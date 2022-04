Développement de jeux avec Unreal Engine dans Rider 2022.1

d'une intégration poussée avec Unreal Engine

Une prise en charge de C++ de premier ordre

Un mécanisme de réflexion d'Unreal Engine

L'analyse de code adaptée pour Unreal Engine

Lors de la Game Developers Conference il y a quelques semaines, JetBrains a présenté RiderFlow, son nouveau plugin pour l’éditeur Unity qui facilite la gestion des scènes, la navigation et la recherche des ressources, et les réactions ont été très positives. Cette fois-ci, JetBrains a annoncé que RiderFlow est désormais accessible à tous et peut être téléchargé à partir de l’Asset Store ou de son site web, voire installé en tant que paquet UPM.Alors, qu’est-ce que RiderFlow ? Il s’agit d’un plugin pour l’éditeur Unity créé sur la base du travail de JetBrains sur la prise en charge de Unity dans Rider, son EDI pour le développement de jeux en C#/C++. Il propose des fonctionnalités utiles pour l’ensemble des collaborateurs des équipes de création de jeux qui travaillent sur des scènes avec Unity. Et il est gratuit !Regardez cette courte vidéo pour en savoir plus :Ajouter RiderFlow à votre projet est très facile. La méthode la plus pratique est d’utiliser le serveur UPM de JetBrains et de laisser le Package Manager de Unity installer et gérer les fichiers. Vous devrez ajouter le serveur UPM de JetBrains aux paramètres de votre projet, mais les étapes à suivre sont simples et documentées sur page d’aide.Vous pouvez également trouver RiderFlow sur l’Asset Store ou le télécharger sur le site web de JetBrains et le déposer dans la vue Project pour l’importer manuellement.À première vue, il peut sembler surprenant que JetBrains ait décidé de créer un plugin comme RiderFlow. Pourquoi proposer un plugin pour l’éditeur Unity ? Voici la réponse de JetBrains :« Cela n’est pas si étonnant : tout ce que nous créons est conçu pour aider les développeurs à être plus productifs. Cela se traduit notamment dans des outils tels que l’EDI Rider, qui offre une excellente prise en charge pour C# et pour Unity, avec l’affichage de l’utilisation du code dans les ressources par exemple. Nous avons également ajouté la prise en charge d’Unreal et de C++ dans la version 2022.1 de Rider récemment publiée. La productivité peut aussi être améliorée par l’utilisation d’outils collaboratifs pour les équipes tels que TeamCity pour l’intégration continue ou Space pour la gestion de projet, le suivi des tickets, le contrôle des sources, etc.« RiderFlow s’inscrit dans cette lignée. Il est conçu pour apporter l’expertise de JetBrains en matière de productivité au développement Unity, non seulement pour les codeurs, mais aussi pour les concepteurs de jeux, artistes, concepteurs de niveaux, et tous les membres d’une équipe créative qui travaillent avec Unity.« Le plugin RiderFlow bénéficie de ce que nous avons appris, construit et implémenté dans Rider pour Unity, et l’applique à l’éditeur Unity. Il apporte des fonctionnalités qui aident à travailler plus efficacement dans l’éditeur : gérer les scènes complexes, se déplacer facilement, trouver les ressources dont on a besoin, remplacer les objets des espaces réservés, et bien plus ».La fenêtre contextuelle Search Everywhere est accessible par un raccourci clavier et permet de trouver des ressources, des fichiers et des objets dans la vue Hierarchy. Cliquer sur les résultats permet de mettre en évidence l’objet ou la ressource ou d’y accéder. Vous pouvez également rechercher des actions de menu et des éléments de configuration, ce qui facilite l’appel des menus permettant de créer un nouvel objet ou d’ouvrir le Package Manager par exemple.Pour mieux gérer les scènes complexes, vous avez la possibilité de regrouper les objets dans la vue Hierarchy dans des sections colorées et d’ajouter des notes et des listes de tâches aux objets, que vous pouvez ensuite partager avec votre équipe.La vue Hierarchy vous permet également d’ajouter un signet aux objets importants ou aux tâches en cours, et vous pouvez naviguer vers ces objets à partir de la nouvelle barre d’outils flottante dans la vue Scene (si vous ne la trouvez pas dans les versions les plus récentes de Unity, recherchez Overlays dans le menu « more »). Il est également possible d’enregistrer des préréglages de caméra, ce qui permet de se déplacer facilement dans une scène en passant rapidement d’un objet ou d’une vue à l’autre grâce à un raccourci clavier.Voyons maintenant quelles sont les améliorations du workflow pour le travail avec les objets. La barre d’outils de la vue Scene dispose d’une palette de recherche, qui permet de trouver des ressources et des prefabs à glisser-déposer dans la scène. Gardez-la ouverte pour y accéder facilement et y ajouter autant de ressources que vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé de créer la boîte blanche pour votre scène, faites un clic droit sur un objet ou plus et sélectionnez Replace Objects. RiderFlow remplacera les objets des espaces réservés par les ressources appropriées, avec le même emplacement, la même échelle et la même rotation.Vous voulez savoir où une ressource est utilisée ? Faites un clic droit et sélectionnez Find Usages ou utilisez l’action Show Usages in Scene afin de mettre en évidence les ressources directement dans la vue de la scène en grisant le reste de cette scène, et utilisez la barre d’outils pour passer d’une instance à une autre.Lorsqu’on a seulement une modification rapide à faire dans un script, on n’a pas forcément envie d’avoir à ouvrir l’éditeur de script externe, même s’il est aussi performant que Rider. Dans ce cas, faites simplement un clic droit sur la ressource du script et sélectionnez Edit Code dans Unity : RiderFlow ouvrira un éditeur de code entièrement intégré, directement dans Unity. Cet éditeur repose sur Rider, mais il est plus simple : parfait pour les petites modifications et les correctifs rapides.RiderFlow est un excellent outil à utiliser lorsque vous travaillez avec l’éditeur Unity. Il offre des fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience utilisateur et vous faire gagner du temps dans l’éditeur Unity, notamment pour la recherche d’objets ou de ressources, ou la réinitialisation des vues d’une scène, et vous permettre d’avoir plus de temps à consacrer à l’amélioration de votre jeu.Avec RiderFlow, les développeurs vont bénéficier d'un éditeur simple, conçu pour effectuer de petites modifications rapides dans les fichiers de script C#. Au-delà des fonctionnalités d'édition de base, il fournit aussi des actions de texte intelligentes, le balisage du code, des infobulles sur les erreurs et une assistance à la saisie. Si vous avez besoin d'un éditeur plus complet, proposant des fonctionnalités telles que la saisie semi-automatique du code, des correctifs rapides et des capacités de refactorisation étendues, JetBrains vous recommande d'utiliser l'EDI Rider.Déjà largement utilisé dans le domaine du développement Unity, Rider fournit maintenant une prise en charge complète d'Unreal Engine. Cela fait de Rider le principal EDI de JetBrains pour les développeurs de jeux, quelle que soit leur spécialité. Les développeurs vont bénéficier notamment :