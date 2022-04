Développement de jeux avec Unreal Engine

Développement à distance

Prise en charge VCS

Autres nouveautés et améliorations

Amélioration de la prise en charge des points de terminaison (Endpoints et Endpoints Viewer).

Améliorations pour Vue : Rider 2022.1 apporte plusieurs améliorations pour Vue 3. Si vous définissez les composants comme globaux, l'EDI les reconnaîtra désormais dans vos fichiers .vue. De plus, Rider prend correctement en charge la syntaxe [C]createApp[C]. Il fera correspondre correctement les applications créées avec leurs éléments connexes à l'aide de createApp . Cette version fournit aussi la prise en charge de Nuxt 3, une nouvelle version du framework Vue.

Outre ces nouvelles fonctionnalités, cette version apporte le mode Docker Fast, des mises à jour de la barre d'outils principale et la recherche en texte intégral dans toute la solution directement à partir de la fenêtre contextuelle Search Everywhere.Déjà largement utilisé dans le domaine du développement Unity, Rider fournit maintenant une prise en charge complète d'Unreal Engine. Cela fait de Rider le principal EDI de JetBrains pour les développeurs de jeux, quelle que soit leur spécialité.Rider prend en charge le développement Unreal Engine sur les trois principales plateformes : Windows, Linux et macOS. Il fonctionne nativement avec le modèle, ce qui évite de perdre du temps avec la génération de modèle de projet intermédiaire.Le pluginpermet une intégration avancée entre Rider et l'éditeur Unreal d'Epic Games. Ce plugin :Rider s'appuie sur les fonctionnalités de ReSharper C++, qui offre une prise en charge native avancée du C++ moderne. Bénéficiez de plus de 1 300 inspections de code, de plus de 290 correctifs rapides, de refactorisations à l'échelle de la solution et de capacités de génération de code. Que vous travailliez avec le code C++ de votre jeu, d'Unreal Engine ou avec des shaders, Rider vous aide en accélérant la navigation et en expliquant le code avec des conseils d'insertion.Les macros de reflets et les spécifications de reflets Unreal Engine sont plus que des substitutions de texte brut pour Rider. Les fonctionnalités de saisie semi-automatique du code et la documentation rapide connaissent ces entités et en tiennent compte pour vous aider à coder efficacement. De même, Rider différencie les appels de procédure à distance d'Unreal Engine des autres fonctions et les met en correspondance lors de la navigation et de la génération de code.Grâce à l'intégration de Rider avec, vous pouvez voir les erreurs et avertissements que vous verriez normalement lors de la compilation directement dans l'éditeur pendant que vous saisissez du code. Ce processus est optimisé afin que son impact sur la performance globale soit minimal.Rider détecte les projets Unreal Engine et utilise automatiquement les règles de convention de nommage d'Unreal Engine lors de la génération de code et de l'analyse du code dans ces projets.Le débogueur basé sur LLDB prend en charge Unreal Engine Natvis pour vous aider à déceler tout problème dans le code de votre jeu ou dans le moteur. Vous pouvez définir des points d'arrêt pour une ligne, un symbole, des données et des conditions. Vous pouvez également parcourir le code, évaluer les expressions et même voir les valeurs des variables directement dans l'éditeur de Rider pendant la session de débogage.Rider prend directement en charge le framework de tests automatisés d'Unreal Engine. Lancez des tests à partir de la fenêtre d'outils Unit Test ou directement dans l'éditeur, examinez leurs résultats et relancez ceux qui ont échoué, tous les tests ou certains tests spécifiques.Vous pouvez utiliser Rider pour développer n'importe quel projet en C++ sous Windows : il vous suffit d'ouvrir un fichieren tant que projet dans Rider. Sous Linux et macOS, Rider est limité au modèlepour les projets C++.Rider prend maintenant en charge une version Bêta du workflow de développement à distance de JetBrains. Il permet de se connecter à une machine distante exécutant le backend de Rider, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Tout le traitement s'effectue sur cette puissante machine distante, et vous pouvez travailler sur votre projet de manière aussi fluide que s'il se trouvait sur votre machine locale. Cette fonctionnalité peut être lancée à partir de l'écran de bienvenue de Rider ou de la nouvelle application JetBrains Gateway disponible dans Toolbox App.De plus, vous pouvez créer, préparer, partager, reproduire, mettre en veille et gérer des environnements de développement avec JetBrains Space, la plateforme unifiée pour l'ensemble du pipeline de développement logiciel.La nouvelle barre d'outils est globalement très appréciée par les utilisateurs. Cependant, certains se sont plaints de l'impossibilité d'ajouter des widgets personnalisés ou de réorganiser les widgets existants. Vous l'avez demandé, et JetBrains l'a fait. Vous pouvez désormais ajouter de nouveaux widgets sur les côtés gauche et droit de la barre d'outils, les réorganiser et les supprimer.Il y a deux façons d'ouvrir la page de personnalisation de la barre d'outils :Si vous utilisez la nouvelle barre d'outils inaugurée dans Rider 2021.3, vous avez probablement remarqué qu'il n'existait pas de moyen de commencer le profilage avec dotTrace directement. Dans cette version, JetBrains a remédié à cela.Les optionsetsont maintenant disponibles dans le menudu widget Run/Debug (l'icône « kebab »).JetBrains a déplacé l'icônede la barre d'outilsvers l'icône engrenage et l'a renommée. Ici, vous pouvez spécifier le comportement souhaité lorsque vous cliquez sur un fichier dans l'arborescence: pour ce faire, sélectionnez un fichier ou ouvrez un aperçu diff.La fonctionnalitéa été améliorée pour faciliter l'examen des changements introduits. Rider met en évidence la différence entre les lignes directement dans l'éditeur lorsque vous survolez une annotation, et si vous cliquez dessus, l'EDI ouvre la fenêtre d'outils Git Log.Le volet Commit Details comprend désormais des informations sur les signatures GPG et l'état de la build. Auparavant, ces données étaient seulement affichées dans une colonne du journal Git.La nouvelle interface utilisateur de la fenêtre d'outils Git File History est désormais indépendante du processus d'indexation. Les données sont représentées avec une nouvelle interface, même lorsque l'indexation des journaux est désactivée. Auparavant, si l'historique d'un fichier n'était pas indexé, Rider affichait une vue de cet historique relativement lente et dépourvue de certaines fonctionnalités.Le mode Fast est arrivé dans les solutions Docker et Docker-Compose, ce qui devrait considérablement réduire les temps de build au cours du développement.est votre point d'entrée principal lorsque vous recherchez un élément dans votre solution, les paramètres de l'EDI ou l'historique Git. Rider 2022.1 comprend un nouvel onglet Text qui affiche toutes les occurrences de texte correspondant à votre chaîne pendant que vous la saisissez dans la solution. Il effectue une recherche en texte intégral dans tous les fichiers de code et de texte, y compris dans les fichiers .cs, .fs, .cshtml, .json, .js, .css, .editorconfig, .cvs, .dockerfile, .md et .txt.JetBrains a remplacé l'instanсepar une nouvelle fenêtre d'outilsafin de mettre plus clairement en évidence les notifications de l'EDI les plus importantes et utiles. L'objectif de cette mise à jour est d'améliorer la visibilité et l'organisation des notifications dans une fenêtre d'outils dédiée, à laquelle vous pouvez accéder depuis la barre de navigation.Auparavant, il était difficile de déterminer le niveau de zoom du contenu de l'éditeur de texte. Il n'y avait pas d'indicateur visible montrant explicitement l'état du zoom. Dans cette version, JetBrains a ajouté le widget Zoom, qui s'affiche en bas de l'éditeur de texte actuel. Il indique la taille réelle de la police de l'éditeur et permet de rétablir sa taille par défaut.JetBrains a ajouté un nouveau keymap Visual Studio 2022 qui résout toutes les différences de raccourcis entre le keymap actuel de Visual Studio et celui de l'EDI Visual Studio (par exemple Alt+Haut/Bas) en adoptant les raccourcis de ce dernier.JetBrains continue à améliorer la prise en charge de C# 10, notamment pour les directivesglobales. L'éditeur de logiciels pour développeurs a implémenté deux nouvelles refactorisations qui sont également disponibles en tant qu'actions contextuelles. On note aussi de nombreuses corrections et améliorations pour les types de référence nullables, Razor et Blazor, et la prise en charge de F#.JetBrains a apporté plusieurs améliorations concernant l'ajout de références web aux projets .NET.La remarquable prise en charge de Unity par Rider s'améliore encore dans la version 2022.1, avec notamment de nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des améliorations de performance.Le nommage peut être difficile. Il peut même parfois arriver de souhaiter changer le nom d'une solution tout entière. Rider peut vous aider. Appelez le menu contextuel du nœud de la solution dans la fenêtre d'outils, sélectionnez, puis indiquez le nouveau nom de votre solution.JetBrains a ajouté l'option SDK sous forme de liste déroulante dans la boîte de dialogue. Elle peut vous aider à créer un projet pour d'anciennes versions du SDK .NET après avoir installé la nouvelle version.L'actionfonctionne pour les projets ciblant .NET et .NET Core. Vous pouvez exécuter n'importe quelle méthode statique directement depuis l'éditeur de code en cliquant sur le triangle vert « run » dans la marge de la gouttière.JetBrains a amélioré plusieurs aspects de la prise en charge des analyseurs et des générateurs de sources Roslyn.JetBrains a réorganisé tous les éléments du menu Alt+Entrée liés au nettoyage et à la mise en forme du code.etont été combinés en un seul élémentafin de fournir un point d'entrée unique. En plus de ces changements, les paramètres du style syntaxique sont maintenant disponibles dans les actionset. Le voletaffiche également les changements de style de la syntaxe.On note encore la mise à jour l'outil de sélection des icônes de paquets dans la page des propriétés du projet NuGet. Il utilise désormais de nouveaux éléments au lieu d'éléments obsolètes.