de CInterop, et apporté de nombreuses autres améliorations en fonction de vos retours.


Prise en charge directe des workflows agentiques

Dès le début, l'équipe de JetBrains a conçu la chaîne doutils Kotlin pour quelle soit fiable et facile à utiliser, tant pour les développeurs que pour les EDI. Il savère que la configuration automatique de lenvironnement, les configurations déclaratives et les messages derreur clairs et exploitables constituent également une base idéale pour les agents IA. Ils ont poussé cette approche plus loin en introduisant un serveur MCP avec rechargement à chaud et des compétences dédiées aux agents IA, incluses dans les compétences officielles pour agents IA de Kotlin. Vous pouvez les installer à laide de la commande :

Code : Sélectionner tout 
npx skills add kotlin/kotlin-agent-skills


À terme, ces compétences seront fournies directement via la chaîne doutils Kotlin. Daprès les tests de performance, les agents IA génèrent et gèrent déjà les projets de la chaîne doutils Kotlin de manière plus fiable, tout en consommant moins de jetons.

Nouveautés de la version 0.13

Création dun nouveau projet avec kotlin new :

La version 0.13 introduit la commande kotlin new, qui offre un processus de configuration interactif similaire à celui de lassistant Kotlin Multiplatform. Notez que la commande kotlin init reste disponible ; elle a été mise à jour pour correspondre au comportement de kotlin new, mais elle génère les fichiers de projet directement dans votre répertoire actuel.

Lorsque vous exécutez kotlin new, la première invite vous demande de sélectionner le type de votre application :


Pour les applications Kotlin Multiplatform, vous pouvez choisir vos plateformes cibles lors de la deuxième étape :


Meilleure expérience utilisateur lors de la prise en main des applications iOS

La configuration des applications iOS sur une machine vierge est désormais nettement plus fluide :

- Meilleurs diagnostics dinstallation de Xcode : recevez des messages clairs et exploitables concernant lacceptation de la licence Xcode et létat de la première exécution.
- Les environnements dexécution du simulateur iOS sont téléchargés automatiquement lorsque cela est nécessaire. Un simulateur iOS est créé automatiquement sil nen existe pas.

Affichage de la progression des téléchargements dans linterface en ligne de commande (CLI)

Linterface utilisateur textuelle (TUI) affiche désormais des barres de progression détaillées lorsque la chaîne doutils Kotlin télécharge les outils requis, tels que les JDK, les composants du SDK Android, les environnements dexécution iOS et les compilateurs.


Améliorations pour Android

Dans les versions précédentes, le SDK Android était automatiquement provisionné lors de lexécution de kotlin build ou kotlin run, mais pas lors de louverture du projet dans un EDI. Si vous ouvriez un projet dans votre EDI avant de lancer une compilation, labsence de certains SDK pouvait entraîner des erreurs de configuration.

Ils ont harmonisé le comportement de la CLI et de lEDI, et la chaîne doutils Kotlin provisionne désormais automatiquement les composants manquants du SDK Android lors de limportation du projet.

De plus, nous avons renforcé la validation des définitions despaces de noms et didentifiants dapplication afin que vous ne publiiez pas accidentellement des versions dapplications ou de bibliothèques avec des identifiants dexemple tels que com.example.app.

État de la synchronisation dans léditeur de lEDI

Vous pouvez désormais surveiller létat actuel de la synchronisation de lEDI depuis votre éditeur de fichiers :


Importation SPM

La chaîne doutils Kotlin prend désormais en charge les dépendances Swift Package Manager pour les plateformes Apple.

Les modules prenant en charge les plateformes Apple (par exemple kmp/lib, ios/app) peuvent importer des API Objective-C à partir de code Objective-C et Swift à laide de dépendances SwiftPM :

Code : Sélectionner tout 
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product: ios/app
 
dependencies:
  - swiftPackage:
      repository: "https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git"
      version: "12.17.0"
      products: [ "FirebaseCore", "FirebaseFirestore", "FirebaseAnalytics" ]


Les API Objective-C importées sont placées dans un espace de noms utilisant le préfixe swiftPMImport et se terminant par le nom du module :

Code : Sélectionner tout 
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// app/src/app.kt
import swiftPMImport.app.FIRAnalytics
import swiftPMImport.app.FIRApp


La chaîne doutils Kotlin prend également en charge les paquets SwiftPM locaux à laide de la clé localSwiftPackage.

Améliorations de la publication des bibliothèques multiplateformes

Lors de la publication de bibliothèques multiplateformes, vos métadonnées Compose Resources et vos dépendances SwiftPM sont publiées avec vos artefacts de compilation.

Les ressources Compose sont également résolues à partir de bibliothèques multiplateformes tierces.

Caches du compilateur Kotlin/Native

Les recompilations Kotlin/Native sont désormais plus rapides. Avec KTC-5422, la chaîne doutils Kotlin met en cache les dépendances natives compilées et les réutilise dune compilation à lautre, voire dun projet à lautre. Le code du projet bénéficie de caches par fichier, ce qui permet au compilateur de ne recompiler que le code concerné lors de la liaison. Une fois les caches remplis, les petites modifications nécessitent moins de travail et accélèrent les cycles « modification  compilation  exécution » pour les applications natives et les tests.

Cette fonctionnalité utilise le paramètre existant settings.kotlin.compileIncrementally et prend en charge les binaires de débogage non optimisés sur les cibles compatibles. La compilation vers des fichiers .klib continue de sexécuter dans son intégralité.

Prochaines étapes pour la chaîne doutils Kotlin et KMP

La feuille de route de JetBrains prévoit plusieurs étapes importantes, notamment :

- Linstallation de la chaîne doutils Kotlin via brew install kotlin.
- La mise à disposition de compétences en IA prêtes à lemploi.
- La prise en charge de Swift Export dès sa stabilisation.
- La rationalisation et lautomatisation des workflows de publication sur les boutiques dapplications.

Dans limmédiat, l'équipe Kotlin devrait principalement se concentrer sur lanalyse des retours des nouveaux utilisateurs et la résolution des lacunes existantes, notamment celles concernant les projets Gradle existants, avant de recommander des migrations.

Installez la chaîne d'outils Kotlin
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