installez l'extension si vous ne l'avez pas encore fait ;

cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'extension Toolbox dans la barre d'outils du navigateur pour ouvrir ses préférences ;

cochez « Activer sur ce domaine » pour activer l'extension sur la page Web actuelle.

JetBrains Toolbox fait référence à un service/application qui rassemble les outils de développement de bureau fournis par JetBrains dans le cadre d'un plan d'abonnement mensuel ou annuel. Il regroupe les EDI de JetBrains notamment IntelliJ IDEA, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, PhpStorm, PyCharm, RubyMine, WebStorm et ReSharper Ultimate. La boîte à outils de JetBrains vous donne accès à une gamme d'outils de développement et vous pouvez décider quoi mettre dans votre boîte à outils pour votre prochain projet.Vous avez la possibilité de vous abonner à l'un des produits de JetBrains via un forfait mensuel ou annuel, selon ce qui convient le mieux à votre flux de travail ou à vos projets. En somme, JetBrains Toolbox vous permet de gérer (téléchargement, mise à jour, abonnement) à votre convenance les produits JetBrains. Une nouvelle mise à jour pour l'extension de navigateur JetBrains Toolbox pour Chrome et Firefox est disponible.Dans un billet de blog, l'éditeur indique : « nous avons mis à jour l'extension de navigateur JetBrains Toolbox pour Chrome et Firefox. Il peut désormais cloner et ouvrir des fichiers à partir d'instances privées dans les EDI JetBrains, que vous utilisiez des référentiels d'entreprise sur GitHub Enterprise ou des instances GitLab ou Bitbucket auto-hébergées ».Pour commencer à utiliser cette extension avec des instances privées, vous devez d'abord l'activer sur votre domaine personnalisé comme suit :Maintenant, l'extension Toolbox devrait fonctionner sur vos instances auto-hébergées, vous donnant accès aux fonctionnalités qui étaient auparavant disponibles pour les services d'hébergement de référentiel open source. Vous pouvez cloner des projets à partir des principaux référentiels GitHub, GitLab et Bitbucket et ouvrez-les dans les EDI JetBrains disponibles et naviguez à partir d'une ligne de code en surbrillance dans un projet GitHub précédemment cloné vers cette ligne dans votre EDI.Source : JetBrains Utilisez-vous l'extension JetBrains Toolbox ?Que pensez-vous de la nouvelle mise à jour ?