JetBrains a annoncé le programme d'accès anticipé (EAP) pour IntelliJ IDEA 2026.2, permettant d'essayer la version pré-publication de l'EDI axé sur le développement en Java et Kotlin



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JetBrains est une société à responsabilité limitée internationale spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (EDI) écrit en Java pour le développement de logiciels en Java, Kotlin, Groovy et d'autres langages basés sur la JVM. Il est développé par JetBrains et est disponible sous forme d'édition communautaire sous licence Apache 2 avec une licence propriétaire pour certains plugins intégrés, ainsi que sous forme d'édition commerciale propriétaire. Les deux peuvent être utilisées pour le développement commercial.Récemment, JetBrains a annoncé le programme d'accès anticipé (EAP) pour IntelliJ IDEA 2026.2. Les premières versions EAP sont déjà disponibles dans l'application Toolbox, sur le site web et sous forme de snap pour Ubuntu. Comme toujours, les versions EAP sont gratuites jusqu'à la sortie officielle de la version finale. Avec cette version, l'équipe de JetBrains s'efforce de maintenir l'équilibre entre le codage assisté par l'IA et les workflows de développement classiques (où le codage manuel reste l'activité principale)., ils introduisent le référentiel de compétences pour les agents directement dans l'EDI et continuent de travailler à l'amélioration des suggestions d'édition suivantes, à l'ajout de la génération complète de méthodes alimentée par l'IA et à l'exposition de davantage de connaissances de l'EDI via MCP. Grâce à la génération complète de méthodes, lorsque vous appelez une méthode qui n'existe pas encore, l'IA de l'EDI vous proposera de générer à la fois le stub de signature et le corps d'implémentation complet, en utilisant le même flux « Tab-to-accept » que vous connaissez déjà.MCP mettra davantage de capacités de débogage à la disposition des agents. Cela permettra aux agents de définir des points d'arrêt, y compris les points de journalisation nouvellement introduits.Maintenant que les agents ont migré vers l'interface en ligne de commande (CLI), ils travaillent pour garantir que le terminal intégré d'IntelliJ IDEA offre une prise en charge optimale. Il prendra en charge le glisser-déposer des chemins d'accès aux fichiers et le collage d'images lorsque vous interagissez avec un agent de codage CLI, et le JDK du projet sera disponible sans configuration manuelle du PATH.l'équipe de JetBrains apporte une fonctionnalité de complétion des dépendances remaniée aux scripts de build. Dans la section des dépendances, lEDI ne proposera de complétion que lorsque cela est pertinent (coordonnées dartefacts, portées et versions pertinentes), en sappuyant sur le cache local et les informations côté serveur.Vous pourrez également exécuter les migrations Flyway et Liquibase à partir du même menu contextuel et de la même vue de source de données que ceux que vous utilisez pour tout le reste, avec des configurations d'exécution dédiées pour chaque outil. Cela permet de maintenir les migrations dans le même flux de travail, que vous lanciez un nouveau module ou que vous corrigiez un problème sur le staging.Mais(même si vous combinez plusieurs méthodes), vous gardez le contrôle sur ce qui est déployé ; la compréhension, la révision et le débogage du code restent donc plus importants que jamais.Ils améliorent continuellement le débogueur Spring pour fournir encore plus dinformations dexécution. Léditeur affichera des indicateurs de sécurité à côté de vos points de terminaison et vous indiquera quels rôles les déverrouillent, afin que vous puissiez voir dun seul coup dil si une méthode de contrôleur est protégée et de quelle manière.Ils travaillent également à l'intégration d'un nouveau débogueur Hibernate qui affiche le code SQL ou HQL que Hibernate s'apprête à exécuter, vous permet de passer directement d'une requête à la ligne de code Kotlin ou Java qui l'a déclenchée, et vous permet d'exécuter la requête dans la configuration propre à l'application. Si vous vous êtes déjà demandé «», cette fonctionnalité est faite pour vous.Les points de journalisation sont le « débogueur println » dont vous avez toujours rêvé. Auparavant, pour analyser un bug, il fallait parsemer le code dappelset recompiler. Dans la version 2026.2, lIA peut placer des points de journalisation avec les expressions qui vous intéressent réellement pendant une session de débogage  sans suspension, sans recompilation et sans traces dimpression à nettoyer.L'un des fondements d'IntelliJ IDEA est que JetBrains reste à la pointe de la technologie en matière de prise en charge des technologies sous-jacentes. La prise en charge précoce de Java 27, les mises à jour de Kotlin 2.4.x et Gradle 10 sont en cours.Dans la continuité des améliorations apportées à Kotlin et JPA dans la version 2026.1, ils continuent, au cours de ce cycle de publication, à affiner lutilisation de Kotlin dans les projets Spring : des diagnostics plus clairs tenant compte de Kotlin, une interopérabilité plus fluide des classes de données et moins de surprises lors de la migration dune base de code Java/Spring existante vers Kotlin.Enfin, l'équipe d'IntelliJ IDEA continue en permanence à améliorer les performances et la qualité globale du produit, à corriger les blocages et les bogues, et à réduire la consommation de ressources.