Cette nouvelle fonctionnalité permet de conserver l'expérience familière qu'offre un IDE basé sur un ordinateur de bureau, tout en transférant la charge de travail à un serveur distant. Ces instances distantes peuvent être initialisées à l'avance afin de permettre aux développeurs de commencer à coder immédiatement, sans perdre de temps avec la configuration de l'environnement ou le paramétrage du système de contrôle de version.La solution s'appuie sur une technologie hybride qui garantit une expérience rapide et asynchrone et offre toutes les fonctionnalités disponibles dans les IDE locaux, y compris les plugins et extensions tiers. La fonctionnalité de développement à distance est disponible pour les IDE basés sur IntelliJ. JetBrains Space complète cette solution avec un ensemble de fonctionnalités conçues pour faciliter le travail des équipes de développement logiciel. JetBrains Space est une plateforme de collaboration tout-en-un qui couvre l'hébergement Git, la CI/CD, les référentiels de paquets, les discussions, les documents et la gestion de projet.Space simplifie le travail des développeurs et les aide à rester concentrés sur leurs tâches en réduisant au maximum les distractions et les changements de contexte. Plus de 53 000 entreprises de secteurs variés utilisent déjà Space. JetBrains a précédemment introduit une intégration native entre Space et les IDE basés sur IntelliJ, qui permet aux développeurs d'effectuer les révisions de code et d'accepter des modifications directement dans leur IDE.Désormais, les utilisateurs de Space peuvent créer des environnements de développement en un clic et laisser Space gérer entièrement leur orchestration. Ce modèle permet aux équipes de maintenir des environnements de développement reproductibles décrits dans le code, de les gérer et de les exécuter de manière centralisée dans Space. JetBrains travaille également à les rendre disponibles via des fournisseurs tiers.Kirill Skrygan, Responsable de l'équipe chargée du développement à distance chez JetBrains, explique : «. »JetBrains conçoit des outils de développement logiciel intelligents, qui sont aujourd'hui utilisés par plus de 10 millions de professionnels dans le monde. Elle est la créatrice du langage de programmation Kotlin, officiellement reconnu par Google comme son langage préféré pour le développement d'applications Android. JetBrains propose 30 produits qui prennent en charge la plupart des langages de programmation et des technologies actuellement disponibles, ainsi que des outils pour les équipes, notamment Space, son environnement de travail collaboratif tout-en-un.Source : Jetbrains Que pensez-vous de cette nouvelle solution de Jetbrains ?