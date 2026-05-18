JetBrains présente son orientation en 2026 pour les workflows dIA et workflows classiques dans les EDI JetBrains

Notre orientation pour 2026 : workflows dIA et workflows classiques dans les EDIs JetBrains

Ce que signifie « l'IA dans l'EDI », sans poudre aux yeux ni effet de mode

La stratégie en matière d'IA : éviter de dépendre d'un fournisseur et maintenir des workflows compatibles

L'Agent Client Protocol (ACP) : « Apportez votre propre agent »

Une « programmation professionnelle avec l'IA » implique plus de responsabilités

L'IA selon vos conditions : nos engagements dans nos produits



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JetBrains est une société spécialisée dans le développement de logiciels, qui conçoit des outils destinés aux développeurs et aux chefs de projet. L'entreprise a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux en Chine, en Europe et aux États-Unis. JetBrains propose divers environnements de développement intégrés (EDI), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm et CLion. Elle a également créé en 2011 le langage de programmation Kotlin, qui peut s'exécuter dans une machine virtuelle Java (JVM).Actuellement, les développeurs peuvent créer du code de deux façons :1. La méthode classique : en saisissant du code, en le refactorisant, en le déboguant et en obtenant le résultat souhaité ligne par ligne.2. La nouvelle méthode : en collaborant avec l'IA, parfois avec la saisie semi-automatique, et d'autres fois en utilisant un agent capable d'élaborer des pans entiers du travail.JetBrains estime que ces deux méthodes sont deux manières valides d'écrire du code. L'équipe JetBrains affirme notamment : «C'est pourquoi, JetBrains présente ses engagements pour tous les workflows, les workflows dIA et workflows classiques, dans les EDI JetBrains. L'équipe JetBrains ajoute : «Voici la présentation de JetBrains de son orientation en 2026 :Nous ne nous limitons pas à un seul workflow « officiel ». Le marché évolue trop vite pour cela, et les développeurs sont trop différents pour une approche unique.Ainsi, lorsque nous parlons de « l'IA dans les EDIs JetBrains », nous faisons référence à la valeur ajoutée apportée par les agents, c'est-à-dire à l'expérience utilisateur et aux fonctionnalités qui deviennent disponibles si et quand elles sont utiles :- Dans la fenêtre d'outils AI Chat, pour un workflow- Dans le, où beaucoup de développeurs travaillent déjà avec des outils en ligne de commande.- Dans les nouveauxcréés pour les systèmes agentiques qui vous permettent d'exécuter un agent et de le laisser fonctionner pendant des heures.On peut voir cela comme suit : un même EDI disposant de plusieurs moyens d'effectuer votre travail à l'aide de l'IA  des moyens sélectionnés par l'utilisateur, définis par l'équipe et limités par les attentes réelles du développement.S'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que le « meilleur » modèle, fournisseur ou agent aujourd'hui ne restera pas le meilleur pour toujours, et ne le sera peut-être déjà plus le mois prochain.C'est pourquoi nous optons délibérément pour une expérience d'EDI qui ne dépende pas de la feuille de route d'un seul fournisseur.Concrètement, cela signifie que notre expérience de chat avec l'IA prend en charge plusieurs modes de connexion, dans le respect des conditions générales des fournisseurs et en fonction de ce que les utilisateurs veulent réellement :(avec un abonnement à JetBrains AI).: vous apportez votre propre clé API.pour les comptes fournisseurs compatibles (quand le fournisseur la prend en charge).: vous connectez des agents de programmation externes à l'aide d'un protocole standard.Notez bien :. Si un fournisseur d'agents ne propose pas l'authentification OAuth (ou pas de manière exploitable par un EDI), nous ne pouvons pas l'inventer.L'ACP vous permet de connecter des agents de programmation externes aux EDIs JetBrains via une interface standard, de sorte que l'EDI n'a pas besoin d'une intégration spécifique pour chaque agent. Les agents peuvent être installés à partir d'un registre organisé (ou configurés manuellement) et apparaîtront ensuite dans le chat IA.En pratique, les utilisateurs ont par exemple demandé l'. Cursor est déjà disponible en tant qu'agent d'IA dans les EDI s JetBrains via l'ACP. Vous pouvez le sélectionner dans le sélecteur d'agent et utiliser son workflow agentique dans votre EDI JetBrains.Voici le modèle que nous voulons suivre :- Vous choisissez l'agent qui correspond à votre workflow ou à votre équipe.- Vous continuez à travailler dans l'EDI que vous maîtrisez déjà.- Les workflows d'EDI classiques ne sont pas mis de côté par le « mode agent ».Nous ne sommes pas contre l'IA. Nous sommes contre la confusion.ll existe un type de programmation optimisé pour des résultats jetables  et il est parfaitement valable dans les bons contextes. Mais les edIS JetBrains sont conçus non pas pour du code jetable, mais plutôt pour du code destiné à une utilisation à long terme.Ainsi, lors du développement de nos EDI, nous appliquons le principe selon lequel. Il doit donc être possible de :- Le lire- Le réviser- Le modifier- Revenir en arrière en cas d'erreur- Comprendre son impact sur la base de codeConcrètement, nos attentes de base sont plutôt banales (dans le meilleur sens du terme) :- Les modifications doivent être- Les modifications doivent être- Votre projet ne se retrouve pas dans un état dysfonctionnel (l'absence de code rouge est un assez bon point de départ)Et oui, les agents peuvent modifier un grand nombre de fichiers. Cela peut être un super-pouvoir, mais uniquement si vous pouvez entièrement inspecter, comprendre et corriger le résultat. C'est là que l'EDI fait la différence : il vous offre visibilité et contrôle sur le code, qu'il soit produit par des humains ou une IA.: Les workflows axés sur la saisie et ceux axés sur l'IA sont tous deux valides. Nous ne travaillons pas à alimenter les discours sur le remplacement des développeurs, et nous ne créons pas non plus d'EDI qui vous incitent à adopter une seule méthode de travail « approuvée ». Nous respectons les deux approches.: Chaque étape d'adoption des agents doit préserver la promesse fondamentale de l'EDI : intelligence du code approfondie, et des opérations de refactorisation, de débogage, de navigation, d'inspection et de révision sécurisées  tout ce qui fait l'essence même du développement professionnel.: Les multiples voies d'activation (abonnement, BYOK, OAuth si possible, et agents ACP) ne sont pas un « bonus ». Nous nous engageons à ce que votre workflow ne soit jamais lié à un seul fournisseur.: Si les gens continuent à utiliser ces workflows des semaines plus tard (fidélisation et projets concrets), c'est bon signe. De nombreux workflows pilotés par l'IA ne sont aujourd'hui qu'une mode passagère (comme Ralph-loop).: Nous apprécions l'honnêteté des utilisateurs de Reddit, des évaluateurs de la Marketplace et des membres de la communauté, qui ne sont pas tenus d'être polis envers nous. Ce sont exactement ces personnes-là que nous voulons pour juger de nos progrès.JetBrains conclut sa présentation en affirmant : « L'IA va créer beaucoup de code. Ce n'est plus une prédiction, c'est la réalité en avril 2026. Mais il faut bien que quelqu'un soit responsable de ce code. Il faut encore que quelqu'un le lise avant la fusion. Et à l'heure actuelle, les agents peuvent vous aider à aller plus vite, mais ils ne peuvent pas assumer ce risque pour vous. Notre engagement est donc simple : Nous allons continuer à mettre au point des workflows d'IA qui accélèrent la création, et à renforcer l'EDI en tant que lieu idéal pour examiner, comprendre et assumer la responsabilité de ce qui est livré. Vous décidez de la dose d'IA qui vous convient. Nous veillerons à ce que les deux parcours  classique et assisté par l'IA  fonctionnent parfaitement ensemble, mais vous pouvez choisir celle que vous préférez. »