JetBrains annonce la disponibilité d'IntelliJ IDEA 2026.2, son EDI pour le développement en Java et Kotlin, avec des améliorations de l'IA, la prise en charge de Java 27 et du langage Kotlin 2.4

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (EDI) écrit en Java pour le développement de logiciels en Java, Kotlin, Groovy et d'autres langages basés sur la JVM. Il est développé par JetBrains et est disponible sous forme d'édition communautaire sous licence Apache 2 avec une licence propriétaire pour certains plugins intégrés, ainsi que sous forme d'édition commerciale propriétaire. Les deux peuvent être utilisées pour le développement commercial.
En juin, JetBrains a annoncé le programme d'accès anticipé (EAP) pour IntelliJ IDEA 2026.2. Récemment, elle annonce qu'IntelliJ IDEA 2026.2 est désormais disponible. Cette version apporte des mises à jour conçues pour rationaliser vos workflows et vous aider à adopter en toute confiance les dernières innovations de l'écosystème Java.
IntelliJ IDEA 2026.2 offre une prise en charge immédiate de Java 27 et des dernières fonctionnalités du langage Kotlin 2.4, vous aidant ainsi à rester à la pointe des technologies JVM les plus récentes. Cette version simplifie également le développement Spring grâce à des workflows de migration de bases de données améliorés et à des informations plus complètes sur Spring Security, tout en rendant le débogage plus performant grâce à de nouveaux points de journalisation et à une navigation améliorée entre les sorties dexécution et le code source.
Voici les points forts de cette version :
Améliorations de lIA :
- Intégration native de GitHub Copilot
- Compétences des agents
- Prise en charge de la complétion par IA pour les fournisseurs tiers
Fonctionnalités améliorant la productivité :
- Points de journalisation
- Complétion des dépendances
- Prise en charge précoce de Gradle 10 et aide à la migration
- Flux de résolution des conflits Git simplifié
- Améliorations de Docker Compose
Prise en charge de nouvelles technologies :
- Java 27
- Fonctionnalités stables de Kotlin 2.4
- Améliorations de la prise en charge de Spring
- Cadre de test Terraform
- TypeScript 7.0
La version 2026.2 apporte également de nombreuses améliorations en matière de stabilité, de performances et dergonomie sur lensemble de la plateforme. Vous pouvez télécharger cette dernière version le site web de JetBrains ou effectuer la mise à jour directement depuis l'EDI, via l'application gratuite Toolbox, ou à l'aide de paquets snap pour Ubuntu.
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