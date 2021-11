Fleet est multilangage

Fleet a une architecture distribuée

Fleet est pris en charge dans Space

Fleet est collaboratif

Fleet bénéficie du meilleur des connaissances et technologies de JetBrains

Devenez un Fleet Explorer

Les développeurs utilisent souvent plusieurs technologies, non seulement pour leurs différents projets, mais aussi au sein d’un même projet. JetBrains s'est toujours efforcé de tirer parti des connaissances sur les environnements que vous utilisez et de s'adapter à vos besoins, c’est pourquoi tous ses EDI sont basés sur la même plateforme principale.Avec Fleet, l'éditeur de logiciels pour développeurs va encore plus loin dans cette approche en proposant un EDI unique et polyvalent. Vous n’aurez plus à ouvrir plusieurs EDI afin de pouvoir accéder à la fonctionnalité dont vous avez besoin pour une technologie spécifique. Avec Fleet, tout ce dont vous avez besoin est réuni dans une seule application.Fleet a été développé à partir de zéro afin de répondre aux besoins des développeurs qui ne travaillent pas nécessairement avec des projets locaux. Grâce à son architecture distribuée, peu importe que le projet soit local, dans un conteneur ou dans un autre pays à des milliers de kilomètres. Le système de fichiers virtualisé de Fleet vous permet de travailler aussi bien sur des projets locaux que sur des projets distants.L’architecture de Fleet est distribuée, répartie entre frontend, backend, serveur d’espace de travail et observateur de système de fichiers. Fleet peut être lui-même exécuté de manière distribuée, ce qui permet des scénarios dans lesquels l’analyse et d’autres opérations peuvent être réalisées sur une machine distante par exemple.Nous savons tous et toutes à quel point la configuration de l’environnement d’un nouveau projet peut être pénible, car il faut s’assurer que les paramètres, les dépendances et tous les autres éléments requis sont corrects avant de pouvoir commencer à travailler. JetBrains Space apporte la prise en charge de la gestion des environnements distants, ce qui permet de lancer facilement une instance de serveur à distance à partir d’un référentiel source qui peut être personnalisé à l’aide d’un Dockerfile.Fleet est conçu dans un esprit de collaboration. Il permet donc de collaborer facilement sur un projet, qu’il soit local ou distant. Fleet vous donne la possibilité de travailler simultanément à plusieurs sur le même fichier ou sur des fichiers différents, d’exécuter des tests, d’accéder à des terminaux et d’effectuer d’autres actions incontournables pour un EDI collaboratif.Pour développer Fleet, JetBrains a mis à profit plus de 20 ans de connaissances et d’expérience dans la création d’outils de développement, notamment d’EDI. À cela, JetBrains a ajouté ses technologies existantes. De fait, toutes les fonctionnalités intelligentes de Fleet utilisent le moteur de traitement du code d’IntelliJ comme backend.Avec Fleet, JetBrains propose une expérience différente à ceux qui ont parfois besoin de n’utiliser qu’un éditeur mais qui souhaitent également disposer d’un EDI complet et à ceux qui veulent pouvoir utiliser un seul outil plutôt que plusieurs outils spécialisés. Fleet apporte aussi une solution aux cas de développement distribué pour lesquels les EDI JetBrains existants ne sont pas toujours adaptés. Il est important de souligner que Fleet ne vient pas remplacer les autres outils que propose JetBrains, mais qu’il offre plus de choix. L'entreprise continue à travailler activement au développement de tous ses EDI et Fleet profitera de ces avancées.Fleet n’en est qu’à ses débuts et JetBrains va l’améliorer encore afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Pour cela, vos retours sont essentiels. Vous pouvez donc rejoindre le programme Fleet Explorer afin d'accéder aux versions EAP de Fleet pour le tester. Veuillez noter que le nombre de participants à ce programme est pour le moment limité. Alors, si vous êtes intéressé·e, inscrivez-vous dès maintenant.Que pensez-vous de ce nouvel EDI léger de JetBrains ?Va-t-il prendre des parts de marché à des éditeurs populaires comme VS Code ?