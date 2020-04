13 Mai

Refactoring to Patterns with ReSharper, par Zoran Horvat Yield at Me ‘Cause I’m Awaiting : Async Streams in C# 8, par Andrew Karpov From C# to Python – 10 Things I Learned Along the Way, par Tess Ferrandez Formatting F# Code, par Florian Verdonck Defensive Coding Bootcamp, par Heather Downing Build a highly performant interservice communication with gRPC for ASP.NET Core, par Riccardo Terrell





14 Mai

Learning F# by Designing Your Own Language, par Alexey Golub Create Web APIs with ASP.NET Core using Outside-In TDD, par Pedro Moreira Santos TDD and The Terminator – An Introduction to Test-Driven Development, par Layla Porter Developing with .NET Core on AWS Using Rider, par Martin Beeby Better Object Mapping in .NET with Dapper, par Kevin Griffin Starting a Blog, par Khalid Abuhakmeh



Immutable Collections in .NET: Why and How? par Dmitry Ivanov

Refactoring a 1000-Line Method into Clean(er) Code, par Zoran Horvat

Be More Productive with JetBrains Rider, par Floyd Hilton

Machine Learning Made Easy – An Introduction to ML.NET, par Alexander Slotte

How to Pitch Your Ideas so People Listen, par Carla Rieger

Building a Fantasy Game Console with C#, MonoGame, and Rider, par Jesse Freeman.

JetBrains .NET Days Online est un évènement annuel organisé par JetBrains. Cette année, il se tiendra les Mercredi 13 et Jeudi 14 Mai de 13h00 à 21h30 CEST.Douze intervenants de la communauté .NET vont aborder des sujets qui les passionnent. Leurs présentations porteront sur des contenus techniques et sur leur expérience avec des outils et des technologies spécifiques. Au programme cette année : C#, F#, pratiques de codage telles que la refactorisation et le codage défensif, Web et Cloud. Des interventions variées pour permettre à chacun de trouver un sujet qui l’intéresse ! Veuillez noter que cet événement se tiendra en anglais.Voici le programme officiel :Vous aurez l'opportunité de poser vos questions aux intervenants pendant l’événement.Pour vous faire une idée de la façon dont l’évènement pourrait se dérouler, notons que durant l’édition 2019, la JetBrains .NET Day Online a eu six sessions qui ont été tenues par des intervenants de la communauté .NET, en particulier :Voici un replay de l’évènement :