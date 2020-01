Jetbrains lance sa quatrième enquête sur l'écosystème des développeurs en 2020. L'objectif de l'enquête est de faire une étude indépendante sur les dernières grandes tendances et évolutions de l'univers du développement logiciel.Elle est disponible en 8 différentes langues et ne devrait pas vous prendre plus de 15 min. Participer à l'enquête vous donne la chance de gagner un MacBook Pro, un certificat Amazon de 300 $ ou un pack cadeau JetBrains.À l'issue de l'enquête, les gagnants seront tirés au sort parmi les participants qui ont fourni des réponses pertinentes. Vous pouvez également inviter vos amis et collègues à participer à cette enquête.Comme pour les éditions précédentes, les résultats de cette enquête seront partagés avec tout le monde. Les données brutes anonymisées de l'enquête seront également disponibles afin que vous puissiez faire votre propre analyse et tester vos hypothèses.De plus, si vous êtes intéressés, Jetbrains peut vous procurer des résultats personnalisés sur votre place au sein de l'écosystème.