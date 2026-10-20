JetBrains annonce la version 0.13 de la chaîne d'outils Kotlin, un point d'entrée CLI unique pour lancer votre prochaine application Kotlin Multiplatform (KMP)

La chaîne doutils Kotlin constitue un point dentrée unifié vers Kotlin. Elle vous permet de développer des applications JVM, Android, iOS, multiplateformes et côté serveur grâce à une configuration déclarative simple. En juin 2026, JetBrains avait annoncé que Amper est devenu Kotlin Toolchain (chaîne doutils Kotlin) et était en version Alpha. La version 0.11 concrétisait cette transition, tout en offrant la possibilité de publier des bibliothèques JVM, de nouvelles API de développement de plugins et plusieurs améliorations de lexpérience développeur.
Avec la sortie de la version 0.13, JetBrains recommande désormais la chaîne doutils Kotlin pour la plupart des nouveaux projets Kotlin Multiplatform (KMP). Se lancer avec Kotlin Multiplatform implique souvent de travailler avec des plateformes inconnues. Les développeurs Android découvrent peut-être iOS pour la première fois, tandis que dautres équipes sétendent au Web ou aux applications de bureau. Chaque plateforme saccompagne de ses propres outils à installer et de configurations de compilation à maîtriser.
La chaîne doutils Kotlin change la donne. Il sagit dun point dentrée CLI unique pour configurer lenvironnement, créer, compiler, tester et publier vos applications et bibliothèques KMP. Elle intègre une configuration de projet déclarative et un ensemble complet doutils indispensables : tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Dans les versions récentes, JetBrains a peaufiné lexpérience CLI et EDI, ajouté la prise en charge du Web et de CInterop, et apporté de nombreuses autres améliorations en fonction de vos retours.
Prise en charge directe des workflows agentiques
Dès le début, l'équipe de JetBrains a conçu la chaîne doutils Kotlin pour quelle soit fiable et facile à utiliser, tant pour les développeurs que pour les EDI. Il savère que la configuration automatique de lenvironnement, les configurations déclaratives et les messages derreur clairs et exploitables constituent également une base idéale pour les agents IA. Ils ont poussé cette approche plus loin en introduisant un serveur MCP avec rechargement à chaud et des compétences dédiées aux agents IA, incluses dans les compétences officielles pour agents IA de Kotlin. Vous pouvez les installer à laide de la commande :
|Code :
|Sélectionner tout
npx skills add kotlin/kotlin-agent-skills
À terme, ces compétences seront fournies directement via la chaîne doutils Kotlin. Daprès les tests de performance, les agents IA génèrent et gèrent déjà les projets de la chaîne doutils Kotlin de manière plus fiable, tout en consommant moins de jetons.
Nouveautés de la version 0.13
Création dun nouveau projet avec kotlin new :
La version 0.13 introduit la commande kotlin new, qui offre un processus de configuration interactif similaire à celui de lassistant Kotlin Multiplatform. Notez que la commande kotlin init reste disponible ; elle a été mise à jour pour correspondre au comportement de kotlin new, mais elle génère les fichiers de projet directement dans votre répertoire actuel.
Lorsque vous exécutez kotlin new, la première invite vous demande de sélectionner le type de votre application :
Pour les applications Kotlin Multiplatform, vous pouvez choisir vos plateformes cibles lors de la deuxième étape :
Meilleure expérience utilisateur lors de la prise en main des applications iOS
La configuration des applications iOS sur une machine vierge est désormais nettement plus fluide :
- Meilleurs diagnostics dinstallation de Xcode : recevez des messages clairs et exploitables concernant lacceptation de la licence Xcode et létat de la première exécution.
- Les environnements dexécution du simulateur iOS sont téléchargés automatiquement lorsque cela est nécessaire. Un simulateur iOS est créé automatiquement sil nen existe pas.
Affichage de la progression des téléchargements dans linterface en ligne de commande (CLI)
Linterface utilisateur textuelle (TUI) affiche désormais des barres de progression détaillées lorsque la chaîne doutils Kotlin télécharge les outils requis, tels que les JDK, les composants du SDK Android, les environnements dexécution iOS et les compilateurs.
Améliorations pour Android
Dans les versions précédentes, le SDK Android était automatiquement provisionné lors de lexécution de kotlin build ou kotlin run, mais pas lors de louverture du projet dans un EDI. Si vous ouvriez un projet dans votre EDI avant de lancer une compilation, labsence de certains SDK pouvait entraîner des erreurs de configuration.
Ils ont harmonisé le comportement de la CLI et de lEDI, et la chaîne doutils Kotlin provisionne désormais automatiquement les composants manquants du SDK Android lors de limportation du projet.
De plus, nous avons renforcé la validation des définitions despaces de noms et didentifiants dapplication afin que vous ne publiiez pas accidentellement des versions dapplications ou de bibliothèques avec des identifiants dexemple tels que com.example.app.
État de la synchronisation dans léditeur de lEDI
Vous pouvez désormais surveiller létat actuel de la synchronisation de lEDI depuis votre éditeur de fichiers :
Importation SPM
La chaîne doutils Kotlin prend désormais en charge les dépendances Swift Package Manager pour les plateformes Apple.
Les modules prenant en charge les plateformes Apple (par exemple kmp/lib, ios/app) peuvent importer des API Objective-C à partir de code Objective-C et Swift à laide de dépendances SwiftPM :
|Code :
|Sélectionner tout
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product: ios/app dependencies: - swiftPackage: repository: "https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git" version: "12.17.0" products: [ "FirebaseCore", "FirebaseFirestore", "FirebaseAnalytics" ]
Les API Objective-C importées sont placées dans un espace de noms utilisant le préfixe swiftPMImport et se terminant par le nom du module :
|Code :
|Sélectionner tout
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// app/src/app.kt import swiftPMImport.app.FIRAnalytics import swiftPMImport.app.FIRApp
La chaîne doutils Kotlin prend également en charge les paquets SwiftPM locaux à laide de la clé localSwiftPackage.
Améliorations de la publication des bibliothèques multiplateformes
Lors de la publication de bibliothèques multiplateformes, vos métadonnées Compose Resources et vos dépendances SwiftPM sont publiées avec vos artefacts de compilation.
Les ressources Compose sont également résolues à partir de bibliothèques multiplateformes tierces.
Caches du compilateur Kotlin/Native
Les recompilations Kotlin/Native sont désormais plus rapides. Avec KTC-5422, la chaîne doutils Kotlin met en cache les dépendances natives compilées et les réutilise dune compilation à lautre, voire dun projet à lautre. Le code du projet bénéficie de caches par fichier, ce qui permet au compilateur de ne recompiler que le code concerné lors de la liaison. Une fois les caches remplis, les petites modifications nécessitent moins de travail et accélèrent les cycles « modification compilation exécution » pour les applications natives et les tests.
Cette fonctionnalité utilise le paramètre existant settings.kotlin.compileIncrementally et prend en charge les binaires de débogage non optimisés sur les cibles compatibles. La compilation vers des fichiers .klib continue de sexécuter dans son intégralité.
Prochaines étapes pour la chaîne doutils Kotlin et KMP
La feuille de route de JetBrains prévoit plusieurs étapes importantes, notamment :
- Linstallation de la chaîne doutils Kotlin via brew install kotlin.
- La mise à disposition de compétences en IA prêtes à lemploi.
- La prise en charge de Swift Export dès sa stabilisation.
- La rationalisation et lautomatisation des workflows de publication sur les boutiques dapplications.
Dans limmédiat, l'équipe Kotlin devrait principalement se concentrer sur lanalyse des retours des nouveaux utilisateurs et la résolution des lacunes existantes, notamment celles concernant les projets Gradle existants, avant de recommander des migrations.
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