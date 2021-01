un MacBook Pro ou Dell XPS 17 ;

une Xbox ou PlayStation ;

une carte cadeau Amazon d’une valeur de 300 USD ;

le Pack All Products de JetBrains.

Depuis quelques années, JetBrains mène une enquête annuelle auprès des développeurs, avec pour objectif d'identifier les dernières tendances en matière d'outils, de technologies, de langages de programmation et de nombreux autres aspects du monde du développement.L'édition 2020, dont les résultats ont été publiés en juin dernier , a enregistré la participation de plus de 34 000 développeurs et a notamment permis d'identifier que Java demeurait le langage de programmation le plus utilisé par les développeurs à titre principal, JavaScript arrivant en deuxième position.L'enquête a également révélé que les sites Web étaient le type d'applications sur lequel les développeurs travaillaient le plus. Par ailleurs, Go, Kotlin et Python étaient les 3 premiers langages que les développeurs envisageaient d'adopter. En parlant de Python, il a dépassé Java au classement des langages utilisés au cours des 12 derniers mois avant l'enquête. C'était également le langage le plus étudié, avec 30% des répondants qui ont dit commencer ou continuer à apprendre le langage de Guido van Rossum.Les tendances ont-elles changé entre janvier 2020, au moment de la réalisation de cette enquête, et maintenant ? C'est ce que l'éditeur de logiciels pour les développeurs veut vérifier. JetBrains lance en effet la cinquième édition de son enquête annuelle indépendante sur l’écosystème des développeurs.L'éditeur sollicite donc encore la communauté des développeurs pour l'aider à rassembler des points de vue représentatifs et à plonger dans les détails du monde du développement logiciel, en répondant à des questions sur leurs pratiques de programmation, leur travail, les technologies préférées, etc. Vous êtes invités à partager ces informations en répondant à un questionnaire qui vous prendra environ 30 minutes. L’enquête est disponible en 10 langues et votre participation vous donne la possibilité de gagner un prix de votre choix entre :Comme les années précédentes, vous pourrez consulter les résultats et les conclusions intéressantes qui seront tirées des réponses à l’enquête. De plus, vous recevrez une infographie personnalisée qui vous permettra de comparer vos réponses à celles des autres participants. Comme bonus, vous aurez également accès aux données brutes anonymisées, afin de pouvoir faire vos propres analyses et de tester vos hypothèses.Précisons enfin que seront récompensés les participants qui auront le plus contribué au partage du lien de l’enquête dans leur entourage, l'idée étant de faire en sorte qu'un maximum de développeurs contribue afin que l’enquête soit la plus représentative possible de la communauté. N’hésitez donc pas à inviter vos amis et collègues développeurs à participer également.